Отношения между Арменией и США всегда были особенными, не в последнюю очередь благодаря работе армянской диаспоры в Штатах. Однако с возвращением к власти Дональда Трампа наработанные при его предшественнике стратегические связи оказались под угрозой ослабления.

На отношение Дональда Трампа к Армении сейчас влияют, главным образом, два фактора: поддержка армянской диаспорой на президентских выборах кандидата-демократа Камалы Харрис и приоритет бизнеса над идеологией в трамповском подходе к внешней политике. В этой непростой ситуации армянские эксперты считают, что Еревану нужно прилагать большие усилия, чтобы добиться расположения новой администрации. Они призывают активизировать контакты как официального Еревана, так и армянского лобби с Белым домом.

Пайлан призывает США поддержать Армению

Представляющий Фонд Карнеги Гаро Пайлан и его коллеги - директор российско-евразийской программы Юджин Румер и историк-кавказовед Томас де Ваал (автор книги "Черный сад") в конце января посетили Ереван и встретились с премьером Николом Пашиняном. Во время беседы они обсуждали возможности сотрудничества по вопросам делимитации границ и мирного процесса с Азербайджаном. Пайлан, как активный лоббист интересов Армении, добивается гласности и признания армянских интересов в регионе.

Еще будучи депутатом парламента Турции Гаро Пайлан постоянно критиковал политику Анкары и возмущался действиями Баку. В частности, он критиковал акции протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге и открыто поддерживал армянских сепаратистов, призывая Запад оказать давление на Азербайджан. После окончательного восстановления территориальной целостности Азербайджана Пайлан не прекратил вести лоббистскую деятельность, предлагая "демократическому миру" не только поддержать режим Пашиняна, но и подготовить Армению к военному реваншу.

На днях Пайлан выдал провокационное заявление в интервью армянскому изданию Civilnet. Он утверждает, что Армении потребуется от 3 до 5 лет, чтобы "нанести ответный удар по Азербайджану". Он подчеркнул, что для выигрыша времени Армении следует подписать мирное соглашение. В этом контексте он отметил, что необходимо учитывать "так называемые территории Азербайджана", однако не уточнил, на какие именно международно признанные азербайджанскими земли он таким образом намекает.

Характерно, что еще в ноябре прошлого года, Пайлан высказывал более дружелюбные взгляды, называя азербайджанцев братьями и не определяясь с "этнической" принадлежностью коньяка. Резкое изменение его позиции в начале 2025 года может свидетельствовать о новой активизации реваншистских стремлений в армянской диаспоре.

Реакция турецких СМИ

провокационное заявление Гаро Пайлана вызвало возмущение со стороны турецкой общественности и представителей парламента.

В статье газеты Yeni Akit вышла статья с заголовком "И этот человек ест хлеб Турции". Издание распространило фотографию Пайлана с Пашиняном и привело его цитаты из интервью армянским СМИ, где Пайлан призывал Ереван "заручиться сильной поддержкой США и Франции". Издание Haber7.com сообщило о попытках позже "завуалировать свои нападки на Азербайджан" - Пайлан начал утверждать, что его слова были якобы искажены в средствах массовой информации.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым отметил, что "крайне необоснованные слова Пайлана не имеют ничего общего с реалиями региона". Он сослался на недавнее выступление президента Ильхама Алиева, который подчеркнул важность исторической памяти, напомнив, что "жители Азербайджана не забыли и не забудут Зангезур". Айрым подчеркнул, что "сотни тысяч жителей Западного Азербайджана, изгнанных с территории Армении, имеют полное право на достойное и безопасное возвращение на родные земли в соответствии с нормами международного права".

Депутат также отметил необходимость выполнения Арменией всех пунктов трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, добавив, что антиазербайджанские высказывания Пайлана противоречат "политике Турции, направленной на обеспечение долгосрочного мира в регионе".

Волк в овечьей шкуре

Из-за силы реакции турецкой общественности Гаро Пайлану пришлось извиниться. "Я сказал и хотел сказать: 'У Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, и Армении нужно от трех до пяти лет, чтобы противостоять этому'". Он добавил, что его слова "hit back" (буквально "нанести ответный удар") были искажены, отчасти из-за его "плохого английского" и "плохих намерений" оппонентов, однако попросил прощения у всех, кто мог быть "непреднамеренно" им оскорблен.

Тем не менее, нельзя забывать, что Гаро Пайлан - тот человек, который через западные ресурсы распространяет нарратив о "сговоре" России, Турции и Азербайджана, подчеркивая необходимость Франции и США активнее поддерживать Армению. Обоснованием тезиса служит классическое заклинание о "защите демократии", а на деле - поддержка армянского экспансионизма и реваншизма.

В октябре 2023 года, вскоре после антитеррористических мер Азербайджана в Карабахе, он заявил следующее: "Я уверен, что есть сценарий, и он был разработан совместно с Россией. Сейчас сценарий заключается в том, чтобы оказать еще большее давление на Армению, и у Азербайджана теперь будет больше требований, и он сможет снова напасть на Армению. Россия не хочет такой свободной, демократической страны". Эти слова ясно разоблачают Пайлана как лоббиста интересов армянских националистов - той их части, что живет во Франции и США.

