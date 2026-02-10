Сможет ли Грузия выкупить активы Интер РАО?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Грузинские власти ведут переговоры с российской энергетической компанией Интер РАО об условиях ее дальнейшей работы в Грузии после того, как РАО оказалась в списке компаний, на которые наложены санкции. Один из вариантов решения проблемы - выкуп активов на взаимовыгодной основе.

Чем владеет Интер РАО в Грузии?

Российская группа Интер РАО владеет ключевыми энергопредприятиями Грузии через нидерландские дочерние структуры:

75% акций компании «Теласи» (распределение и поставка электричества в Тбилиси)

75% компании «Телмико» (коммерческий оператор/поставщик)

100% акций гидроэлектростанций Храми I и Храми II.

В какой-то степени Интер РАО можно назвать системообразующей частью всей энергетики Грузии, без которой ее нормальное функционирование невозможно.

Сотрудничество Интер РАО с нынешним грузинским правительством не было легким: согласно решению Международного арбитражного суда по иску российской компании Грузия обязана выплатить ей $111 млн, а также примерно $28 млн начисленных процентов за отказ повысить цену на электричество для населения. Последний транш компенсации планируется выплатить к июлю 2028 года.

Правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили, опасаясь недовольства населения, предпочла выплатить российской стороне компенсацию, а не повышать цены, несмотря на ранее взятые обязательства. Поскольку договоренность о компенсации была достигнута, и правительство заявило о готовности выполнить решение арбитража, сотрудничество с РАО продолжалось в штатном режиме. Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», РАО выступила с инициативой о выкупе почти 25% акций тбилисской электрораспределительной сети «Теласи» у местной компании Best Energy Group (BEG), принадлежащей грузинским бизнесменам, что свидетельствует о планах российских компаний расширить бизнес в Грузии.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Почему возник вопрос о будущем Интер РАО в Грузии?

После решения ЕС о введении санкций против ряда российских компаний, в том числе Интер РАО, крупнейшие грузинские банки заявили, что больше не смогут обслуживать ее транзакции. Европейские санкции запрещают им осуществлять переводы Интер РАО в долларах и евро. Это означает, что РАО не сможет покупать оборудование и программное обеспечение, необходимое для модернизации инфраструктуры своих объектов в Тбилиси, а также обновлять агрегаты ГЭС.

Под вопросом даже выплата «Телмико» жителями Тбилиси стоимости потребленной электроэнергии в национальной валюте лари, поскольку эти выплаты также проводились через коммерческие банки.

Правда, руководство Нацбанка Грузии заявило, что операций в лари не блокирует, однако специфика банковской системы Грузии в том, что два крупнейших грузинских банка - TBC и Bank of Georgia - зависят от Брюсселя и Лондона, поскольку контрольные пакеты их акций принадлежат крупнейшим западным инвестиционным фондам и банкам, поэтому скорее выполнят приказы этих структур, а не правительства Грузии.

Мнение эксперта

Один из лидеров ГМ, вице-спикер парламента Георгий Вольский заявил на брифинге, что для выхода из ситуации «ведутся переговоры за закрытыми дверьми с участием представителей правительства и экспертов» и грузинские власти, «ни в коем случае не допустят, чтобы хоть в малейшей степени пострадало население».

Возможно, правительство Ираклия Кобахидзе намерено решить проблему по той же схеме, как в случае с «Боржоми», принадлежавшей российской «Альфа-групп»: в июне 2022 года, российская компания якобы безвозмездно передала правительству Грузии 7,73% акций, снизив свою долю до 49,99% и выйдя из числа контролирующих акционеров из-за западных санкций.

Однако бывший президент Нацбанка Роман Гоциридзе сказал в интервью «Вестнику Кавказа», что грузинскому правительству будет очень трудно найти выход из создавшейся ситуации, поскольку в отличие от «Боржоми» и «Альфа-групп», энергетическая компания Интер РАО - государственное предприятие и ей принадлежит не просто контрольные пакеты, а 75% и 100% «Теласи», а также двух важных ГЭС на востоке страны:

Захочет ли российское госпредприятие продать свои активы в Грузии? Это большой вопрос. В случае с «Боржоми» был частный инвестор, и он поступил прагматично, а здесь речь идет о российской государственной собственности. Грузинское правительство вряд ли посмеет объявить о национализации активов Интер РАО, поскольку это чревато конфликтом с Москвой. Еще одним вариантом можно было бы рассмотреть продажу российской компанией своих активов другому российскому юрлицу, на которую не наложены западные санкции

Как Интер РАО вошла на грузинский рынок?

В 2003 году американская компания AES, владевшая электрораспределительной сетью Тбилиси, продала все свои активы РАО ЕЭС России, значительную часть активов которой (в том числе «Теласи») позднее вобрала в себя Интер РАО.

После входа на грузинский энергетический рынок РАО ЕЭС, в стране удалось решить проблему бесперебойного обеспечения электроэнергией жителей Тбилиси и других регионов страны. Поэтому, несмотря на всю сложность взаимоотношений между администрацией президента Михаила Саакашвили и Москвой, РАО беспрепятственно работала, а позднее даже получила право купить две крупные ГЭС – Храми I и Храми II.

Даже во время боевых действий в августе 2008 года, РАО ЕЭС не прекращала работу, и грузинские потребители не ощущали проблем с подачей электроэнергии.