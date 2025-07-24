Приведет ли Стамбульский формат к встрече лидеров по Украине?

Стамбульский формат переговоров по Украине доказал свою жизнеспособность. Чем объясняется его успех и каковы его перспективы – уластся ли Турции провести встречу глав государств по украинскому урегулированию?

После третьего раунда переговоров между Россией и Украиной можно уже уверенно говорить о формировании Стамбульского формата. Если в 2022 году это была разовая встреча, и мирные инициативы оказались "мертворожденными", то сейчас стороны встречаются каждый месяц, договариваются об обмене пленными и уже представили друг другу меморандумы об урегулировании.

Переговоры ради переговоров явно не устраивают президента США Дональда Трампа, чье терпение кончается и кто ставит все новые дедлайны для решения кризиса. Украина в результате затяжных переговоров теряет новые территории. У России ситуация на поле лучше, но вести бессмысленный и бесперспективный диалог она тоже не заинтересована.

Единственный игрок, кого пока что устраивает уже сам факт переговоров – это Турция. Ведь много лет Анкара боролась за статус главного посредника. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает в гостях президента России Владимира Путина.

Но до Дональда Трампа поведение Соединенных Штатов, которые, как считает бывший глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, разжигали конфликт, мешало любым мирным инициативам. Даже самое начало мирного процесса между США и Россией и обсуждение ими Украины не оставляло шансов Стамбулу, и точкой миротворчества стала Саудовская Аравия. Однако сейчас Стамбул – это и место встречи отдельно делегаций Госдепа США и МИД России, и украинского урегулирования.

Вдохновленный тремя раундами и минималистскими договоренностями министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который и открывал встречу между делегациями России и Украины, заявил о желании сторон достичь консенсуса. Такими темпами уже скоро возможно достичь промежуточного решения конфликта, говорит Фидан. Анкара рада, что остальные страны ценят ее посреднические усилия. Турецкий министр отмечает, что переговоры должны закончиться режимом прекращения огня, и у Турции есть инфраструктура для его контроля.

Уже сейчас турецкая дипломатия зондирует почву под саммит лидеров России, США, Турции и Украины. Фидан говорит, что Киев и Москва достигли «принципиального соглашения» о необходимости подобной встречи. На саммит лидеров очень рассчитывает Владимир Зеленский, Трамп уверен, что он состоится. Но больше всех ее хочет Реджеп Тайип Эрдоган. В день второго раунда он признался, что его "самое большое желание" – это "свести вместе" Путина и Зеленского, и взять вместе с собой на эту встречу Трампа. Зачем это ему нужно, Эрдоган пояснил сам, сказав: "Давайте сделаем Стамбул центром мира".

Уверенность и напористость турецкого президента во внешней политике объясняется не только живучестью Стамбульского формата и тесными связями с Трампом, Зеленским и Путиным. В этом месяце он смог решить две внутриполитические проблемы. Спустя четыре месяца после ареста мэр Стамбула, из-за которого Турция чуть не пережила «цветную революцию», отправлен за решетку на 20 месяцев. И в середине июля в Ираке начался процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

После слов помощника президента РФ и главы российской делегации Владимира Мединского о возможности четвертого раунда турецкая сторона уже обрела полную уверенность в том, что Стамбульский формат доказал свою жизнеспособность. 25 июля Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным и Трампом возможность встречи лидеров в Стамбуле. Возможно, когда-то саммит глав государств, посвященный мирному договору, действительно состоится в Стамбуле. Но на самом деле эта вероятность зависит не только от Зеленского, но и от способности лидеров стран НАТО, включая Трампа и Эрдогана, убедить его в необходимости компромисса по принципиальным вопросам территорий и нейтральному статусу Украины.