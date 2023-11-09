Полный текст Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятого 1 августа 1975 года главы 35 государств в Хельсинки.

Такие части Заключительного акта как "Декларация принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях" и "Документ по мерам укрепления доверия и некоторым аспектам безопасности и разоружения" содержат в себе нормы взаимоотношений между государствами в Европе.

Публикуем полный текст Заключительного Акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, размещенный на сайте ОБСЕ.

ХЕЛЬСИНСКИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ СОВЕЩАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

от 1 августа 1975 г.

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, начавшееся в Хельсинки 3 июля 1973 года и продолжавшееся в Женеве с 18 сентября 1973 года по 21 июля 1975 года, было завершено в Хельсинки 1 августа 1975 года Высокими Представителями Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Во время начального и заключительного этапов Совещания перед его участниками в качестве почетного гостя выступил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. В ходе второго этапа Совещания внесли свои вклады Генеральный директор ЮНЕСКО и Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН.

Во время заседаний второго этапа Совещания были сделаны также вклады по различным пунктам повестки дня представителями следующих неучаствующих средиземноморских государств: Алжирской Народной Демократической Республики, Арабской Республики Египет, Израиля, Королевства Марокко, Сирийской Арабской Республики, Тунисской Республики.

Вдохновляемые политической волей, в интересах народов, к улучшению и активизации их отношений, содействию в Европе миру, безопасности, справедливости и сотрудничеству, сближению между ними, а также с другими государствами мира.

Преисполненные решимости в этой связи придать полную действенность результатам Совещания и обеспечить использование плодов, вытекающих из этих результатов, между их государствами и во всей Европе, и тем самым расширять, углублять и сделать поступательным и прочным процесс разрядки.

Высокие Представители государств-участников торжественно приняли следующее:

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ

Государства-участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,

Подтверждая свою цель содействия улучшению отношений между ними и обеспечения условий, в которых их народы могут жить в условиях подлинного и прочного мира, будучи ограждены от любой угрозы или покушения на их безопасность;

Убежденные в необходимости прилагать усилия к тому, чтобы делать разрядку как непрерывным, так и все более жизнеспособным и всесторонним процессом, всеобщим по охвату, и в том, что претворение в жизнь результатов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе будет одним из крупнейших вкладов в этот процесс;

Считая, что солидарность между народами, как и общность стремления государств-участников к достижению целей, как они выдвинуты Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе, должны вести к развитию лучших и более тесных отношений между ними во всех областях и, таким образом, к преодолению противостояния, проистекающего из характера их отношений в прошлом, и к лучшему взаимопониманию;

Памятуя о своей общей истории и признавая, что существование общих элементов в их традициях и ценностях может помогать им в развитии их отношений, и исполненные желания изыскивать, полностью принимая во внимание своеобразие и разнообразие их позиций и взглядов, возможности объединять их усилия с тем, чтобы преодолевать недоверие и укреплять доверие, разрешать проблемы, которые их разделяют, и сотрудничать в интересах человечества;

Признавая неделимость безопасности в Европе, как и свою общую заинтересованность в развитии сотрудничества во всей Европе и между собой, и выражая свое намерение предпринимать соответственно усилия;

Признавая тесную связь между миром и безопасностью в Европе и в мире в целом и сознавая необходимость для каждого из них вносить свой вклад в укрепление международного мира и безопасности и в содействие основным правам, экономическому и социальному прогрессу и благополучию всех народов;

Приняли следующее:

1.

