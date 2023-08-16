Баку обвинил Францию в коварстве

Вчера глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян (очевидно, в рамках подготовки к инициированному Ереваном заседанию Совбеза ООН) по телефону нажаловался своей французской коллеге Катрин Колонне на Азербайджан, заявив, что тот блокирует Лачинскую дорогу, инспирируя тем самым блокаду Карабаха и гуманитарную катастрофу.

Проармянская позиция Франции - секрет Полишинеля. Но мадмуазель Колонна, занявшая пост главы французского МИДа в прошлом году и ранее никогда Южным Кавказом не интересовавшаяся, побывав в апреле в Баку приветствовала его мирные инициативы в армяно-азербайджанском вопросе. Теперь же в разговоре с Мирозояном она поддержала и его, заметив, что Лачинская дорога якобы удерживается Азербайджаном в “блокаде”, в результате чего “армянские жители сталкиваются с серьезным гуманитарным кризисом”.

Это возмутило МИД Азербайджана, где заявили, что Франция закрывала глаза на массовое изгнание азербайджанцев из своих домов, совершение против них военных преступлений, теперь пытается проводить в регионе свою коварную политику, используя армянских жителей и опираясь на ложную пропаганду Армении.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана считают, что абсурдно представлять в качестве блокады деятельность погранично-пропускного пункта, созданного в соответствии с обязательством Азербайджана гарантировать безопасность граждан, транспортных средств и грузов на Лачинской дороге, а также с целью предотвращения злоупотреблений ею Арменией в военных и незаконных экономических целях.

В Париже знают о том, что ежедневно эту дорогу пересекают десятки армянских жителей в обоих направлениях при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК). Французская сторона, ссылавшаяся на решение Международного суда (МУС) ООН от 22 февраля, не придала значение тому, что МУС в решении от 6 июля единогласно отклонил иск Армении о ликвидации ППП «Лачин».

В МИДе Азербайджана упрекнули Париж в "нездоровых намерениях".

В Париже знают, что если армянским жителям действительно нужны товары первой необходимости, то азербайджанская сторона предложила для этого дорогу Агдам-Ханкенди и другие альтернативные маршруты.

Несмотря на поддержку Евросоюзом и МККК этого предложения Азербайджана, французская сторона, поддавшись на манипуляции Армении, не поддерживает эту договоренность. В то же время тот факт, что французская сторона никак не отреагировала на нарушение Арменией и подчиненным ей сепаратистским режимом договоренности относительно использования альтернативных путей, свидетельствует об усилиях этой страны по дальнейшему нагнетанию напряженности в регионе.

- утверждают азербайджанские дипломаты.

Действительно, получается, что Франция закрывает глаза на нарушение Арменией как принципов международного права, так и обязательств в рамках достигнутых договоренностей. Продолжение Арменией военно-политических провокаций против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и то, что армянская сторона до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с территорий Азербайджана, в Баку считают реальным препятствием мирному процессу.

Ссылка поверившего лживой пропаганде Армении французского министра на дезинформацию об обстреле миссии Европейского союза в Армении, которая была признана ложной самой миссией, также еще раз доказывает, что Франция не заинтересована в установлении мира и стабильности в регионе.

- говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Маршрут движения представителей Евросоюза заранее предоставляется азербайджанской стороне. Район, в котором побывала миссия, находился не там, где произошел предполагаемый инцидент, а в другом направлении условной границы.

В МИД АР. заметили, что в последние дни Армения создает почву для новых провокаций на условной границе и в Карабахском экономическом районе, пытаясь отвлечь внимание мировой общественности, распространяет клевету и превращая, тем самым, Евросоюз в инструмент для достижения своих целей:

Очень жаль, что французская сторона стала инструментом этой кампании.

С похожим заявлением в отношении позиции Франции выступила и община Западного Азербайджана, обвинив Париж в азербайджанофобии:

Армянские незаконные вооруженные формирования держат в заложниках гражданское население в Карабахском регионе Азербайджана, перекрывают дорогу из Агдама и требуют прямой, бесконтрольной дороги в Армению, все это не что иное, как шантаж и терроризм… Поддержка Францией подобного требования Армении является серьезным оскорблением международного права и прав человека.