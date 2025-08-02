Ультиматум Трампа России ставит Турцию в неудобное положение

Эрдоган может найти общий язык с Трампом

С середины июля позиция Соединенных Штатов в отношении России ужесточилась. Американский президент Дональд Трамп 14 июля пригрозил установить 100-процентные тарифы против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире по Украине, а в конце месяца он уменьшил дедлайн до 10-12 дней.

И если Россия пока не проявляет тревожности, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ограничился лишь заявлением о том, что Москва "приняла к сведению" угрозы главы Белого дома, торговые партнеры РФ начали беспокоиться.

В центре внимания оказалась Индия. В начале августа Bloomberg сообщило, что власти страны уже дали компаниям указания начать искать альтернативу российским энергоносителям. Спустя пару дней американское издание уточнило, что Нью-Дели еще не принял окончательного решения по импорту нефти из России, и отказ от нее заставит Индию пойти на весьма затратное изменение цепочки поставок.

Наряду со странами БРИКС, в первую очередь Индией и Китаем, в фокусе внимания находится Турция. Она по итогам 2024 года является вторым торговым партнером России, которая в свою очередь, является одним из лидеров среди импортеров в Турцию.

Особую важность в двусторонней торговле представляют углеводороды. В прошлом году Турция была на 14-м месте среди импортеров российской нефти, а сейчас вышла на третье. В свою очередь, Россия является главным поставщиком нефти, газа и угля в Турцию. Зависимость по газу составляет порядка 40%. В 2024 году Турция импортировала рекордные объемы нефти из России – поставки выросли на 36% в годовом выражении, до 323 тыс баррелей в сутки. Чтобы понять, насколько значимы для Анкары закупки энергоносителей из России, надо отметить, что в 2022 году Турция импортировала 100% потребляемого газа, 91% нефти и 77% угля.

В Турцию из России идут стратегические газопроводы – "Голубой поток" и "Турецкий поток". В сфере энергетики "Росатом" также реализует проект первой турецкой АЭС "Аккую".

Отказаться от российских поставок газа и нефти - значит стрелять себе в ногу. Во-первых, потому что у Турции нет ресурсов, во-вторых, кризисная турецкая экономика не имеет "подушки безопасности" для экстренных случаев, и в-третьих, альтернативные поставщики энергии не смогут заместить Россию.

Отказываться от выгодной торговли с Россией Турция никогда не собиралась. И в кризисный период Гражданской войны в Сирии, и после Евромайдана 2014 года, и даже с началом СВО Анкара не присоединилась к западным санкциям и сохраняла экономические связи с Москвой. В последний год правления Джозефа Байдена США ввели санкции против турецких кампаний за параллельный импорт/экспорт, возникли проблемы во взаиморасчетах с российскими контрагентами. Однако и эти неприятности не заставили Турцию свернуть торговлю с Россией.

США – тоже важный экономический партнер Турции. Среди экспортных рынков для Турции Соединенные Штаты (7,9%) уступают лишь Германии. В 2024 году объемы турецкого экспорта в Штаты составили около $14 млрд. В турецком импорте доля США – 5%, их опережают Китай, Россия, Германия и Италия. В случае ввода вторичных санкций Трампа поставки машин, ковров, изделий из железа и стали, а также товаров из камня и цемента из Турции в Америку могут оказаться под угрозой.

В Турции хорошо знают, что такое санкции США. В 2019 году из-за отказа Анкары освобождать из тюрьмы пастора Эндрю Брансона Трамп пригрозил разрушить турецкую экономику, и лира на несколько дней обвалилась. Из-за санкций за покупку С-400 Турция так и не смогла участвовать в программе строительства истребителей F-35. Санкции по "нефтянке", если будут реализованы в отношении Турции, представляются еще более серьезными.

Турецкие наблюдатели уже обозначили свою тревогу. Эксперт по внешней политике Гекхун Гечмен на следующий день после 50-дневного ультиматума Трампа против России и ее партнеров написал в соцсети X:

"Угроза Трампа в адрес России касается Турции. Трамп заявил, что введет "вторичные тарифы", если Россия не договорится с Украиной в течение 50 дней. Это касается и стран, которые торгуют с Москвой напрямую"

– Гекхун Гечмен

Учитывая риски для Турции, нельзя исключать того, что ее президент Реджеп Тайип Эрдоган сможет найти общий язык с американским коллегой. В первый срок Трампа Анкара добилась исключений по вторичным санкциям против Ирана и России, а также получила относительно низкие 10-процентные таможенные тарифы в США.

После событий в Сирии и ввиду роли Стамбула в российско-украинских и российско-американских переговорах значение Турции для Овального кабинета выросло. Трамп часто хвалит Эрдогана и консультируется с ним в своей ближневосточной политике. Так что, несмотря на постепенное истечение срока ультиматума, бить в набат российско-турецкому бизнесу еще рано. Но искать альтернативные схемы обхода санкций было бы нелишним.