а) Декларация принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях

Государства-участники,

Подтверждая свою приверженность миру, безопасности и справедливости и процессу развития дружественных отношений и сотрудничества;

Признавая, что эта приверженность, отражающая интересы и чаяния народов, воплощает для каждого государства-участника ответственность сейчас и в будущем, повысившуюся в результате опыта прошлого;

Подтверждая, в соответствии с их членством в Организации Объединенных Наций и в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, свою полную и активную поддержку Организации Объединенных Наций и повышению ее роли и эффективности в укреплении международного мира, безопасности и справедливости и в содействии решению международных проблем, как и развитию дружественных отношений и сотрудничества между государствами;

Выражая свою общую приверженность принципам, которые изложены ниже и которые находятся в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, а также свою общую волю действовать, в применении этих принципов, в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций;

Заявляют о своей решимости уважать и применять в отношениях каждого из них со всеми другими государствами-участниками, независимо от их политических, экономических и социальных систем, а также их размера, географического положения и уровня экономического развития, следующие принципы, которые все имеют первостепенную важность и которыми они будут руководствоваться во взаимных отношениях:

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету

Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в частности, право каждого государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и политическую независимость. Они будут также уважать право друг друга свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы и административные правила.

В рамках международного права все государства-участники имеют равные права и обязанности. Они будут уважать право друг друга определять и осуществлять по своему усмотрению их отношения с другими государствами согласно международному праву и в духе настоящей Декларации. Они считают, что их границы могут изменяться, в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности. Они имеют также право принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть участником двусторонних или многосторонних договоров, включая право быть или не быть участником союзных договоров; они также имеют право на нейтралитет.

II. Неприменение силы или угрозы силой

Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их международных отношениях, от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. Никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой или к ее применению в нарушение этого принципа.

Соответственно государства-участники будут воздерживаться от любых действий, представляющих собой угрозу силой или прямое или косвенное применение силы против другого государства-участника равным образом они будут воздерживаться от всех проявлений силы с целью принуждения другого государства-участника к отказу от полного осуществления его суверенных прав. Равным образом, они будут также воздерживаться в их взаимных отношениях от любых актов репрессалий с помощью силы.

Никакое такое применение силы или угрозы силой не будет использоваться как средство урегулирования споров или вопросов, которые могут вызвать споры между ними.

III. Нерушимость границ

Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательство на эти границы.

Они будут соответственно воздерживаться также от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника.

IV. Территориальная целостность государств

Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников.

В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, против территориальной целостности, политической независимости или единства любого государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой.

Государства-участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться законной.

V. Мирное урегулирование споров

Государства-участники будут разрешать споры между ними мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость.

Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать усилия к тому, чтобы в короткий срок прийти к справедливому решению, основанному на международном праве.

В этих целях они будут использовать такие средства, как переговоры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство или иные мирные средства по их собственному выбору, включая любую процедуру урегулирования, согласованную до возникновения споров, в которых они были бы сторонами.

В случае, если стороны в споре не достигнут разрешения спора путем одного из вышеупомянутых мирных средств, они будут продолжать искать взаимно согласованные пути мирного урегулирования спора.

Государства-участники, являющиеся сторонами в споре между ними, как и другие государства-участники, будут воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить положение в такой степени, что будет поставлено под угрозу поддержание международного мира и безопасности, и тем самым сделать мирное урегулирование спора более трудным.

VI. Невмешательство во внутренние дела

Государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или коллективного во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию другого государства-участника, независимо от их взаимоотношений.

Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы вооруженного вмешательства или угрозы такого вмешательства против другого государства-участника.

Они будут точно так же при всех обстоятельствах воздерживаться от любого другого акта военного или политического, экономического или другого принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление другим государством-участником прав, присущих его суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода.

Соответственно они будут, в том числе, воздерживаться от оказания прямой или косвенной помощи террористической деятельности или подрывной или другой деятельности, направленной на насильственное свержение режима другого государства-участника.

VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений

Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из достоинства, присущего человеческой личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития.

В этих рамках государства-участники будут признавать и уважать свободу личности исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, действуя согласно велению собственной совести.

Государства-участники, на чьей территории имеются национальные меньшинства, будут уважать право лиц, принадлежащих к таким меньшинствам, на равенство перед законом, будут предоставлять им полную возможность фактического пользования правами человека и основными свободами и будут таким образом защищать их законные интересы в этой области.

