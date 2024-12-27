Новая империя Трампа. Реальность или политический торг?

Избранный президент США Дональд Трамп в начале года постоянно говорит о притязаниях на Гренландию, Канаду, Панамский канал и Мексиканский залив. Что стоит за этими громкими заявлениями?

Краткая история американского империализма

Хотя по своему государственному строю Соединенные Штаты Америки - демократия, но по характеру внешней политики они всегда были империей. После всего 30 лет со дня своего основания США начали войну против Мексики. В 1845 году американцы аннексировали Техас, а затем захватили Новую Мексику и Верхнюю Калифорнию. Мексика потеряла до 40% довоенной территории. В конце XIX века Вашингтон в результате двух войн установил контроль над Кубой и Филиппинами.

Апогея американский империализм достиг в XX веке. Американцы отметились интервенциями на Кубу, в Никарагуа, на Гаити, в Доминиканскую Республику. В Первой Мировой войне США участвовали в оккупации немецкой Рейнской области, а во время Гражданской войны в России вторгались в Архангельск и Владивосток.

В ходе Второй Мировой войны американские военные боролись с Германией и Японией на их территориях. Этот период трудно оценивать как захватническую войну, так как США вместе с СССР, Великобританией и Францией участвовали в освобождении Европы и Азии от нацистской и японской оккупаций. Однако применение ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, а также создание военных баз в Японии, ФРГ и Италии все же демонстрирует имперский характер.

Затем произошли американские интервенции в: Корею (1950), Ливан (1958, 1982), Лаос (1959), Вьетнам (1964), Доминиканскую Республику (1965), Камбоджу (1967), Сальвадор (1969, 1977), Иран (1980), Гренаду (1983), Ливию (1986), Панаму (1989), Персидский залив (1991), Сомали (1992), Боснию (1992), Гаити (1994) и Югославию (1999).

В XXI веке в списке жертв США значатся: Афганистан (2001), Либерия и Ирак (оба - 2003), Пакистан (2004), Ливия (2011), Сирия (2014), Йемен (2015, 2023/2024).

Характер перечисленных интервенций может быть различным. В одном случае, как с Мексикой, Филиппинами и Кубой, речь шла о захвате территорий, в иных войнах США либо защищали своих союзников, как в Корее и Вьетнаме, либо пытались свергнуть неугодные режимы (Сирия и Афганистан). Однако они не перестают быть интервенциями и даже, если порой ставится цель учреждения демократии, это часто сопровождается фактической оккупацией.

Победивший на последних президентских выборах Дональд Трамп еще не успел пройти процедуру инаугурации, но уже сделал ряд сенсационных заявлений. Он говорит о желаниях установить американский контроль над рядом территорий и даже стран, начиная от Панамы и заканчивая Гренландией.

"Сделать Гренландию снова великой"

7 января, выступая перед журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида, Трамп заявил, что Дании нужно отказаться от Гренландии.

"Люди даже не знают, есть ли у Дании какие-либо юридические права на Гренландию, но если они есть, она должна от них отказаться, потому что она [Гренландия] нужна нам для национальной безопасности. Это ради свободного мира. Вы посмотрите - не нужно даже бинокля: китайские и российские корабли повсюду. Мы не позволим этому случиться"

- Дональд Трамп

Трамп полагает, что Гренландии выгодно быть в составе США. Поэтому он предложил сделать крупнейший в мире остров "снова великим". Гренландия нужна США для укрепления позиций в важном Арктическом регионе, где пролегает Северный морской путь и есть ощутимые запасы нефти и газа.

Премьер-министр Дании Фредериксен, мягко говоря, не восторге от планов Трампа. Она дала понять, что "остров не продается". В то же время она готова на определенные компромиссы в виде усиления роли США в Североатлантическом регионе и наращивания американских инвестиций в Гренландию. Фредериксен не верит в силовую и экономическую попытку Вашингтона взять под свою опеку остров и выразила надежду на продолжение торговли.

Суверенитет над Панамским каналом

Наряду с Гренландией избранный президент США хочет взять в управление Панамский канал. Трамп говорит, что США могут потребовать возврата контроля над каналом, если власти Панамы не пересмотрят условия его использования. В 1999 году США передали контроль над каналом Панаме, но Трамп говорит, что это был "жест сотрудничества", а не уступка. Республиканцу не нравятся высокие тарифы для американских товаров, а также установление над каналом контроля Китая. Он обвиняет Панаму в нарушении "каждого пункта соглашения" и одновременно в попытках получить от США деньги на ремонт стратегической артерии.

Президент Панамы поначалу жестко отреагировал на претензии северного соседа. Суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом торга, сказал Хосе Рауль Мулино. Однако 7 января Трамп отметил, что он уже обсуждает с властями Панамы вопрос об использовании канала.

51-ый штат Канада

Амбиции американского бизнесмена охватывают также территории на севере. Трамп хотел бы включить в состав Соединенных Штатов Канаду. На днях он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social карту, на которой Канада и США окрашены одним цветом.

Так же, как и в Панаме, власти Канады категорически отвергают территориальные претензии Трампа. Премьер Джастин Трюдо, ушедший два дня назад в отставку с поста главы правящей Либеральной партии, сказал, что "нет ни малейшего шанса" вхождения Канады в состав Соединенных Штатов, и два народа получают выгоду от того, что "являются друг для друга крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности". В другом выступлении Трюдо сказал даже, что "черта с два" Канада станет 51 штатом.

Любопытно, что причинами отставки находящегося 9 лет у власти Трюдо считаются нехватка жилья и подорожание стоимости жизни в Канаде. Ситуацию подпортили планы Трампа ввести пошлину на канадские товары. В условиях, когда 3/4 товарооборота Канады ориентировано на США, тарифы могут угробить канадскую экономику. Новый американский президент предлагает канадскому премьеру "спасение" - войти в состав США и стать губернатором одного из штатов.