Не на ту лошадь поставили

Армянская диаспора в Соединенных Штатах считается одной из самых организованных и влиятельных. Лоббистские организации, такие как Армянская Ассамблея Америки (AAA) и Армянский Национальный Комитет Америки (ANCA), активно работают над продвижением идеологии армянской экспансии на Южном Кавказе (далекой от реальный интересов Республики Армения). Из-за их односторонней поддержки демократов на президентских выборах теперь отношения Армении с США могут пострадать.

Дональд Трамп, с его акцентом на бизнес, изоляционизмом и нежеланием поддерживать продвижение эфемерной "демократии" в мире явно не на руку Николу Пашиняну. Сокращение финансирования помощи другим государствам (а Армения - один из крупнейших получателей) и борьба с USAID поставят под угрозу многие программы, через которые правительство Пашиняна получало западные деньги.

Трамп не проявляет особой симпатии к армянскому лобби. Слишком много высокопрофильных армянских лоббистов противостояло ему на выборах, что усугубило конфликт интересов. Как отметил руководитель исследовательского центра A+Analytics, казахстанский политолог Фархад Касенов, армянское лобби допустило ошибку, сосредоточившись на поддержке одной из партий, что ослабило его позиции в новой политической реальности.

США и Армения при Трампе

Профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков полагает, что Трамп может сосредоточиться на вопросах безопасности и энергетики, что крайне невыгодно Армении в ее противостоянии с Азербайджаном. Коробков отметил, что "если Трамп решит оставить США вне вопросов достоинства и прав человека в Закавказье, Армении может стать очень сложно найти общий язык с Белым домом".

Научный руководитель РСМД Андрей Кортунов полагает, что Армения в сфере безопасности может быть интересна Трампу в контексте политики противодействия Ирану и как "плацдарм против России", если будут плохо развиваться армяно-российские отношения. "Но вопросы развития либерально-демократических институтов, которые были важны для Байдена, для Трампа такого значения уже иметь не будут", — анализирует Кортунов.

Армянский политолог Роберт Гевондян уверен, что успешное сотрудничество с Трампом может оказаться затруднительным, так как его политика направлена в первую очередь на экономические выгоды, что отодвигает интересы Армении на второй план.

Комментируя визит Пашиняна в США, не предусматривающий, к слову, официальную встречу с Трампом, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян посетовал на то, что армянский премьер, договорившись о стратегических отношениях с командой Байдена, не имеет никаких контактов с новым президентом. "В результате при неудачном стечении обстоятельств может получиться, что Пашинян начинал вместе с американцами, а заканчивать будет он один", – сказал Микаелян.

В администрации самого Пашиняна настроены позитивно. Замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян заявил, что подписанный в январе документ о стратегическом сотрудничестве не зависит от того, кто находится у власти в Овальном кабинете, и армянские власти рассчитывают, что партнерство двух стран будет развиваться "с гораздо более благоприятных и более прогрессивных позиций". Другой заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян уверен, что, несмотря на сложные условия, Армения сможет развить связи со США.

Проармянские заявления Трампа

Отмечая проблемы армянской диаспоры с Трампом и отсутствие в приоритетах республиканца контактов с Ереваном, стоит все же напомнить, что новый президент США не раз отличался теплыми заявлениями в адрес армян.

В рамках предвыборной кампании 19 октября 2020 года (в разгар Второй Карабахской войны), на митинге в штате Невада он подчеркнул положительные качества армян, заявив: "Они хорошие люди, они также прекрасные бизнесмены". Трамп отметил, что армяне обладают "сильным чувством приверженности своей стране", добавив, что Вашингтон работает "над рядом вопросов" с армянской стороной, не уточняя при этом детали этой деятельности.

Позже, 23 октября 2020 года, на фоне активизации дипломатических усилий с целью прекратить боевые действия между Арменией и Азербайджаном, Трамп заявил о "очень хорошем прогрессе" в переговорах, которые вел госсекретарь США Майк Помпео с представителями Армении и Азербайджана. Республиканец попытался развеять иллюзию об отстраненности США от конфликта и доказать активное участие Вашингтона в региональной политике.

Завершающим аккордом проармянских речей Трампа стала его публикация 24 октября прошлого года в соцсети Truth Social - также в рамках предвыборной кампании. В своем посте он критиковал конкурентку Камалу Харрис за недостаточную поддержку Армении: "Христиане всего мира не будут в безопасности, если Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов". Трамп подчеркивал, что, если он вернется к президентству, то будет "защищать преследуемых христиан, работать над прекращением насилия". Он также пообещал восстановить мир между Арменией и Азербайджаном и обвинил Харрис в бездействии при восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики в 2023 году.

Важно, что все три заявления были сделаны перед президентскими выборами 2020 и 2024 годов - то есть Трамп вспоминает об армянской диаспоре, когда ему требуются ее голоса. Таким образом, будущее отношений Армении с США туманно. Армянское лобби оказало Пашиняну "медвежью услугу", поддержав демократов. При определенных раскладах трамповский Вашингтон может активизировать связи с Ереваном, но только если найдет в этом какую-то осязаемую выгоду для себя.