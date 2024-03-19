ЕС прощупывает почву для посредничества между Ереваном и Баку

Распрощавшись с Йенсом Столтенбергом, Никол Пашинян на следующий же день вылетел в Брюссель, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

В начале апреля у армянского премьера Никола Пашиняна запланирована двойная встреча с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном. На днях в Армении побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Но, как видно, контакты Армении и Запада насколько тесные, что Пашинян чуть ли не каждую неделю приходится летать в Европу.

Вчера Пашинян встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем на полях саммита по ядерной энергетике. В центре внимания их диалога оказался вопрос армяно-азербайджанского урегулирования.

"Состоялся обмен мнениями о мирном процессе между Баку и Ереваном, подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в результате состоявшихся 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе трехсторонних встреч председателя Европейского совета с лидерами Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении пресс-службы армянского правительства.

Основным достижением в армяно-азербайджанском урегулировании остается признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана, включая результаты антитеррористических мер в сентябре 2023 года, в результате которых Баку вернул полный контроль над Карабахским экономическим районом.

Европейский союз с конца 2022 года старается восстановить активную роль в армяно-азербайджанском диалоге. Последняя из встреч в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном состоялась в июле прошлого года в присутствии Шарля Мишеля. Ввиду односторонней позиции Франции переговоры под эгидой ЕС в Гранаде в октябре были сорваны, однако за счет усилий Германии Европа постепенно возвращается в мирный процесс. В прошлом месяце канцлер Олаф Шольц добился совместной встречи Алиева и Пашиняна в Мюнхене.

Из нерешенных моментов, мешающих мирному процессу, выделяются открытие транспортных путей и делимитация границ. Армения и Азербайджан, хоть и участвуют в формате "3+3", направленном на разблокировку коммуникаций в регионе, так и не смогли прийти к согласию по реализации Зангезурского коридора. Баку договорился об альтернативном пути в Нахчыван через иранскую территорию.

Что касается делимитации и демаркации, то прогресс достигается очень медленными шагами. Один из таких позитивных шагов - договоренность о возврате Арменией четырех приграничных сел в Газахском районе Азербайджана и еще четырех эксклавных сел. Пашинян уже начал уговаривать незаконное население села Юхары Аскипара, что лучше миром покинуть землю, захваченную Арменией в 1991-1992 годах, чем воевать с Баку еще раз. Официальный Ереван принял решение о возврате этих территорий и дал понять, что текущая линия соприкосновения после делимитации станет признанной границей, а военных на посту заменят пограничники.

Есть и другие проблемы. К примеру, Ереван так и не отказался от продвижения за рубежом фейка, что массовый выезд граждан Армении с территории Азербайджана в сентябре прошлого года являлся результатом "этнической чистки". Ложные жалобы армянской стороны в международные институты приводят к тому, что такие структуры, как ПАСЕ и Европарламент, продолжают оказывать давление на Баку.

В законодательстве Армении все так же сохраняются территориальный претензии к Азербайджану, хотя Пашинян и признает территориальную целостность Азербайджана на словах. В преамбуле Конституции Армении есть отсылка к Декларации о независимости, содержащей пункт о "воссоединении" Карабаха с Арменией. Баку справедливо указывает на необходимость убрать из основного закона Республики Армения этого юридически значимого и агрессивного по отношению к Азербайджану момента.

Для Мишеля переговоры с Пашиняном - стремление вернуть Евросоюз в армяно-азербайджанское урегулирование. Как только будут подвижки по пунктам мирного соглашения, очевидно, Брюссель инициирует проведение нового раунда переговоров Алиева и Пашиняна. Для самого же армянского премьера очередное рукопожатие с очередным лидером Запада - шаг по политическому сближению на пути к продвижению евроинтеграции Армении.

Отчасти подготовительную работу для Европы выполнил председатель другой влиятельной структуры, тоже базирующейся в Брюсселе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визитов в Баку и Ереван приветствовал усилия Армении и Азербайджана на пути к подписанию мирного соглашения и пообещал поддержку альянса.