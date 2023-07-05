ШОС станет экономическим союзом

В Индии прошел очередной Саммит ШОС. Что даст организации членство Ирана и какое будущее ее ждет?

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 1996 году как структура борьбы с терроризмом и гарантий безопасности в Евразии. Однако по-настоящему ШОС развилась в последние несколько лет, став вместе с БРИКС символом многополярного мира.

Одним из двух главных показателей развития организации является ее расширение. В ШОС теперь состоят не только Китай, Россия и Средняя Азия, но и Индия - конкурент Китая, и Пакистан - соперник Индии. На вчерашнем саммите полноценным членом ШОС стал Иран.

ШОС вышла на Ближний Восток

Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества означает, что она теперь присутствует в том числе и на Ближнем Востоке. Все как будто идет к тому, что, как НАТО охватывает почти всю Европу, так ШОС вберет в себя почти всю Азию. Иран - экономически стабильная страна, развивающаяся вопреки санкциям. По населению она даст фору европейским лидерам - Франции и Германии, по территории тем более. Вместе с тем у Ирана достаточно крепкая армия и огромный энергетический потенциал в виде залежей нефти и вторых в мире запасов газа.

ШОС выходит в сферу экономики

Второе крыло развития ШОС - углубление интеграции. С этим ситуация посложнее. Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, за 20 лет ШОС не реализовала ни одного крупного проекта. А все потому что отсутствуют "механизмы финансового сопровождения проектной деятельности". Сотрудничество в этом блоке скорее велось на двусторонней основе, например, Россия и Китай на 80% ведут торговлю в рублях и юанях, как сказал президент Владимир Путин.

Товарооборот России с со странами блока в прошлом году вырос на 37%. Китай активно вкладывается в пакистанские порты, а Индия - в иранские. При этом на экономический уровень ШОС начала выходить, можно сказать, совсем недавно. Лишь на недавнем саммите в Самарканде открыто звучали призывы превратить ШОС в экономический союз.

Тот факт, что до сих пор интеграция в этой области шла медленно, имеет естественные причины. Раньше Запад не оказывал санкционного давления. Против Китая не вели тарифную войну. Индия лучше общалась со Штатами, как и Пакистан. Им не угрожали санкциями за торговлю с Россией. Сейчас же мир раскололся на Запад и не-Запад. Поэтому, когда Вашингтон называет Си Цзиньпина "диктатором", бен Салмана - "убийцей", а Иран - "спонсором терроризма", у стран Азии становится больше стимулов стать более единым и независимым континентом.

Куда идет ШОС?

Следующий Саммит ШОС пройдет в 2024 году в Астане. К тому времени финансово-экономические вопросы будут еще актуальнее, поэтому странам нужно уже начинать работу в этом направлении. Со своей стороны, Си Цзиньпин предложил членам ШОС увеличить торговлю в национальных валютах, а Токаев - создать совместный инвестиционный фонд. При этом экстенсивное развитие ШОС исключать тоже не стоит. На очереди на вступление находятся Турция, Саудовская Аравия, Египет и ряд других стран.