Государства-участники признают всеобщее значение прав человека и основных свобод, уважение которых является существенным фактором мира, справедливости и благополучия, необходимых для обеспечения развития дружественных отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми государствами.

Они будут постоянно уважать эти права и свободы в своих взаимных отношениях и будут прилагать усилия, совместно и самостоятельно, включая в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, в целях содействия всеобщему и эффективному уважению их.

Они подтверждают право лиц знать свои права и обязанности в этой области и поступать в соответствии с ними.

В области прав человека и основных свобод государства-участники будут действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН и Всеобщей декларацией прав человека. Они будут также выполнять свои обязательства, как они установлены в международных декларациях и соглашениях в этой области , включая в том числе Международные пакты о правах человека, если они ими связаны.

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой

Государства-участники будут уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств.

Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие.

Государства-участники подтверждают всеобщее значение уважения и эффективного осуществления равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой для развития дружественных отношений между ними, как и между всеми государствами; они напоминают также о важности исключения любой формы нарушения этого принципа.

IX. Сотрудничество между государствами

Государства-участники будут развивать свое сотрудничество друг с другом, как и со всеми государствами, во всех областях в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Развивая свое сотрудничество, государства-участники будут придавать особое значение областям, как они определены в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, причем каждый из них будет вносить свой вклад в условиях полного равенства.

Они будут стремиться развивая свое сотрудничество как равные, содействовать взаимопониманию и доверию, дружественным и добрососедским отношениям между собой, международному миру, безопасности и справедливости. Они будут, равным образом, стремиться, развивая свое сотрудничество, повышать благосостояние народов и способствовать претворению в жизнь их чаяний, используя, в частности, выгоды, вытекающие из расширяющегося взаимного ознакомления и из прогресса и достижений в экономической, научной, технической, социальной культурной и гуманитарной областях. Они будут предпринимать шаги по содействию условиям, благоприятствующим тому, чтобы делать эти выгоды доступными для всех; они будут учитывать интересы всех в сокращении различий в уровнях экономического развития и, в частности, интересы развивающихся стран во всем мире.

Они подтверждают, что правительства, учреждения, организации и люди могут играть соответствующую и положительную роль в содействии достижению этих целей их сотрудничества.

Они будут стремиться, расширяя свое сотрудничество, как это определено выше, развивать более тесные отношения между собой на лучшей и более прочной основе на благо народов.

X. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву

Государства-участники будут добросовестно выполнять свои обязательства по международному праву, как те обязательства, которые вытекают из общепризнанных принципов и норм международного права, так и те обязательства, которые вытекают из соответствующих международному праву договоров или других соглашений, участниками которых они являются.

При осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавливать свои законы и административные правила, они будут сообразовываться со своими юридическими обязательствами по международному праву; они будут, кроме того, учитывать должным образом и выполнять положения Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Государства-участники подтверждают, что в том случае, когда обязательства членов Организации Объединенных Наций по Уставу Организации Объединенных Наций окажутся в противоречии с обязательствами по какому-либо договору или другому международному соглашению, преимущественную силу имеют их обязательства по Уставу, в соответствии со статьей 103 Устава ООН.

Все принципы, изложенные выше, имеют первостепенную важность, и, следовательно, они будут одинаково и неукоснительно применяться при интерпретации каждого из них с учетом других.

Государства-участники выражают свою решимость полностью уважать и применять эти принципы, как они изложены в настоящей Декларации, во всех аспектах к их взаимным отношениям и сотрудничеству с тем, чтобы обеспечить каждому государству-участнику преимущества, вытекающие из уважения и применения этих принципов всеми.

Государства-участники, учитывая должным образом изложенные выше принципы и, в частности, первую фразу десятого принципа, "Добросовестное выполнение обязательств по международному праву", отмечают, что настоящая Декларация не затрагивает их прав и обязательств, как и соответствующих договоров и других соглашений и договоренностей.

