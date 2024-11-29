Протесты в Грузии лишились огневой мощи

Очередная акция протеста оппозиции в Тбилиси прошла относительно мирно – ее участники остались без своего "оружия" – фейерверков и лазерных указок, "коктейлей Молотова" и полиции даже не пришлось разгонять демонстрантов.

В отличие от предыдущих ночей нынешняя ночная акция протеста грузинской оппозиции в Тбилиси прошла мирно и даже скучновато – нет, ее участники, как и обещали, снова собрались у здания парламента, но что-то пошло не так, и разошлись они намного раньше обычного. – Впрочем, это вполне объяснимо - после задержания "идейных вдохновителей" воинствующих молодчиков, которые провела грузинская полиция, без провокаторов и алкоголя бунтарям стало как-то тоскливо и холодно.

К тому же их лишили "оружия" – накануне, 4 декабря, после обысков в офисах движения "Джиутеби", партий "Дроа", "Гирчи" и молодежной организации бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в них было изъято множество интересных с точки зрения закона предметов.

Это лишило протестантов "коктейлей Молотова", фейерверков усиленной мощности, которые прожигали одежду полицейских, как бумагу, лазерных указок убойной мощности, которыми те били правоохранителей по глазам, ослепляя их. Та же судьба постигла и баллончики с краской, которыми юные "революционеры", подстрекаемые провокаторами, раскрашивали здание парламента.

В начале акции отдельные митингующие еще кидали в здание парламента яйца, но уже к 5 часам (4:00 мск) унылые "демонстранты", лишенные вдохновителей, "подогрева" и куража, разошлись - полиции даже не пришлось применять традиционные "средства внушения" в виде водометов и слезоточивого газа.

А арсенал в офисах оказался весьма солидным – полицейские вывезли из них множество касок, противогазов, огромное количество усиленной пиротехники, "коктейли Молотова" и другие жидкости, опасные мощные лазерные указки, которые могут оставить человека слепым, радиопередатчики и многое другое, складированное здесь коробками.

"Во время обысков в офисах и личного обыска задержанных изъяли каски, противогазы, большое количество пиротехники, устройства электропередачи, компьютерную технику, "коктейли Молотова", краски, разные жидкости, по которым назначены экспертизы"

- глава департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе

Отдельные лидеры оппозиционных партий даже бравировали тем, что организовывали эти акции протеста – так, лидер партии "Дроа" Элене Хоштария заявила полицейским о том, что именно она руководит распоясавшимися молодчиками и берет на себя всю ответственность за их поступки.

"Мне совершенно безразлично, что они обыщут, что сделают, кого в чем обвинят. Я сама им сказала, что, да, я организатор и беру на себя ответственность за эти акции"

- Элене Хоштария

Впрочем, власти страны прекрасно знают настоящих организаторов бунта: они говорят о том, что в акциях протеста участвуют подготовленные "радикальной оппозицией" на зарубежное финансирование агрессивные группы, которые устраивают провокации для дестабилизации обстановки и создания почвы для госпереворота. Такие, как активисты Ильи Глонти и Ненси Волани, основатели группы "Даитове" в соцсети, в которой обсуждаются стратегия акций протеста в Тбилиси, методы борьбы с полицией и спецназом, публикуется график митингов и так далее.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уже назвал беспорядки в центре Тбилиси неудачной попыткой устроить в Грузии Майдан и заверил население в том, что ситуация находится под контролем.

"Единственное, что мы видим с другой стороны, это поощряющие заявления, что является продолжением либерального фашизма. В это включилась вся радикальная оппозиция, все их СМИ, включилась Саломе Зурабишвили"

- Ираклий Кобахидзе

МВД Грузии уже задержало за организацию, руководство или участие в групповом насилии задержаны семь человек, которым грозит до 9 лет тюрьмы. Параллельно продолжается расследование дела о совершении насильственными группами преступлений в ходе акций протеста, в результате их агрессивных и деструктивных действий пострадали более 150 полицейских, а также участники акции и представители СМИ – задержаны 6 человек, которым грозит до 7 лет тюрьмы.

Почему выдыхаются протесты в Грузии?

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что даже среди сторонников оппозиции ночные акции с фейерверками и "коктейлями Молотова" на проспекте Руставели оказались непопулярными. "Наши политологи сейчас задаются вопросом, почему протесты завершаются ничем. Известно, что оппозицию поддерживает довольно большое количество народа – но эти люди не выходили на акции протеста. Даже активисты оппозиционных партий не участвовали в протестах, что буквально нелогично", - указал он.

"Можно высказать предположение, что поддержать какую-то партию – это одно, а следовать за партией только потому, что поддерживаешь ее – это совершенно другое. За главнокомандующим солдат не пойдет, если считает, что главнокомандующий ошибается. Я думаю, "солдаты" оппозиционных партий и не были уверены в том, что те действуют правильно. Логической основой нынешних протестов являются утверждения о фальсификации парламентских выборов – но в том-то и дело, что очень мало людей реально считают, что выборы сфальсифицированы, большинство чувствует, что голосование прошло нормально, фальсификаций не было", - пояснил Рамаз Сакварелидзе.

"Мы ведь немало повидали фальсификаций на выборах прежде, опыт есть. И люди видели, что в этот раз фальсификаций не было. Еще оппозиция утверждает, что Грузия идет в направлении России, но это тоже не очень убедительно. Как Грузия может "идти к России" политически, если у нас ни дипломатических отношений нет, ни практически каких-либо других? Когда российский министр Сергей Лавров говорит, что Москва готова сесть за стол переговоров, наше правительство отвечает, что это можно сделать только после того, как будет отозвано признание регионов, которые принадлежат Грузии. Это явно не движение в направлении России", - отметил политолог.

"Единственный аргумент оппозиции – что Бидзина Иванишвили накопил свое состояние в России. Других аргументов здесь нет. Но мы знаем, что в России многие скопили свое состояние, а потом уехали в другие страны. Это же не означает, что они везде работают на Россию. Тем более что Иванишвили после прихода к власти в России Владимира Путина на протяжении 9 лет спокойно сидел в селе Чорвила и оттуда через интернет управлял бизнес-делами. Оппозиция сейчас звучит неубедительно. Конечно, всегда найдется какое-то количество людей, готовых верить во что угодно, но для большинства в Грузии лозунги нынешних акций протеста просто неубедительны, потому люди и не присоединяются к ним", - подчеркнул Рамаз Сакварелидзе.