Путин переиграл Запад в Африке

Бывшие западные колонии в Африке выходят из-под контроля Европы? Президент Алжира хвалит Владимира Путина? Что случилось с Западом и почему Жозеп Боррель едет в Египет?

В этом году Петербургский международный экономический форум стал своеобразным саммитом Россия-Африка. Лидеры двух ведущих стран континента - Алжира и ЮАР - приехали в северную столицу России. К ним присоединился президент ОАЭ Мухаммед бен Заид. Все последние два года западные лидеры были уверены, что Россия постепенно становится токсичной, что угрозы третичных санкций наводят ужас на Азию, Африку и Южную Америку и что никто не будет рисковать торговать с РФ и инвестировать в нее, тем более видеться с президентом Владимиром Путиным.

Но история развивается совсем по другим лекалам. Представители 130 стран съехались на ПМЭФ. Подписаны контракты на $30 млрд, что является высоким показателем даже для мирного времени. Ни о каком бойкоте России речи нет. Даже европейские представители, хотя и скрытно, прибыли в Петербург. Президент Алжира удивил своей открытостью и дружелюбным настроем к России. Абдельмаджид Теббун сказал, что такую великую державу, как Россия, нельзя выключить из мировой экономики, а Владимира Путина назвал "другом всего человечества".

Алжир, как и Египет, Турция, Саудовская Аравия, Индонезия и ряд других стран, хочет присоединиться к БРИКС. Постоянный член этого клуба ЮАР выдвинула инициативу по урегулированию конфликта на Украине. В отличие от Запада президент Сирил Рамафоса советует искать компромисс, а решение проблемы начать с деэскалации, а не отвода войск России, которого требуют в Вашингтоне, Лондоне и Париже.

В урегулировании конфликта хотят участвовать и страны Залива. Саудовская Аравия постоянно прилагает усилия в обмене пленными, а эмиратский лидер оставляет в силе свое предложение стать посредником. На Эмираты из-за их связей с Россией оказывается большое давление. Но несмотря на это за последние три года ОАЭ нарастили товарооборот с РФ в пять раз (до $9 млрд).

На Западе очень сильно обеспокоены активностью на восточном берегу Африки. Их явно не устраивает, что их бывшие колонии и союзники ищут диалога и хотят развивать бизнес с Москвой. Не случайно глава евродипломатии Жозеп Боррель решил отправиться в Египет. Ведь там Россия строит АЭС, наращивает торговлю и экспорт зерна. Давить будут не только на Египет, но и на Индию и Китай. В Поднебесной побывал госсекретарь Энтони Блинкен, чтобы со второй попытки попробовать нормализовать связи с Китаем.

Удастся ли ЕС и США уговорить страны не-Запада отвернуться от России? Сомнения в этом растут с каждым днем. Лидеры мирового большинства ведут себя все увереннее. Рукопожатий с Путиным никто не стесняется, а бизнес ведет себя со все меньшей оглядкой на западные экономические угрозы. Вдобавок к этому страны Азии и Африки считают себя вправе навязывать Киеву свой мирный план по Украине, который учитывает интересы Москвы и не вписывается в парадигму американских и европейских элит.