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Газпром и SOCAR: Миллер и Наджаф встретились на ПМЭФ-2023

Газпром и SOCAR: Миллер и Наджаф встретились на ПМЭФ-2023
© Фото: Газпром
Руководители российской и азербайджанской газовых компаний встретились в Санкт-Петербурге. Миллер и Наджаф поговорили о вопросах двустороннего сотрудничества.

Главы российского Газпрома и азербайджанской SOCAR провели рабочую встречу на полях ПМЭФ-2023, рассказали в российской компании.

Предметом обсуждения Алексея Миллера и Ровшана Наджафа стали важные на сегодняшний день вопросы двустороннего взаимодействия. Речь шла о сотрудничестве при поставках газа.

Кроме того, руководители компаний обсудили перспективы развития научно-технического сотрудничества при транспортировке "голубого топлива".

Главы &quot;Газпрома&quot; и SOCAR обсудили вопросы взаимодействия

Главы "Газпрома" и SOCAR обсудили вопросы взаимодействия

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