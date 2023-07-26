Как Саудовская Аравия нашла нефть 

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Саудовская Аравия - один из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти. История нефти в Саудовской Аравии началась в 1920-х годах и продолжается по сей день. Расскажем, когда нашли нефть в Саудовской Аравии, как королевство едва не оказалось ”не на той” стороне во время Второй мировой войны и кто стоял у истоков нефтяной индустрии страны.

Королевство де-факто управляет мировым нефтяным картелем - ОПЕК - и процветает, благодаря нефти.

Новые территории - новые возможности

История нефти Саудовской Аравии началась раньше, чем появилось само королевство Саудовская Аравия. Еще в середине 1920-х годов, будущий король Абдул-Азиз аль Сауд, столкнулся с необходимостью каким-то образом развивать территории, которые ему удалось отвоевать. К тому времени уже завершилась Первая мировая война, по итогам которой стало очевидно, что нефть - ресурс, спрос на который будет расти в связи развитием промышленности, в первую очередь, военной. Кроме того, еще в начале XX века нефть была обнаружена в Иране и в Ираке, а значит потенциально могла находится и на территории будущей Саудовской Аравии. И первым нефтяной потенциал королевства рассмотрел горный инженер из Новой Зеландии.

Неудача отца нефти

Горный инженер майор Фрэнк Холмс в 1918 году находился в экспедиции в Эфиопии, когда он впервые услыхал о выходе нефти на поверхность на побережье Персидского залива.

В 1920 году он основал компанию Eastern and General Syndicate, чтобы работать на Ближнем Востоке.

В 1922 году Холмс попытался уговорить Абдул-Азиза аль Сауда на то, чтобы тот предоставил ему нефтяную концессию - право собственности на территорию с целью последующей добычи нефти.

В 1923 году Аль Сауд, освободившись от обязательств перед британским правительством, подписал соглашение о концессии с Холмсом.

Несмотря на все усилия, которые приложил Фрэнк Холмс, прозванный на Ближнем Востоке ”Абу Нафт” - отцом нефти - за его невероятное чутье и интуицию, найти нефть в Саудовской Аравии ему не удалось.

В 1926 году Англо-Персидская нефтяная компания - нынешняя BP - которая владела нефтяной концессией в Иране, заявила, что на Аравийском полуострове нефти нет.

В 1926 году Холмс нанимает геолога из Швейцарии, чтобы тот опроверг предположения британской компании, но, к несчастью для Отца Нефти, он их подтвердил. В итоге, Eastern and General Syndicate оказалась на грани банкротства.

Нефтяные концессии, принадлежавшие Холмсу, в 1928 году приобрела американская Gulf Oil.

Соглашение Красной линии

Gulf Oil не смогла заняться разведкой нефти в королевстве из-за Соглашения Красной линии, подписанного в 1928 году Турецкой нефтяной компанией (ТНК), у которой на то время была монополия на производство иракской нефти, а также рядом других международных корпораций. Соглашение запрещало акционерам ТНК заниматься самостоятельной добычей нефти на территории бывшей Османской империи. Поскольку Gulf Oil сотрудничала с Турецкой нефтяной компании, ей со временем пришлось передать саудовскую концессию, а заодно с ней и бахрейнскую, другой американской компании - Standart Oil of California (SOCAL).

Великая депрессия и нефть

В 1929 году мир сотрясает один из самых глубоких кризисов эпохи - Великая депрессия. Единственный источник дохода Саудовской Аравии, тогда еще Королевства Неджд и Хиджаз, это паломники в Мекку и Медину. Ежегодно, эти города принимали до 100 тысяч мусульман со всего мира, но в период Великой депрессии их количество существенно падает: в 1930-м прибыло 80 тысяч человек, в 1931-м - уже 40 тысяч человек. Королевство Саудовская Аравия, образованное в 1932 году, стремительно лишалось средств. И нефть всё еще сулила надежду - международные компании активно искали её в соседних Бахрейне и Кувейте. В это же время среди друзей Абдул-Азиза аль Сауда появляется Карл Твитчелл, который сыграет определяющую роль в поисках нефти в Саудовской Аравии.

Кто такой Карл Твитчелл?

Карл Твитчелл был американским горным инженером, который проводил масштабные геологические исследования на Ближнем Востоке, в Европе и в Южной Америке в 1915-1950-х годах.

