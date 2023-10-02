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В октябре станет известно, договорятся ли страны G7 по поводу санкций в отношении российских алмазов. Если да, то ЕС включит запрет на российское алмазное производство в свой 12 пакет антироссийских санкций. Сколько Россия добывает алмазов, кому продает бриллианты и почему алмазное производство до сих пор не под санкциями - рассказываем в этом материале.

Санкции против российских алмазов

На самом деле, санкции против российских алмазов уже действуют. Тем не менее они не настолько сильные, чтобы задушить алмазное производство в России или поставить под удар глобальный экспорт бриллиантов.

В феврале 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список российскую компанию ”Алроса”, которая занимается добычей алмазов. Попадание ”Алросы” в санкционный список предполагает следующее:

Заморозка активов и прямой запрет на бизнес-транзакции с компанией не предусматриваются.

Продукция, приобретенная до конца февраля 2022 года под действие санкций не попадает.

Срок любого меморандума о соглашении с компанией не может быть больше 14 дней.

В марте 2022 года Джо Байден подписал указ, запрещающий экспорт непромышленных алмазов (которые используются для изготовления бриллиантов) в США. Однако если российский алмаз был огранен в другой стране, то его экспорт в США разрешен.

В июле 2023 года в санкционный список США попал Павел Маринычев, недавно назначенный генеральный директор ”Алросы”.

В мае 2023 года российские алмазы запретила Великобритания.

Что такое ”Алроса”?

”Алроса” - это крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, точнее, группа компаний. В первой половине 2023 года ”Алроса” зафиксировала прибыль в размере $1,9 млрд рублей, что на 3,5% выше, чем за тот же период в 2021 году.

Треть акций компании ”Алроса” принадлежат российскому правительству. ”Алроса” занимается добычей алмазов как в российских месторождениях, так и в ангольских.

”Алроса” - третий в мире поставщик бриллиантов по объемам ежегодной прибыли.

Сколько алмазов добывает Россия в год?

Россия - самый большой в мире производитель алмазов. В 2022 году Россия произвела почти 42 млн каратов (1 карат - 0,2 грамма) алмазов. В России самые большие в мире запасы алмазов, и большая часть добычи алмазов приходится на компанию ”Алроса”.

Следующие после России алмазодобывающие страны:

Ботсвана Канада Демократическая республика Конго Южная Африка Ангола

Куда продают российские алмазы

Прежде чем алмаз превращается в бриллиант, он преодолевает немалый путь. Компании, добывающие алмазы, отправляют свою продукцию алмазным биржам.

До 2021 года крупнейшим в мире торговым узлом по продаже алмазов и бриллиантов был бельгийский Антверпен. Российская ”Алроса” напрямую отправляла алмазы в Бельгию.

В 2021 году ОАЭ обогнали Бельгию по объемам операций. ”Алроса” сотрудничает с Дубайской алмазной биржей с 2014 года.

Офис ”Алросы” действует на Бхаратской алмазной бирже, занимающей одно из лидирующих мест в мире, с 2018 года.

Ограняется большая часть российских алмазов в Индии, и поскольку российские поставки алмазов составляют более 30% от мировых, примерно каждый 4 бриллиант в мире - российский. Крупнейшие импортёры бриллиантов в мире это:

США

Индия

Китай

страны ЕС

Япония

Гонконг

страны Ближнего Востока

ЕС введет санкции против российских алмазов?

В настоящее время страны ЕС активно обсуждают 12 пакет антироссийских санкций. Скорее всего, под давлением группы G7 Европе придётся ввести санкции против российских бриллиантов, поскольку в отношении большинства российских сфер экономики и предприятий санкции уже были введены.

Кто пострадает от новых санкций?

Однако от этого решения, прежде всего, пострадает Бельгия, усилиями которой Европа санкции против российских алмазов ранее не вводила.

Что касается самой России, то едва ли санкции против алмазного производства значительно отразятся на её прибыли, если не будет разработан механизм отслеживания страны происхождения алмаза, что крайне сложно. Кроме того, учитывая, что Индия и Китай на втором и третьем месте среди глобальных покупателей бриллиантов, маловероятно, что Россия, в случае введения европейских санкций, останется без клиентов на международном рынке.