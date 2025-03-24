Что значит для Азербайджана американская пошлина в 10%?

Экономисты Эмин Гарибли и Ровшан Ибрагимов проанализировали для "Вестника Кавказа" причины, ближайшие последствия и дальние перспективы введения США пошлины в 10% на импортируемые из Азербайджана товары в рамках организованной президентом Дональдом Трампом мировой тарифной войны.

Объявленная президентом США Дональдом Трампом мировая тарифная война затронула Южный Кавказ: товары из Азербайджана, Армении и Грузии с сегодняшнего дня облагаются пошлиной в 10% при ввозе на американскую территорию. О том, как это ограничение скажется на азербайджанской экономике, "Вестник Кавказа" поговорил с доцентом кафедры "Международная экономика" UNEC Эмином Гарибли и экономистом Ровшаном Ибрагимовым.

Тарифы на перспективу

Эмин Гарибли в первую очередь обратил внимание на отсутствие значительного экспорта из Азербайджана в США. "У нас нет сколько-либо существенного перечня товаров, поставляемых в США, поэтому нельзя сказать, что американское новшество как-то заметно отразится на азербайджанской экономике. Дело в том, что нашими основными торговыми партнерами являются страны Евросоюза, куда мы продаем нефть и газ, а в экспорте ненефтяного сектора лидирующее направление – Россия", - сказал он.

"При этом пошлины влияют на перспективы развития азербайджанской экономики. Дело в том, что мы сейчас активно диверсифицируем экономику и нацелены на максимальное расширение ненефтяного экспорта. Если для азербайджанских нефти и газа, учитывая логистику, рынка в США нет, то для нефтехимической продукции есть. Когда развитие ненефтяного производства достигнет такого момента, что мы сможем предлагать США нефтепродукты в коммерческих объемах, пошлина будет сдерживать их конкурентоспособность", - пояснил Эмин Гарибли.

"В целом, новость нельзя сказать чтобы хорошая, однако особых причин для беспокойства нет. Данная политика США в отношении многих стран была уже хороша известна, и даже решение расширить список облагаемых пошлинами государств до почти всего мира было ожидаемым. Пока на Азербайджан это не повлияет, в будущем – будет ограничивать доступ на американский рынок", - добавил доцент UNEC.

Что Азербайджан поставляет в США?

Ровшан Ибрагимов, в свою очередь, уточнил состав азербайджанского экспорта в США. "Понятно, что 90% экспорта Азербайджана, которые составляют нефть, нефтепродукты и природный газ, на американский рынок не поставляются – слишком далеко и, соответственно, дорого. Мы продаем в США готовую сельскохозяйственную продукцию, но это нестабильные поставки в небольшом объеме – скорее всего, наша диаспора продвигает на американском рынке азербайджанские продукты, желая, чтобы они были там представлены", - сообщил он.

"У Азербайджана и не может быть больших показателей экспорта в США из-за акта Джексона-Вэника. Акт, ограничивающий доступ к американскому рынку, был введен против СССР за ограничения выезда евреев – СССР давно нет, все евреи, кто хотел, репатриировались в Израиль, Азербайджан восстановил независимость, но ограничения действуют по-прежнему. Впрочем, даже с отменой акта Джексона-Вэника и других ограничений будет довольно проблематично значительно расширить поставки ненефтяной продукции Азербайджана на американский рынок", - отметил экономист.

"В этой связи в американской пошлине можно усмотреть и положительную сторону. Ограничения для поставок на американский рынок мотивируют азербайджанских товаропроизводителей сконцентрировать внимание на других потенциальных покупателях нашей продукции", - добавил Ровшан Ибрагимов.

Пошлины Азербайджана на товары США

Оба эксперта сообщили, что американские товары облагаются пошлинами в Азербайджане. "Это вполне естественно, ведь у Азербайджана нет зоны свободной торговли с США. Точно так же нет и каких-то особых экономических отношений с США, которые мотивировали бы Азербайджан предоставлять американским компаниям преференции. По отношению к странам СНГ и Турции есть преференции и нулевые пошлины по определенному количеству товаров, но в случае США в этом никогда не было потребности", - указал Эмин Гарибли.

"Сама ставка американского тарифа в 10% неслучайна. Азербайджан – не член ВТО, и у него есть своя сетка тарифов, в зависимости от того, какие товары импортируются (в частности, производятся они в Азербайджане или нет). Как правило, пошлины составляют 10-15%, довольно редко больше, а продукция стратегического значения или связанная с нефтяной промышленностью вовсе освобождена от пошлин. Поэтому ответные 10% понятны: США поступают с азербайджанскими товарами так же, как Азербайджан с американскими", - заключил Ровшан Ибрагимов.