В конце 1920-х - начале 1930-х годов Твитчелл занимался поисками грунтовых вод в Йемене.

В 1932 году по приглашению Абдул-Азиза аль Сауда Твитчелл приезжает в Джидду, чтобы искать воду в Хиджазе и нефть в Эль-Хасе. По итогам исследования, он советует королю Саудовской Аравии дождаться, пока нефть найдут в Бахрейне, а затем начинать поиски инвесторов. Нефть в Бахрейне обнаружили чуть позже в том же году.

В 1933 году Твитчеллу от имени Абдул-Азиза Аль Сауда удалось убедить SOCAL, которая уже нашла нефть в Бахрейне в мае предыдущего года, в перспективности нефтяной разведки в Королевстве Саудовская Аравия.

В мае 1933 года SOCAL при посредничестве Карла Твитчелла получила концессию от Саудовской Аравии.

Путь к нефти

В 1933 году Эр-Рияд, наконец, начинает свой путь к будущему нефтяному богатству. Королевство предоставило американской компании SOCAL права на поиски нефти на территории площадью более 900 тыс. квадратных километров в Эль-Хасе на 60 лет.

По условиям американо-саудовского концессионного соглашения:

SOCAL обязалась ежегодно платить арендную плату в объеме 5 тыс британских фунтов в золоте до обнаружения нефти.

Саудовская Аравия получила кредит в размере 50 тыс фунтов.

После обнаружения нефти SOCAL обязалась выплачивать по 4 шиллинга золотом за каждую тонну добытой нефти.

Саудовская Аравия получила право на определенное количество нефтепродуктов после строительства НПЗ в случае обнаружения нефти.

Кто нашел нефть в Саудовской Аравии

Нефть в королевстве на берегу Персидского залива была обнаружена во многом благодаря стараниям и опыту двух человек - геолога-американца и бедуина.

В 1936 году американский эксперт Макс Стейнеке был назначен главным геологом в дочерней компании SOCAL - California-Arabian Standart Oil Co (CASOC), действующей в Саудовской Аравии (позднее она станет Aramco). Надо отметить, что до 1936 года попытки обнаружить нефть в Саудовской Аравии завершались неудачей. Однако Стейнеке предложил метод структурного бурения в песках королевства, при котором бурятся скважины небольшого диаметра для дальнейшего определения нефтеносных пластов.

Хамис ибн Римтан, бедуин из племени, проживавшего в пустыне ад-Дахна, был назначен главным гидом американских геологов. Именно благодаря его знанию пустыни, команда Стейнеке определила участок, получивший название ”Даммам № 7”, где в марте 1938 года была обнаружена нефть.

Что было дальше

После изначального обнаружения нефти на участке ”Даммам № 7” началась коммерческая добыча, а со временем, на территории Саудовской Аравии были установлены запасы нефти, которые на сегодняшний день считаются вторыми по объемам в мире (после Венесуэлы).

В 1939 году, накануне Второй мировой войны, Эр-Рияд отклоняет заманчивое предложение о сотрудничестве со стороны Японии и заключает новое соглашение с Вашингтоном.

Впервые саудовская нефть на экспорт была отправлена из порта Рас-Таннура в 1939 году.

В 1940-1943 годах развитие нефтяной промышленности в королевстве замедлилось из-за Второй мировой войны.

В феврале 1943 года американский президент Франклин Рузвельт одобрил инвестиционную помощь Эр-Рияду в объеме $ 1,75 млн.

В 1943 году компания CASOC получила новое название: Arabian American Oil Company - Aramco.

К 1949 году Саудовская Аравия производила 500 млн баррелей в день.

По соглашению 1950 года правительство Саудовской Аравии начинает получать 50-процентную прибыль от добычи нефти.

К 1979 году Саудовская Аравия добывала более 9 млн баррелей нефти в день.

В 1980 году правительство Саудовской Аравии полностью выкупило компанию Aramco, которая в 1988 году была переименована в Saudi Aramco.

В 1982 году, спустя 45 лет добычи скважина ”Даммам № 7” была выведена из эксплуатации.

На сегодняшний день нефтяная добыча в Саудовской Аравии в среднем составляет 9,5 млн баррелей в день.