Государства-участники выражают убеждение в том, что уважение этих принципов будет способствовать развитию нормальных и дружественных отношений и прогрессу сотрудничества между ними во всех областях. Они также выражают убеждение в том, что уважение этих принципов будет способствовать развитию политических контактов между ними, которые, в свою очередь, будут содействовать лучшему взаимному пониманию их позиций и взглядов.

Государства-участники заявляют о своем намерении осуществлять свои отношения со всеми другими государствами в духе принципов, изложенных в настоящей Декларации.

b) Вопросы, относящиеся к претворению в жизнь некоторых из принципов, изложенных выше

(i) Государства-участники,

Подтверждая, что они будут уважать и претворять в жизнь положение о неприменении силы или угрозы силой, и убежденные в необходимости сделать его действенным законом международной жизни,

Заявляют, что они будут уважать и выполнять в их отношениях друг с другом, в том числе следующие положения, которые находятся в соответствии с Декларацией принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях:

Претворять в жизнь и выражать всеми путями и во всех формах, которые они сочтут подходящими, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения в отношениях друг с другом.

Воздерживаться от какого-либо применения вооруженных сил, несовместимого с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положениями Декларации принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, против другого государства-участника, в особенности от вторжения или нападения на его территорию.

Воздерживаться от всех проявлений силы с целью принуждения другого государства-участника к отказу от полного осуществления его суверенных прав.

Воздерживаться от любого акта экономического принуждения, направленного на подчинение своим интересам осуществления другим государством-участников прав, присущих его суверенитету, и обеспечение себе таким образом преимуществ любого рода.

Принимать эффективные меры, которые в силу их охвата и характера являются шагами в направлении достижения в конечном итоге всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем.

Содействовать всеми средствами, которые каждое из них сочтет подходящими, созданию атмосферы доверия и уважения между народами, отвечающей их обязанности воздерживаться от пропаганды агрессивных войн или любого применения силы или угрозы силой, несовместимыми с целями Объединенных Наций и с Декларацией принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, против другого государства-участника.

Прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить любые споры между ними, продолжение которых могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности в Европе, исключительно мирными средствами, и прежде всего стараться разрешить споры при помощи мирных средств, указанных в статье 33 Устава Организации Объединенных Наций.

Воздерживаться от любых действий, которые могли бы затруднить мирное урегулирование споров между государствами-участниками.

(ii) Государства-участники,

Подтверждая свою решимость разрешать свои споры, как это определено в принципе мирного урегулирования споров;

В случае, если территория государства-участника простирается за пределы Европы, предварительные уведомления должны даваться только об учениях, которые проводятся в пределах 250 километров от его границы, обращенной в сторону любого другого европейского государства-участника или общей с ним, однако для государства-участника нет необходимости давать уведомление в случае, когда этот район также примыкает к его границе, обращенной в сторону неевропейского неучаствующего государства или общей с ним.

Уведомления будут направляться за 21 день или более до начала учения или при ближайшей возможности до даты его начала, если учение будет назначено за более короткий срок.

Уведомление будет содержать информацию о наименовании, если таковое присваивается, общей цели учения, участвующих в нем государствах, типе или типах и численности участвующих войск, районе и предполагаемом сроке его проведения. Государства-участники будут также, если возможно, предоставлять соответствующую дополнительную информацию, в частности такую, которая касается компонентов участвующих сил и времени привлечения этих сил.

Предварительное уведомление о других военных учениях

Государства-участники признают, что они могут содействовать дальнейшему укреплению доверия и упрочению безопасности и стабильности и с этой целью могут также уведомлять о военных учениях меньшего масштаба другие государства-участники, особенно те, которые расположены вблизи района проведения таких учений.

С этой же целью государства-участники признают также, что они могут уведомлять о других военных учениях, проводимых ими.

Обмен наблюдателями

Государства-участники будут приглашать другие государства-участники, в добровольном порядке и на двусторонней основе, в духе взаимности и доброй воли в отношении всех государств-участников, направлять наблюдателей для присутствия на военных учениях.

