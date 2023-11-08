Армения и Азербайджан могут договориться о мире на базе Хельсинского акта 1975 года

Исмаил Агакишиев, доктор философии по истории, преподаватель исторического факультета МГУ

С момента окончания 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном прошло три года, а мирный договор стороны так и не подписали. Баку предложил Еревану уже пятый проект документа, но ответа так и не получил. Между тем, самым эффективным вариантом двухсторонних переговоров представляется взаимодействие сторон на основе принципов Хельсинского акта 1975 года.

Что такое Хельсинский акт?

Хельсинским актом называют Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он был подписан главами 35 государств 1 августа 1975 года в Хельсинки. Акт подтвердил и закрепил территориальные и политические итоги Второй мировой войны, гарантировав неизменность границ, территориальную целостность, мирное урегулирование конфликтов, невмешательство во внутренние дела, отказ от применения насилия, равенство и равноправие суверенитетов.

Проблема коммуникаций в регионе

Что касается коммуникаций, то рационально было бы открыть свободное перемещение грузов по всей территории стран Южного Кавказа, причем как армянских и азербайджанских, так и международных.

Варианты развития событий на Южном Кавказе

Сейчас вполне реальными представляются два варианта развития событий:

развитие двусторонних переговоров

стагнация переговорного процесса.

Переговоры с участием посредников могут привести к тому, что третья сторона будет исходить в первую очередь из необходимости реализации собственных интересов, которые не всегда совпадают с интересами пытающихся прийти к компромиссу сторон или одной из них.

Почему необходимо мирное соглашение?

Отсутствие мирного соглашения делает уязвимым весь регион, а желающих раскачать ситуацию на Южном Кавказе более чем достаточно. Заключение мирного соглашения представляется абсолютной необходимостью для всех. МИД Азербайджана уже напрямую без посредников передал свои предложения Армении и продолжает ждать ответа. По всей вероятности, Баку готов вести переговоры без посредников. Теперь слово за Ереваном.