Россия вышла из «зерновой сделки»

Опубликовано: 16:25, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой девятого выпуска программы стал объявленный Россией выход из «Черноморской зерновой инициативы»: стало известно, что Москва официально уведомила Турцию, Украину и ООН о выходе из «зерновой сделки». В нашей программе мы обсудили последствия выхода из соглашения, текущее состояние российско-турецких отношений, а также позицию Анкары по целому ряду текущих и значимых для региона вопросов.

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова

Телеграм-канал Гии Саралидзе