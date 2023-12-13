Баку и Багдад закладывают фундамент стратегического партнерства - иракский политолог

Андрей Волконский

После официального визита президента Ирака Абдель Латифа Рашида в Баку делегация Азербайджана во главе с министром транспорта и цифрового развития Рашадом Набиевым побывала в Багдаде, где провела встречи не только с руководством иракских профильных ведомств, но также с президентом и премьер-министром. Расскажем, чем вызвана интенсификация контактов.

Именно на период президентства Рашида и премьерства Мухаммада Шиа ас-Судани пришлась активизация отношений Ирака с Азербайджаном. В ходе встречи президент Ирака подчеркнул необходимость реализации договоренностей, достигнутых между Багдадом и Баку в марте и ноябре:

Важно определить направления и программы партнерства, работа над которыми будет способствовать созданию основы для конструктивного двустороннего сотрудничества. Важно использовать инвестиционные возможности и поощрять азербайджанских бизнесменов для работы в Ираке таким образом, чтобы это способствовало развитию частного сектора и активизировало его роль в иракской экономике.

Премьер-министр Ирака отметил растущие темпы сотрудничества в сферах международной логистики, коммуникаций, инфраструктурных проектов и экономики и заявил о широких перспективах двусторонней кооперации в сферах ВПК, цифровизации экономики, образования, культуры, туризма и продовольственной безопасности. Стороны сошлись во мнении, что уровень экономических связей не соответствует уровню потенциала двустороннего сотрудничества. Министр коммуникаций и связи Ирака Хиям Абуд Казем аль-Ясири отметил, что пока торговля между странами не превышает планки в $30 млн. В первую очередь это связано с долгим периодом отсутствия внутренней стильности и безопасности в Ираке, многие годы отталкивавшим иностранных инвесторов от участия в экономической жизни страны. По словам аль-Ясири, в Багдаде ждут участия азербайджанских компаний и бизнеса в восстановлении и реконструкции Ирака.

Глубокая история – широкие перспективы

Абдалла аль-Салех, иракский политолог, эксперт по международным отношениям заявил "Вестнику Кавказа":

Отношения Ирака с Азербайджаном имеют глубокие исторические, культурные и религиозные корни. Нынешние отношения основаны еще на контактах времен Советского Союза. Обе страны - члены многочисленных международных организаций, в том числе Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, где оказывают друг другу поддержку. Ирак – многонациональная и многоконфессиональная страна, где проживает значительное азербайджанское меньшинство.

Иракские туркоманы, считающиеся субэтносом азербайджанцев - третья по величине этническая группа в стране, а отношения между странами традиционно имеют много измерений. Так, Ирак и Азербайджан на протяжении столетий входили в общее политико-экономическое и культурно-религиозное пространство. Это способствовало установлению постоянных связей между двумя народами в самых разных сферах. Яркий примером - жизнь и деятельность великого азербайджанского поэта и мыслителя Мухаммада Физули, биография которого неразрывно связана с иракским городом Кербела. Другой показательный пример, уже из новой истории: первое и единственное консульство Ирака в СССР было открыто в 1974 году именно в Баку.

- аль-Салех.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Ираком были установлены в 1992 году, когда обе страны переживали не самые простые периоды своей истории. До середины 2010-х связи были сконцентрированы на вопросах безопасности и борьбы с терроризмом, азербайджанские военнослужащие участвовали в миротворческой операции в Ираке с 2003 по 2008 год. Значительное развитие двусторонние отношения получили лишь в последнее десятилетие.

Фундамент стратегического партнерства

Визит президента Рашида в Азербайджан был направлен на определение перспективных сфер отношений, которые должны стать основой будущего стратегического партнерства. Потенциал сотрудничества говорит о том, что сейчас страны пытаются заложить фундамент отношений на будущее. Это связано и с геополитическими изменениями в регионе и мире

- политолог.

Сотрудничество с Баку – гарант интересов Ирака

Исходя из соглашений о сотрудничестве в области логистики, которые были подписаны в Баку, Ирак планирует наладить собственное транспортное сообщение с кавказскими республиками благодаря авиасообщению через Турцию.

Это поможет ему не зависеть от осложнений отношений между этими странами и Тегераном, или Багдадом и Тегераном. Это касается и альтернативного иранскому маршруту выхода для Ирака в Каспийское море. И это не может не радовать, так как коммуникации через Азербайджан помогут Багдаду в укреплении и защите своих национальных и стратегических интересов в долгосрочной перспективе"

- аль-Салех.