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10 октября в результате голосования Национальное Собрание Республики Армения ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. В поддержку проекта проголосовало 60 депутатов, в то время как 22 проголосовало против. Против ратификации выступили оппозиционные фракции «Армения» (Hayastan) и «Честь имею» (Pativ Unem).

Чтобы документ вступил в силу после ратификации, его должен подписать президент страны.

Согласно решению Конституционного суда Армении от 24 марта 2023 года обязательства, предусмотренные Римским статутом Международного уголовного суда, полностью соответствуют Основному закону страны. Еще в 2022 году правительство Республики Армения обратилось в Конституционный суд в связи с вышеупомянутым вопросом. По результатам данного обращения, исполнительная власть страны направила Римский статут в Национальное собрание для ратификации, где проект был принят со стороны Постоянной комиссии и включен в повестку дня очередного пленарного заседания парламента. Согласно версии правительства Армении, ратификация международного договора позволит государству привлечь азербайджанскую сторону «к ответственности». (Armenpress, 03.10.2023) Однако данное решение обязывает официальный Ереван в случае посещения страны президентом РФ Владимиром Путиным претворить в жизнь решение МУС о его аресте.

Следует отметить, что еще в конце сентября после того, как профильная комиссия НС Армении дала согласие на ратификацию документа, Ереван сделал попытку сгладить ситуацию, предложив РФ подписать двухстороннее соглашение с целью развеять опасения Москвы. (Lenta.ru, 28.09.2023) МИД Российской Федерации же, в свою очередь, предупредил, что принятие проекта может иметь крайне негативные последствия для отношений между сторонами. По словам депутата от фракции «Гражданский договор» Эдуарда Агаджаняна, армянская сторона осведомлена о позиции Москвы по данному решению, однако Армения как суверенное государство руководствуется собственными интересами. (Haqqin.az, 03.10.2023)

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Чепа расценил принятие проекта Арменией как «политический шаг в сторону Запада» и отметил, что комментарии армянской стороны по поводу того, что данное решение не касается отношений Армении и России «абсурдны». (Lenta.ru, 03.10.2023) Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя данное решение армянской стороны, отметил, что считает Армению партнером России, однако деятельность нынешнего правительства страны способствует «появлению дополнительных вопросов». (Lenta.ru, 03.10.2023) Вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, в свою очередь, выразил уверенность, что данный шаг армянской стороны не повлияет на союзнические отношения между сторонами, однако, данное решение «недружественный шаг по отношению к президенту РФ Владимиру Путину». (РИА Новости, 03.10.2023)

Власти Армении и до этого давали понять, что их надежды на «поддержку» РФ и ОДКБ не оправдали себя. Так, 24 сентября 2023-го года в своем обращении к народу касательно итогов локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с рядом обвинений в адрес России. Пашинян заявил, что "система внешней безопасности", частью которой является Армения, в сложившейся ситуации ненадежна с точки зрения защиты территориальной целостности страны. Он также поставил под сомнение миссию Российского миротворческого контингента (РМК) в регионе. Премьер-министр обвинил РФ в целенаправленной демонстрации слабости Армении и неспособности армянского народа иметь независимое государство. Подчеркнув, что изменение отношения России к Армении не связано с нынешним правительством Армении и его политикой, Пашинян привел в пример апрельские бои 2016 года, которые произошли накануне события, известного как "бархатная революция”. Этим он хотел сказать, что в напряженности между Россией и Арменией виновата российская сторона, а не армянская. Премьер-министр призвал международное сообщество поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Армении. Он также отметил, что решение Армении о ратификации Римского статута было принято в декабре 2022 года по итогу осознания Арменией, что сотрудничества с ОДКБ и Россией «недостаточно» для защиты безопасности страны. (Премьер-министр Республики Армения, 24.09.2023)

МИД РФ назвал данные обвинения премьер-министра неприемлемыми и оценил вышеупомянутое заявление как попытку «снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву». В заявлении также было сказано, что Россия всегда была верна союзническим обязательствам с Арменией. (МИД РФ, 25.09.2023)

Однако данное выступление премьер-министра было не первым обвинением властей Армении в адрес РФ. В своем интервью изданию La Repubblica премьер-министр обвинил РМК в неспособности выполнить свои обязательства, а РФ в нежелании помочь армянским жителям Карабаха в связи с «гуманитарной ситуацией». (Премьер-министр Республики Армения, 02.09.2023). Ранее же, армянская сторона выступила с обвинениями в адрес РМК касательно установки ППП «Лачин» на дороге Лачин-Ханкенди со стороны Азербайджана. На данные выпады премьер-министра МИД РФ ответил, что именно политика властей Армении стала причиной сложившейся ситуации. (Lenta.ru, 09.09.2023).

Еще одной причиной напряженности между сторонами было решение властей Армении провести армяно-американские военные учения «Eagle Partner 2023» с 11 по 20 сентября 2023 года. Российская сторона выразила настороженность в связи с вопросом, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что данный шаг армянской стороны может иметь негативные последствия, учитывая, что стороны несут взаимные союзнические обязательства. (RG.ru, 10.09.2023)

Так, несмотря на все обвинения в адрес РФ во время локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахском регионе, власти Армении усиленно пытались вовлечь РМК в процесс, однако глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что РМК не имеют права применять оружие пока нет угрозы их жизни. (ТГ канал ТАСС, 19.09.2023) В ответ на это, армянская сторона заявила, что не получила «ожидаемой поддержки от РФ, несмотря на то, что «проголосовала за Россию во всех международных институтах, не вышла из ОДКБ, не вышла из ЕАЭС». (ТГ канал Многоточие, 20.09.2023) По итогу антитеррористических мероприятий армянская сторона обвинила Россию в «сдаче» Карабаха Азербайджану. (ТГ канал Баграмян 26, 20.09.2023)

Идея того, что Армения «привлечет» Азербайджан «к ответственности» за дислокацию Азербайджанских пограничных войск на своих позициях в Лачинском и Кельбаджарском районах на границе с Арменией, вызывает много вопросов. Несмотря на то, что Армения пытается отвести внимание от напряженности с российской стороной, выбор времени, сделанный властями страны касательно ратификации документа, свидетельствует о прямой связи данных вопросов. Так, Конституционный суд Армении принял решение о том, что документ соответствует Основному закону в марте 2023-го года в то же время, когда МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой (Газета.ру, 03.10.2023), а ратификация документа случилась сразу после обращения премьер-министра, содержащего обвинения в адрес России и ОДКБ. Политика властей Армении, скорее всего, будет иметь свои негативные последствия для двухсторонних отношений между странами.