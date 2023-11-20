Хайдар Салман: Багдад хочет развивать отношения с Баку и Ереваном

Андрей Волконский

В конце ноября президент Ирака Абдул Латиф Джамаль Рашид побывал в Азербайджане и Армении, еще недавно находившихся в состоянии вооруженного конфликта друг с другом, а сейчас продвигающихся на пути заключения мирного договора. Расскажем, зачем он ездил на Южный Кавказ и чего ждать от этого визита.

Иракский доктор политологии, эксперт по внешней политике Багдада Хайдар Салман заявил "Вестнику Кавказа", что Ирак не заинтересован в конфронтации между Баку и Ереваном, и видит большой потенциал развития как двусторонних отношений с этими странами, так и с регионом Южного Кавказа в целом. По его словам, главной целью визитов Рашида в Армению и Азербайджан было обеспечить углубление экономических связей, в частности, двустороннего сотрудничества в таких перспективных сферах, как логистика и туризм:

И ходе визитов президента Рашида в Баку и Ереван, и во время визита азербайджанской делегации в Багдад, власти Ирака обозначили свое видение основных направлений развития сотрудничества между странами. Нужно обратить особое внимание на намерения иракских властей широко распахнуть двери для азербайджанских инвесторов и бизнеса. В планах увеличение двустороннего товарооборота и выход на новый уровень сотрудничества в сферах туризма, энергетики, логистики и в других важных областях.

По словам иракского эксперта, сейчас Багдад считает своей главной целью всеобщую нормализацию ситуации на Ближнем Востоке, и выстраивание крепких и взаимовыгодных отношений со всеми соседями, в том числе с Азербайджаном и Арменией:

Отношения Багдада с Баку и Ереваном можно уверенно классифицировать как дружественные, и имеющие большие перспективы для стратегического сотрудничества. Ирак хочет иметь прекрасные отношения с Баку и Ереваном.

Баку может присоединиться к иракско-турецкой "Дороге развития"

Премьер-министр Ирака Аль-Судани в ходе встречи с азербайджанской делегацией во главе с министром Рашидом Набиевым выразил уверенность, что один из основных международных инвестиционных и логистических проектов Ирака "Дорога развития", о реализации которого совместно с союзной для Баку Турцией в Багдаде заявили совсем недавно, в перспективе заинтересует и Азербайджан. Азербайджан также сейчас занимается развитием международных транспортных маршрутов "Север-Юг" и "Срединного коридора" на своей территории. Сопряжение этих проектов позволит создать альтернативные маршруты для глобальной торговли и для транспортного сообщения регионов Южного Кавказа и Персидского залива. И от этого выиграют все.

- Хайдар Салман.

Завершение карабахского конфликта открывает новые перспективы

Пока отношения Багдада и Баку получают политическое наполнение, о конкретном содержании отношений Багдада и Еревана говорить еще рано, считает иракский эксперт. При этом Хайдар Салман эксперт уверен, что мирное развитие Южного Кавказа открывает для региона большие перспективы:

По итогам последних визитов становится ясно, что отношения между Ираком и Азербайджаном до недавнего времени носили сугубо экономический характер, а также касались вопросов безопасности и борьбы с международным терроризмом. Однако углубление отношений, а также реализация крупных международных или транснациональных проектов требуют и тесных политических отношений, развитие которых между Багдадом и Баку мы сейчас и наблюдаем. О том, каким будет будущее отношений Багдада и Еревана мы однозначно сказать пока не можем. Однако завершение многолетнего конфликта вокруг Карабаха, несомненно, увеличит инвестиционную привлекательность обеих стран и Кавказского региона в целом.