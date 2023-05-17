Политолог, историк, радиоведущий Марат Сафаров и телерадиоведущий Гия Саралидзе в эфире передачи "Время и место" на Вести.FM проанализировали деятельность Гейдара Алиева в Советском Союзе.

10 мая 1923 года родился советский и азербайджанский государственный деятель, президент Азербайджана (1993-2003), дважды Герой социалистического труда Гейдар Алиев. Его столетний юбилей торжественно отмечали в Азербайджане и в России.

Значительный отрезок жизни это выдающегося политика был связан с работой в Москве. До начала 1990-х он ассоциировался, прежде всего, с советской государственной и партийной работой, со службой в органах безопасности. Это был, действительно, выдающийся советский политический деятель

- говорит Марат Сафаров.

Гейдар Алиев был первым заместителем председателя Совета министров СССР, членом Политбюро, контролировал деятельность 12 министерств, решал глобальные проблемы.

БАМ

Среди проектов, которые курировал Гейдар Алиев, много эпохальных. Прежде всего, надо сказать о Байкало-Амурской магистрали. БАМ был построен во многом благодаря энергии, настойчивости Гейдара Алиева. Мы помним разговоры о том, стоило ли государству столько тратить на этот якобы ненужный проект. Сейчас мы понимаем, насколько реализация такого проекта была необходима

- утверждает Гия Саралидзе.

Комиссия по оперативным вопросам

В Совмине Гейдар Алиев возглавлял Комиссию по оперативным вопросам, которую партийные работники называли "вторым Политбюро", поскольку там решалось очень много стратегических вопросов. В частности, был дан старт реформе образования и модернизации материально-технической базы медицины

- вспоминает Марат Сафаров.

Медицина

К медицине он вообще всегда был близок, это семейная история. Его супруга Зарифа Азизовна была известным советским офтальмологом, доктором медицинских наук. У них были очень близкие отношения. Жена была близким другом и соратником Гейдара Алиева. И она его, конечно, посвящала во многие медицинские проблемы, которые он мог решить

- убежден Сафаров.

ТЭК

Всё, чем занимался Гейдар Алиев, сейчас мы вспоминаем в превосходной степени. Он организовал работу по разведке, введению в строй значительных мощностей топливно-энергетического комплекса. По сути, он создавал единую энергетическую и транспортную систему, которая во многом лежит в основе нашей экономики сегодня. Это сложнейшая эффективная инфраструктура, которая работала и работает на благо страны. Многое из того, чем мы гордимся до сих пор, курировал Гейдар Алиев

- заявил Гия Сарадизе.

Поэтому сегодня неслучайно мы вспоминаем этого выдающегося деятеля, который равно дорог и России, и Азербайджану. Отношения между нашими странами, которые сейчас существуют, были заложены именно его политикой, его опытом

- заключил Марат Сафаров.