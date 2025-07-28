Сделка США и ЕС: назло России – на милость Трампу

В ходе недавнего саммита США и Европейского Союза была заключена торговая сделка, обещающая существенно изменить отношения между крупнейшими экономиками мира и ключевыми союзниками. Что она дает участникам и что будет представлять из себя новая экономическая реальность?

27 июля президент США Дональд Трамп встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить торговое соглашение между Вашингтоном и Брюсселем. По словам Трампа, стороны "согласовали условия", которые включают введение 15-процентных тарифов на товары из ЕС. Переговоры прошли в Тернберри на западном побережье Шотландии, где расположен гольф-курорт Трампа.

"Мы достигли соглашения. Это отличная сделка для всех"

- Трамп

Урсула фон дер Ляйен также выразила удовлетворение достигнутыми договоренностями, особенно из-за их энергетических аспектов.

"Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти"

- глава Еврокомиссии

По информации американского президента, ЕС обязался вложить дополнительные $600 млрд (510 млрд евро) в экономику США в рамках данного торгового соглашения. Кроме того, Брюссель намерен приобрести американские энергоносители на сумму $750 млрд (638 млрд евро), добавил Трамп.

Перед встречей делегации США и ЕС провели финальный раунд обсуждений по тарифам в таких секторах, как автомобилестроение, сталелитейная промышленность, алюминий и фармацевтика, сообщило агентство Reuters.

Выгоды для США

В результате сделки Трамп добился следующих «плюсов» для американской экономики.

Увеличение экспорта: договоренность предполагает снижение пошлин на сельскохозяйственную продукцию. Это открывает новые рынки для американских фермеров, что может привести к увеличению объема экспорта на 10%. Инвестиции в технологии: предусмотрено улучшение сотрудничества в области технологий и инноваций, что может привлечь дополнительные инвестиции в американские стартапы. Рабочие места: ожидается создание новых рабочих мест в секторах, связанных с экспортом. Американская нефтяная промышленность получила возможность нарастить поставки и обойти ценовую конкуренцию, в которой США проигрывали Саудовской Аравии и России.

Риски для США

Конкуренция для местных производителей: увеличение импорта может негативно сказаться на некоторых отраслях, таких как производство и финансы. Местные производители могут испытать давление из-за увеличения конкуренции. Зависимость от ЕС: увеличение импорта из Европы может привести к зависимости от Евросоюза в определенных секторах.

Преимущества для Евросоюза

Доступ к американскому рынку: снижение пошлин на европейские товары обеспечит своим производителям легкий доступ на рынок США, потенциально увеличив объемы экспорта. Партнерство в технологиях: подписанная сделка поможет в развитии совместных проектов в области новых технологий, таких как искусственный интеллект и биотехнологии. Устойчивость экономики: более сбалансированная торговля с США может помочь укрепить экономики стран-членов ЕС. Отсутствие сделки создавала угрозу "торговой войны" и кризиса в Европе.

Потери ЕС

Торговая зависимость: увеличение экспорта в США может сделать ЕС более уязвимым к изменениям в американской экономике и политике. Сложности в регулировании стандартов: разные стандарты в области экологии и безопасности могут усложнить процесс сертификации товаров. ЕС будет вынужден закупать большие объемы нефти и газа у США по более высоким ценам, чем у традиционных импортеров.

Сферы общих выгод и потерь

Сельское хозяйство: обе стороны ожидают выгод от снижения пошлин. По предварительным оценкам, объем взаимной торговли может вырасти на 15%, при этом пошлины на сельскохозяйственные продукты снижаются на 5-10%.

Технологии и инновации: ожидается, что взаимные инвестиции в новых технологиях могут достичь $50 млрд в течение следующих десяти лет.

Производственный сектор: существуют опасения в связи с возможной потерей рабочих мест в результате увеличения импорта европейских товаров, что может повлиять на до 100 тыс рабочих мест в США.

Дональд Трамп считает торговую сделку безусловной дипломатической победой:

«Эта сделка – наш шанс сделать Америку великой снова. Мы дадим нашим фермерам то, что они заслуживают: свободный доступ к европейским рынкам»

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии скрывает издержки и фокусируется больше на сохранении кооперации с США

«Согласование торговых правил – это шаг к более тесному сотрудничеству между нашими экономиками. Мы должны работать вместе для достижения общего прогресса»

Ее соотечественник, канцлер ФРГ Фридрих Мерц не стал скрывать явные «минусы» сделки:

«Я полностью осознаю, что пошлины, которые останутся, а это прежде всего 15% против 0% для импорта в ЕС, представляют собой значительное бремя для экспортно ориентированной экономики ФРГ. … Это означает, если говорить открытым текстом, что германская экономика значительно пострадает из-за этих пошлин"

Мерц утешает Германию и ЕС тем, что без сделки ситуация для них была бы гораздо опаснее.

«Я лично не ожидал большего, чем этот результат. Но еще раз: этот результат не может нас устраивать, однако в создавшейся ситуации это было лучшее, чего можно было достигнуть", - заметил он.

В сухом остатке

По предварительным данным, объем взаимной торговли между США и Европой в 2022 году составил около $1 трлн. Ожидается, что после подписания новой сделки этот показатель вырастет на 15% к 2025 году.

На данный момент пошлины на сельскохозяйственные товары составляют в среднем 20%. В результате новой сделки предполагается их снижение на 5-10%.

Несмотря на потенциальные выгоды, обе стороны должны помнить о рисках, связанных с новой торговой политикой, и в то же время сделка может стать значительным шагом вперед, если обе стороны смогут преодолеть возникающие трудности.

Одно можно сказать с уверенностью. Трамп смог продавить свои торговые условия с Европой, а последняя добровольно-принудительно согласилась на них. Почему? Наверно, чтобы не ломать и так пошатнувшееся трансатлантическое единство в момент, когда Россия одерживает вверх на Украине, а на горизонте маячит война с Москвой. Европейцы боятся остаться без поддержки США.