Армения предложила США подписать ядерное соглашение

Ереван намерен присоединиться к международному «123-му соглашению» по передаче американских гражданских ядерных технологий. Об этом информирует пресс-служба Госдепа США.

Армения обратилась к США с заявкой о присоединении к международному «123-му соглашению» по передаче американских гражданских ядерных технологий. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США.

Также в американском дипведомстве указали, не раскрывая всех обстоятельств переговоров, что Госдеп внимательно отнесся к просьбе армянских властей.

«Мы не можем предоставить детали внутреннего процесса переговоров правительства США с другими странами. США приветствуют возможности углубления гражданского ядерного сотрудничества с Арменией»

– пресс-служба Госдепа США

Стоит отметить, что это первое официальное подтверждение факта просьбы армянских властей присоединиться к ядерному соглашению. К настоящему моменту Соединенные Штаты заключили подобные сделки с 48 странами.

Зачем Армении ядерное соглашение с США?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, у просьбы Армении позволить ей присоединиться к "123-му соглашению" есть вполне понятный экономический смысл. "Известно, что США и ЕС ставят перед Арменией жесткой условие закрытия Армянской АЭС для развития интеграции республики в евроатлантические структуры. Старая, пострадавшая из-за Спитакского землетрясения и много раз ремонтированная станция попросту не соответствует западным программам энергетической безопасности. Кроме того, АЭС в Мецаморе является одной из прочных связей Армении с Россией, ведь ее обслуживает, поставляет топливо и забирает отходы производства "Росатом", а для Запада важно разорвать максимум российско-армянских контактов во всех сферах", - прежде всего сказал он.

"Однако Армения не может взять и закрыть АЭС в Мецаморе, ведь она производит каждый третий вырабатываемый в республике ватт электроэнергии. Заменить Армянскую АЭС нечем – в стране нет запасов традиционных источников энергии. Если бы СССР не построил эту электростанцию, Армении с самого начала независимости пришлось бы попросту меньше потреблять энергии и намного медленнее развиваться. Единственная альтернатива – это импорт энергии из соседних стран, чему мешает, во-первых, политика: Ереван до сих пор не нормализовал отношения с Баку и не может из-за этого закупать электричество ни в Азербайджане, ни в Турции; во-вторых, армянская экономика: у республики нет денег, чтобы начать покупать радикально больше энергии в Иране. Армянская АЭС для экономики республики является настоящим спасением, и именно поэтому армянские власти вынуждены ремонтировать ее, а не консервировать, как хотят на Западе", - обратил внимание Андрей Петров.

"Вариант построить аналог Армянской АЭС всерьез не рассматривается ни той, ни другой стороной. Стандартная АЭС американского производства стоит не менее $20 млрд, доходная часть бюджета Армении составляет менее $7 млрд. То есть Армении новая АЭС принципиально не по карману, а Запад не станет настолько большие деньги вкладывать в обеспечение энергетической безопасности Армении и экологической безопасности Южного Кавказа. У армянской диаспоры, какой бы богатой она ни считала себя, таких денег тоже нет. Однако этим летом США нашли выход – установку малых модульных реакторов, цена которых на порядок ниже цены стандартной АЭС, около $2 млрд при мощности 300 МВт. Сейчас американские компании занимаются оценками, сколько таких реакторов нужно Армении для замены АЭС в Мецаморе и в какую сумму это ей обойдется. Основная цель – подобрать самый дешевый вариант", - поведал старший аналитик "Вестника Кавказа".

"На самом деле арифметика тут простая: на замену работающего второго блока нужно примерно пять малых модульных реакторов. Это $10 млрд, то есть все равно в 1,5 раза больше годового бюджета Армении. Но их можно строить по одному и намного быстрее стандартной АЭС. У Армении есть дедлайн – 2036 год, когда истечет продленный "Росатомом" срок эксплуатации АЭС в Мецаморе, и за оставшиеся 12 лет вполне реально найти деньги на три таких реактора. В таком случае после закрытия Армянской АЭС республика все равно значительно потеряет в энергогенерации, но хотя бы не треть всего производства энергии. Важно добавить, что у Еревана есть выгодное предложение "Росатома" по строительству новой АЭС по той же схеме, по какой в Турции завершается строительство АЭС "Аккую" – и просьба о включении Армении в "123-е соглашение" говорит о том, что армянские власти все-таки соглашаются на требования Запада и выбирают вариант ядерного сотрудничества не с Россией, и а США", - заключил Андрей Петров.