Приглашающее государство будет в каждом случае определять количество наблюдателей, порядок и условия их участия и предоставлять другую информацию, которую оно может счесть полезной. Оно будет обеспечивать соответствующие условия и оказывать гостеприимство.

Приглашение будет направляться по обычным дипломатическим каналам настолько заблаговременно, насколько это возможно.

Предварительное уведомление о крупных передвижениях войск

В соответствии с Заключительными рекомендациями Хельсинских консультаций государства-участники изучили вопрос о предварительном уведомлении о крупных передвижениях войск в качестве меры укрепления доверия.

Соответственно государства-участники признают, что они могут, по своему собственному усмотрению и с целью содействия укреплению доверия, уведомлять о крупных передвижениях своих войск.

В этом же духе государствами-участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе будет предпринято дальнейшее рассмотрение вопроса о предварительном уведомлении о крупных передвижениях войск, имея в виду, в частности, опыт, приобретенный в ходе осуществления мер, которые изложены в настоящем документе.

Другие меры по укреплению доверия

Государства-участники признают, что имеются другие средства, с помощью которых можно содействовать их общим целям.

В частности, они будут с должным учетом взаимности и с целью лучшего взаимопонимания содействовать обменам по приглашению между военным персоналом, включая визиты военных делегаций.

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С тем, чтобы сделать более полным вклад в их общую цель укрепления доверия, государства-участники, осуществляя свою военную деятельность в районе, охватываемом положениями о предварительном уведомлении о крупных военных учениях, будут должным образом принимать во внимание и уважать эту цель.

Они признают также, что опыт, приобретенный в результате осуществления положений, изложенных выше, вместе с последующими усилиями мог бы вести к развитию и расширению мер, направленных на укрепление доверия.

Вопросы, относящиеся к разоружению

Государства-участники признают заинтересованность всех их в усилиях, направленных на уменьшение военного противостояния и на содействие разоружению, которые призваны дополнить политическую разрядку в Европе и укрепить их безопасность. Они убеждены в необходимости принятия эффективных мер в этих областях, которые в силу их охвата и характера являются шагами в направлении достижения в конечном итоге всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем и которые должны привести к укреплению мира и безопасности во всем мире.

Общие соображения

Рассмотрев взгляды, выраженные по различным вопросам, относящимся к укреплению безопасности в Европе путем совместных усилий, направленных на содействие разрядке и разоружению, государства-участники, когда они вовлечены в такие усилия, будут, в этом контексте, исходить, в частности, из следующих существенных соображений:

взаимодополняющий характер политических и военных аспектов безопасности;

взаимное соотношение между безопасностью каждого государства-участника и безопасностью в Европе в целом и соотношение, которое, в более широком контексте всемирной безопасности, существует между безопасностью в Европе и безопасностью в районе Средиземного моря;

уважение интересов безопасности всех государств-участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, присущих их суверенному равенству;

важность того, чтобы участники форумов, в которых ведутся переговоры, проявляли заботу о предоставлении, на подходящей основе, другим государствам-участникам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе информации о соответствующем развитии, прогрессе и результатах и, с другой стороны, оправданная заинтересованность любого из этих государств в том, чтобы его взгляды были рассмотрены.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ТЕХНИКИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Государства-участники,

убежденные в том, что их усилия, направленные на развитие сотрудничества в области торговли, промышленности, науки и техники, окружающей среды, а также в других областях экономической деятельности, способствуют укреплению мира и безопасности в Европе и во всем мире,

признавая, что сотрудничество в этих областях способствовало бы экономическому и социальному прогрессу и улучшению условий жизни, сознавая различия в их экономических и социальных системах,

подтверждая свою готовность интенсифицировать такое сотрудничество друг с другом независимо от их систем,

признавая, что такое сотрудничество с учетом различий в уровнях экономического развития может развиваться на основе равенства и обоюдного удовлетворения партнеров и взаимности, позволяющей в целом справедливое распределение выгод и обязательств сравнимого объема, при соблюдении двусторонних и многосторонних соглашений,

