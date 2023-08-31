Внешняя политика Франции в кризисе. Характерным примером и свидетельством этого кризиса стало неуклюжее вмешательство Франции в застарелый конфликт на Южном Кавказе. Причем Франция пытается вновь раздуть этот конфликт тогда, когда он уже близок к разрешению. Поведение представителей официального Парижа при этом похоже на истерику.

Предсмертные шахи. Так в шахматах называется то, чем занимается сейчас во внешней политике руководство Франции. Весь мир давно признал суверенитет Азербайджана над всей его территорией, включая Карабахский экономический регион. Азербайджан, опираясь на резолюции Совбеза ООН, военным путем освободил свои территории от армянских оккупантов. Ведутся переговоры о взаимном признании границ с Арменией, в которых участвуют США, Россия, Евросоюз.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И вот, когда этот многолетний кризис близок к разрешению, вдруг примчалась Франция и требует возобновить борьбу за уже умерший сепаратистский проект. А официальному Баку Эммануэль Макрон, его министры и мэры, грозят санкциями и чуть ли не вооруженным вмешательством. Грозят вопреки логике, международному праву и элементарной справедливости.

Внешнеполитические проблемы Франции

Вообще то французским политикам есть чем заняться помимо проблем сепаратистов на Южном Кавказе. Состояние французской политики во время обоих президентств Макрона – состояние кризиса. Влияние Франции рушится во всем мире. И в первую очередь в традиционной вотчине официального Парижа – в бывших колониях этой страны в Центральной и Западной Африке.

В Мали, Центрально-Африканской Республике, Нигере, Буркина-Фасо, и теперь даже в Габоне свергают профранцузские администрации. Французских военных, которые расквартированы там с колониальных времен, французские фирмы и французских специалистов изгоняют, расторгают военно-политические и экономические соглашения. Франция не знает, что делать перед лицом этих проблем, нет ни внятных решений, ни внятных действий. Холодную враждебность к французам проявляют и арабские страны Северной Африки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И в этой ситуации официальный Париж закатывает историки на Южном Кавказе. Пытается напугать Азербайджан – своим плохим отношением, своей помощью Армении, какими-то санкциями. Остается спросить: если вас не боятся в Нигере и Мали, в Габоне и ЦАР – с какой стати угроз ваших мэров испугается страна, за которой стоит справедливость, международное право, воля народа и могучая армия?

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Внутриполитические проблемы Франции

Франция – страна не только провальной внешней политики. Франция – пороховая бочка, к которой давно никто не подносил фитиль. Франция имеет нерешенные национальные и религиозные проблемы, проблемы вооруженного сепаратистского подполья на Корсике и в Стране Басков. Сепаратистские организации действуют и в Бретани. Что, если кто-то начнет открыто призывать прислушаться и посочувствовать борьбе и настроению этих людей? Что, если кто официально и тайно профинансирует эту борьбу?

Но есть у Франции этнические проблемы и поострее корсиканских и баскских. Около десяти миллионов жителей страны – эмигранты. Большинство из них арабы-мусульмане. Они обитают в компактных анклавах, настоящих гетто, где живут по своим, совсем не французским правилам. Политика их окультуривания давно провалилась.

А что, если кто-то открыто призовет их к борьбе за свои этнические и религиозные права? Что, если кто-то профинансирует, поддержит их требования? Настроит их на отрыв от французского государства, на правовую и административную автономизацию?

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проблема в том, что нынешняя французская политическая элита над этим не задумывается. Она, элита, измельчала с 60-х годов прошлого венка, когда закладывались фундаменты нынешней так называемой Пятой республики. Эта элита, похоже, не способна осмыслить крах стандартов внешней политики, которым уже десятки лет и которые не работают на излете первой четверти XXI века. И на решения ответственные она не способна. Поэтому за этой элитой надо следить, но ее не надо боятся.

О национальной гордости французов

Истерика французов на Южном Кавказе – это предсмертные шахи, это необдуманная и недодуманная попытка вернуться ко временам крестовых походов и создания колониальных империй. Это попытка хоть где-то, хоть как-то, хоть что-то сделать в условиях расползающейся ткани внешней политики Франции.

Французы веселый и легкий в общении народ. Но понятие справедливости, признания вины им чуждо. Француз никогда не признает своей ошибки, даже когда она очевидна, будет до конца изворачиваться и доказывать, что виноват кто-то другой.

И еще они немножко снобы. Они убеждены, что имеют право покрикивать на весь мир. И уж тем более на какое-то молодое государство на Южном Кавказе.

Они на этом не раз обжигались. Думаю, на этот раз ожоги будут очень болезненны.