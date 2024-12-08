Дональд Трамп окончательно победил в США

В Техасе завершилось голосование коллегии выборщиков, где победа Дональда Трампа на выборах президента США окончательно утвердилась в рамках законодательства. В итоге, новоизбранный лидер набрал 312 голосов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп окончательно утвердил победу на выборах, так как набрал необходимое число голосов выборщиков, передали СМИ.

Накануне состоялось голосование коллегии из 538 выборщиков в Техасе. Окончательный результат совпал с итогами голосования, и Трамп подтвердил победу на президентских выборах в рамках закона. Согласно ему, выборщики могли не учитывать выбор избирателей и забрать у Трампа победу.

Таким образом, Дональд Трамп набрал 312 голосов, а его оппонентка Камала Харрис получила всего 226. Для избрания необходимо получить 270 голосов.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года.

Трамп и Южный Кавказ

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какой будет вероятная политика США на Южном Кавказе при Дональде Трампе.

"Общая позиция такова, что Трамп хотел бы из всех заморских регионов уйти в определенной степени – из Сирии, из Среднего и Ближнего Востока в целом, из украинских дел. По всей видимости, это относится и к Южному Кавказу. Дональд Трамп – не глобалист. У него есть несколько внешнеполитических целей, на которых он предпочел бы сосредоточиться (в первую очередь это Китай), а на всех остальных начать экономить ресурсы. Поэтому скорее всего Трамп сбросит политику коллективного Запада на постсоветском пространстве на Европу – пусть европейцы сами занимаются Южный Кавказом", - сказал он.

"Важно, что Трамп хочет свести к минимуму не только политическую и военную активность США в неинтересных ему регионах, но и экономическую. Речь идет о сокращении финансирования иностранных государств, в котором и заключается основное влияние США в мире. В Вашингтоне сформировалась очень серьезная оппозиция по стандартным программам помощи, которые суммарно составляют более $70 млрд в год – Трамп хотел бы резко эти объемы сократить и перейти с внешними партнерами на модель свободных экономических отношений, чтобы развитие в тех или иных регионах определяла не поддержка США, а мировая экономика", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Именно это и есть основная ось размежевания, которая раскручивается сейчас в Америке в связи с приходом к власти Дональда Трампа — США нужно прекратить быть международным полицейским и заниматься сменой режимов. Удастся это или не удастся, убедят ли Трампа сохранить американское присутствие в регионах и продолжить политику предыдущих администраций – это открытый вопрос. Но в самом начале президентского срока Трампа стоит простая установка: большая часть мира, и Южный Кавказ тут не исключение, находится сегодня за скобками как американских интересов, так и американских экономических возможностей", - подчеркнул американист.

Что ждет США при Трампе?

Владимир Васильев отметил, что после инаугурации Трампа США на некоторое время сфокусируются на внутренних проблемах. "В основном речь о борьбе с глубинным государством и резком снижении роли государства в экономике. Трамп будет усиленно бороться против разведывательного сообщества, военно-промышленного комплекса, части генералитета и Госдепа США – тех сил, которые на протяжении его первого срока всячески противостояли ему и в итоге выдавили Трампа из Белого дома", - пояснил он.

"Далее внимание Трампа будет занимать очень важная проблема взаимоотношений с ближайшими союзниками – Канадой и Мексикой. Для него эта проблема имеет принципиальный характер, хотя сложно пока сказать, как далеко здесь пойдет Трамп. Не исключено, что принцип так называемой зоны свободной торговли будет изменен, поскольку США переориентируются на то, чтобы получать экономические выгодны непосредственно самим. В настоящее время торговый баланс США с Канадой и Мексикой имеет отрицательный характер, и Трамп хотел бы сделать его положительным", - поведал эксперт.

Трамп может активизировать модель деглобализации мировой экономики путем ведения торговых войн. "Основной зоной конфронтации станет соперничество с Китаем. Трамп хотел бы сделать это главным и даже, может быть, единственным приоритетом американской внешней политики. Пока неясно, будет ли это похоже на то, что происходило во второй половине ХХ века во взаимоотношениях СССР и США. Ситуация сильно отличается из-за взаимозависимости экономик Китая и США, которое наложит ограничения на политику Трампа. Эти ограничения могут способствовать тому, что основные события при Трампе будут происходить внутри США", - ожидает Владимир Васильев.

"Пока внутри США будет меняться баланс политических сил, внешнеэкономическая и внешнеполитическая сферы окажутся на периферии. От того, что Америка будет погружена в себя, мир только выгадает. А борьба в США предстоит серьезная, потому что те силы, которые противодействовали Трампу, никуда не ушли. Трамп хотел бы нейтрализовать внутреннюю оппозицию, чтобы она больше голову не подняла, и на это могут уйти все четыре года работы его администрации. Еще он наверняка постарается обеспечить себе третий срок – об этом уже открыто говорят", - заключил американист.