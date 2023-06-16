Газпром и SOCAR: Миллер и Наджаф встретились на ПМЭФ-2023

Опубликовано: 18:13, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Руководители российской и азербайджанской газовых компаний встретились в Санкт-Петербурге. Миллер и Наджаф поговорили о вопросах двустороннего сотрудничества.

Главы российского Газпрома и азербайджанской SOCAR провели рабочую встречу на полях ПМЭФ-2023, рассказали в российской компании.

Предметом обсуждения Алексея Миллера и Ровшана Наджафа стали важные на сегодняшний день вопросы двустороннего взаимодействия. Речь шла о сотрудничестве при поставках газа.

Кроме того, руководители компаний обсудили перспективы развития научно-технического сотрудничества при транспортировке "голубого топлива".