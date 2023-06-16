Газпром и SOCAR: Миллер и Наджаф встретились на ПМЭФ-2023

Руководители российской и азербайджанской газовых компаний встретились в Санкт-Петербурге. Миллер и Наджаф поговорили о вопросах двустороннего сотрудничества.
Главы российского Газпрома и азербайджанской SOCAR провели рабочую встречу на полях ПМЭФ-2023, рассказали в российской компании.
Предметом обсуждения Алексея Миллера и Ровшана Наджафа стали важные на сегодняшний день вопросы двустороннего взаимодействия. Речь шла о сотрудничестве при поставках газа.
Кроме того, руководители компаний обсудили перспективы развития научно-технического сотрудничества при транспортировке "голубого топлива".