Американский залив

В западном полушарии Трамп не намерен ограничиваться Панамой и Канадой. В том же выступлении во Флориде миллиардер заявил о намерении переименовать омывающий его резиденцию залив. "Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив. У этого названия прекрасное звучание, оно охватывает обширную территорию - Американский залив. Какое красивое название. И это уместно. Это уместно", - сказал он.

Что реально в предложениях Трампа?

Если с Панамой отношения исторически были сложными, то Канада и Дания - союзники США по НАТО. Тем не менее, республиканец не исключает силового решения вопросов, если его требования не будут удовлетворены. Он поясняет, что Гренландия и Панамский канал нужны США "для экономической безопасности".

При этом в команде Трампа исключают вариант применения силы для возврата Панамского канала. "Я не представляю себе, чтобы такое произошло", - заявил ТАСС представитель окружения республиканца.

Пока что наибольшую активность из четырех обозначенных направлений экспансии Трамп демонстрирует в Гренландии. Недавно туда съездила делегация во главе с сыном избранного президента. По словам Дональда-старшего, Дональду-младшему оказали на острове радушный прием. "Дональд-младший и мои представители приземлились в Гренландии. Их великолепно встретили. Они [Гренландия] и свободный мир нуждаются в безопасности, защите, силе и мире. Эта сделка должна состояться. Сделаем Гренландию вновь великой", - написал Трамп в Truth Social.

На фоне поездки Дональда-младшего власти Дании заняли еще более компромиссную позицию. Премьер Метте Фредериксен говорит, что будущее Гренландии должно определить местное население: "Важно, чтобы будущее Гренландии определяли сами гренландцы, а не кто-то еще". Что на этот счет думают сами гренландцы, до конца неизвестно, но, по опросам, на которые ссылается агентство Ritzau, 9 из 10 жителей Гренландии выступают против передачи острова США.

Обеспокоенность Франции

Планы будущего партнера очень сильно беспокоят страну с богатым колониальным опытом. Франция, которая чуть ли не каждый месяц теряет по одной военной базе в Африке, не хочет мириться с тем, что Соединенные Штаты могут расширить свои границы за счет государств НАТО и Европейского союза. Министр-делегат при МИД Франции по делам внешней торговли и французских граждан за рубежом Софи Прима назвала планы Трампа по Гренландии "империалистическими".

"Сегодня набирают силу блоки, что можно трактовать как форму империализма, которая, в частности, проявляется в заявлениях господина Трампа о физической аннексии целой территории", - сказала она.

Представитель французского МИД предлагает европейским партнерам "избавиться от наивности, перевооружиться, определить инвестиции в оборону, в цифровую и космическую отрасль", чтобы защитить Европу.

Сам же глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пригрозил, что Европейский союз не позволит покушаться на границы его членов, в частности, Дании. "Очевидно, что Европейский союз не может позволить другим странам мира, кем бы они ни были, и я бы даже сказал, начиная с России, атаковать свои суверенные границы", - сказал он, пояснив, что фактически Гренландия - это территория ЕС.

Насколько Трамп готов далеко идти ради расширения территорий и зон контроля США, узнаем в следующие четыре года. В любом случае, его заявления по четырем территориям являются подтверждениям того, что империализм заложен в сути американской государственности. Даже если Трамп - несистемной политик, его риторика и поведение даже более отчетливо подтверждают неизменности империалистической природы США. Хорошая новость для стран "мирового большинства" лишь в том, что за исключением Панамы, в отличие от многих конфликтов прошлого века и начала третьего тысячелетия, объектом притязаний США на этот раз становятся союзники по НАТО.

Мнение эксперта

Роман Романов, автор тг-канала "Записки американиста", преподаватель кафедры американских исследований РГГУ, считает, что из обозначенных направлений наибольшие шансы у Трампа в Гренландии.

"Слова Трампа о Канаде как о 51-м штате - просто манипуляция, издевка над уходящим с поста премьера Джастином Трюдо и его партией перед парламентскими выборами. На этом фоне замах на Панамский канал и Гренландию кажется более правдоподобным. Но возможности Трампа как президента взять под контроль эти территории или вынудить иностранные правительства продать их ограничены тарифами и отдельными видами экономических санкций", - пояснил он.

"Любые расходы, включая связанные с приобретением территорий, должны быть одобрены Конгрессом. У партии Трампа большинство в обеих палатах, но, по слухам, некоторые республиканцы не готовы обсуждать этот вопрос. При нынешнем соотношении сил в палате представителей и сенате этого достаточно, чтобы поставить под сомнение любой законопроект о выделении средств на покупку условной Гренландии. Кроме того, сейчас приоритет республиканцев и Трампа - внутренняя повестка, одобрение налоговой и миграционной реформ", - сказал эксперт в беседе с "Вестником Кавказа".

При этом республиканец может использовать словесную экспансию для повышения ставок в будущих переговорах по другим насущным вопросам, например, в торговле.

"Угрозы Трампа могут быть своеобразным переговорным приемом, чтобы постепенно понижать "ставку". Например, до аренды острова или пересмотра условий соглашения 1951 года между Данией и США "О защите Гренландии". Кроме того, в Гренландии много ресурсов и, может быть, он хочет упростить к ним доступ. Трамп и в первый срок был заинтересован в усилении позиций США в Арктике. Также возможно, что его сигналы направлены в целом всем международным игрокам, чтобы показать его готовность к активной, а главное - наступательной внешней политике. Это он сможет использовать, обсуждая пересмотр торговых соглашений или требуя от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону", - заключил Роман Романов.