Что такое Суверенный фонд Саудовской Аравии: цель и средства

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Воплощение всех амбициозных планов Саудовской Аравии, точнее ее де-факто правителя принца Мухаммеда ибн Салмана, стало возможным благодаря Суверенному фонду Саудовской Аравии. Что собой представляет фонд, для чего он был создан и какая у него цель - рассказываем в этом материале.

Саудовская Аравия может купить всё или почти всё: от клуба английской Премьер-лиги до доли в Tesla и Microsoft, от профессиональной лиги гольфа и до сельскохозяйственных угодий в Аризоне. Более того, королевство в Персидском заливе намеревается стать мировым экспортером кофе, построить утопический город в пустыне и создать вторую национальную авиакомпанию, которая будет осуществлять рейсы в более чем 100 городов мира.

Чем занимается Суверенный фонд?

Суверенный фонд Саудовской Аравии - национальный фонд благосостояния, который финансирует перспективные коммерческие проекты, стратегически важные для экономики страны, обеспечивает экспертное сопровождение частного бизнеса и предоставляет необходимый капитал.

Управляет Суверенным фондом Саудовской Аравии Ясир аль-Румайян, близкий друг Мухаммеда ибн Салмана, один из самых влиятельных людей в королевстве, не связанный кровными узами.

Сколько денег в Суверенном фонде?

На сегодняшний день в Суверенном фонде Саудовской Аравии более $700 млрд в форме внутренних и международных инвестиций. В планах у саудовского крон-принца Мухаммеда ибн Салмана увеличить активы до $2-3 трлн к 2030 году.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда появился Суверенный фонд?

Суверенный фонд Саудовской Аравии был создан в 1971 году, в период, когда королевство уже было одним из мировых экспортеров нефти и получало существенную прибыль от добычи углеводородов. Создание фонда было инициировано третьим королем Саудовской Аравии Фейсалом ибн Абдул-Азизом, многое сделавшим для развития страны за годы своего правления. Тем не менее до 2016 года деятельность фонда активно не освещалась со стороны королевства.

В 2016 году крон-принц Мухаммед ибн Салман объявил грандиозный план экономического развития - ”Видение-2030”, осуществление которого стало возможным благодаря Суверенному фонду Саудовской Аравии.

Зачем Саудовской Аравии суверенный фонд?

На сегодняшний день, в рамках инициативы ”Видение-2030” основная цель Суверенного фонда - обеспечить постнефтяное будущее страны, большая часть доходов которой по-прежнему зависит от углеводородов. В рамках этой цели Суверенный фонд инвестирует в следующие стратегические сектора:

Телекоммуникации, медиа и технологии

Недвижимость

Финансовые услуги

Возобновляемые источники энергии

Металлургия и добывающая промышленность

Продукты питания и сельское хозяйство

Сфера развлечений, досуга и спорт

Транспорт и логистика

Строительство - материалы и услуги

Здравоохранение

Потребительские товары и розничная торговля

Аэрокосмическая отрасль и оборона

Автомобильная промышленность

В чем особенность Суверенного фонда Саудовской Аравии?

Любой суверенный фонд - принадлежащий государству фонд, в котором аккумулируются сверхдоходы (выше заложенных в бюджете) и направляются на улучшение жизни общества. Государство может тратить деньги из суверенного фонда на свое усмотрение, но в большинстве случаев, данный инструмент служит своего рода спасательным кругом для экономики. Во время пандемии, например, многие страны, тратили деньги из своих суверенных фондов на обеспечение работы системы здравоохранения.

Суверенный фонд Саудовской Аравии отличается от остальных подобных фондов по всему миру. Наследный принц Мухаммед ибн Салман перепрофилировал фонд в глобального инвестора в 2016 году, когда бюджет королевства был в дефиците. Со временем фонд начал брать займы для достижения амбициозных целей и покрытия огромных расходов на внутренние проекты. В 2022 году, например, фонд занял у банков $17 млрд на развитие суперсовременного города Неом, а в апреле этого года правительство Саудовской Аравии перевело в фонд четырехпроцентную долю Saudi Aramco стоимостью в $80 млрд.

Зачем Саудовская Аравия покупает футболистов?

Одним из важнейших направлений работы Суверенного фонда Саудовской Аравии стали значительные вложения в спорт в целом и в футбол в частности. Среди спортивных инвестиций Суверенного фонда Саудовской Аравии следующие:

$2 млрд в профессиональный гольф турнир LIV Golf с целью привлечения самых известных профессиональных гольфистов в мире.

$409 млн на покупку футбольного клуба английской Премьер-лиги ”Ньюкастл”

Финансирование Гран-при Формулы 1 в королевстве

Финансирование Саудовской профессиональной футбольной лиги, в частности, контракты с такими известными футболистами, как Криштиану Роналду, Роберто Фирмино и Каримом Бенземой.

Весь последний год Саудовская Аравия привлекает к себе внимание покупкой всемирно известных футболистов, и делает она это неспроста: королевство финансирует футбол, как и другие виды спорта для:

улучшения международного имиджа и повышения узнаваемости

последующего привлечения в страну инвесторов для финансирования внутренних масштабных проектов.

Вкладывая относительно небольшие суммы (в сравнении с гигантскими доходами страны) в приобретение известных мировых футболистов, Саудовская Аравия работает на перспективу, создавая внутри страны привлекательный рынок для международных финансов.

Международные активы Суверенного фонда Саудовской Аравии

Суверенный фонд Саудовской Аравии приобретает акции компаний по всему миру и направляет инвестиции в такие регионы, как Северная Америка, Европа, Азия, Латинская Америка и Африка. Но зачем Саудовской Аравии вкладывать деньги в другие страны, когда можно их вложить в собственные проекты?

Дело в том, что финансируя компании за рубежом, королевство, как и в случае со спортом, увеличивает свою инвестиционную привлекательность и повышает уровень доверия к себе. Более того, направляя деньги в международные компании, Саудовская Аравия рассчитывает на то, что они будут создавать предприятия и развивать свою деятельность на территории королевства. Как, например, американский производитель электрокаров Lucid, который в мае 2022 года объявил о строительстве завода по производству электромобилей в Саудовской Аравии. Суверенный фонд королевства владеет более 60% акций компании.

Среди международных активов Саудовской Аравии (по информации за март 2023 года) следующие:

Lucid Group - американский производитель электрокаров

Аctivision Blizzard - американский разработчик компьютерных игр

Electronic Arts - американский разработчик компьютерных игр

Uber - американская транспортная корпорация

Paypal - мультинациональная система платежей

Starbucks - мультинациональная сеть кофеен

Microsoft - американская технологическая корпорация

JP Morgan Chase - транснациональная финансовая корпорация

Google - мультинациональная технологическая корпорация

Pinterest - американская соцсеть и фотохостинг

Чего добилась Саудовская Аравия благодаря Суверенному фонду?

Суверенный фонд Саудовской Аравии, созданный на нефтяные деньги во многом по-прежнему финансируемый за счет прибыли Saudi Aramco, способствует диверсификации экономики королевства. Несмотря на убытки в размере $11 млрд, понесенные в 2022 году, за 7 лет активной деятельности в рамках проекта ”Видение 2030” фонд создал более 80 предприятий и 550 тысяч рабочих мест. Вложив десятки миллиардов в международные компании, сегодня Суверенный фонд в большей степени сосредоточен на финансировании внутренних проектов, укреплении покупательной способности доходов жителей королевства и повышении надежности частного сектора экономики посредством стратегических экономических партнерств и локализации производств.