имя в виду интересы развивающихся стран во всем мире, в том числе среди стран-участниц, коль скоро в экономическом отношении они находятся на уровне развивающихся; подтверждая свою готовность сотрудничать для достижения целей и задач, поставленных соответствующими органами Организации Объединенных Наций в документах относительно развития, при том понимании, что каждое государство-участник придерживается позиции, которую оно по ним заняло; уделяя особое внимание наименее развитым странам,

убежденные в том, что растущая экономическая взаимозависимость в мире побуждает к более действенным общим усилиям для решения основных мировых хозяйственных проблем, таких, как продовольственные, энергетические, сырьевые и валютно-финансовые, и подчеркивает тем самым необходимость содействия развитию устойчивых и справедливых международных экономических отношений, что способствовало бы долговременному и разностороннему экономическому развитию всех стран,

учитывая работу, уже проделанную соответствующими международными организациями, и желая воспользоваться возможностями, предоставляемыми этими организациями, в частности Европейской экономической комиссией ООН, для претворения в жизнь положений заключительных документов Совещания,

считая, что основные направления и конкретные рекомендации, содержащиеся в нижеследующих текстах, имеют целью способствовать дальнейшему развитию их экономических взаимоотношений, и будучи убежденными, что их сотрудничество в этой области должно осуществляться при полном соблюдении принципов, регулирующих отношения между государствами-участниками, как они изложены в соответствующем документе,

приняли следующее:

Торговля

Общие положения

Государства-участники,

сознавая растущую роль международной торговли как одного из наиболее важных факторов экономического роста и социального прогресса,

признавая, что торговля является одной из основных областей их сотрудничества, и имея в виду, что положения, содержащиеся в вышеприведенной преамбуле, применяются, в частности, к этой области,

считая, что объем и структура торговли между государствами-участниками не во всех случаях отвечают возможностям, которые открывает современный уровень их экономического и научно-технического развития,

исполнены решимости содействовать на основе модальностей их экономического сотрудничества расширению их взаимной торговли и обмена услугами и обеспечивать благоприятные условия для такого развития

признают благотворное воздействие на развитие торговли, которое может быть результатом применения режима наибольшего благоприятствования;

будут поощрять расширение торговли в возможно более широком многостороннем плане, стремясь при этом использовать различные торгово-экономические возможности;

признают значение двусторонних и многосторонних межправительственных и других соглашений для развития торговли на долговременной основе;

отмечают значение валютно-финансовых вопросов для развития международной торговли и будут стремиться решать их таким образом, чтобы содействовать устойчивому росту товарооборота;

будут стремиться сокращать или постепенно устранять всякого рода препятствия на пути развития торговли;

будут способствовать устойчивому росту торговли, избегая, насколько это возможно, резких колебаний в их товарообороте;

считают, что их торговля различными товарами должна осуществляться таким образом, чтобы не причинять или не угрожать причинить серьезный ущерб внутренним рынкам этих товаров, а в отдельных случаях - дезорганизацию рынка, в частности в ущерб местным производителям аналогичных или непосредственно конкурирующих товаров; что касается понятия дезорганизации рынка, то имеется в виду, что оно не может использоваться вопреки соответствующим положениям их международных соглашений; если они будут прибегать к защитным мерам, то они будут действовать в соответствии с их обязательствами в этой области, вытекающими из международных соглашений, стороной которых они являются, и будут учитывать интересы непосредственно затрагиваемых сторон;

будут уделять должное внимание мерам по содействию развитию торговли и диверсификации ее структуры;

отмечают, что рост и диверсификация торговли способствовали бы расширению возможностей выбора товаров;

считают желательным создание благоприятных условий для участия фирм, организаций и предприятий в развитии торговли.

Деловые контакты и возможности

Государства-участники,

сознавая важность вклада, который могло бы внести в развитие торгово-экономических связей улучшение деловых контактов и сопровождающий его рост доверия в деловых отношениях,

примут меры, способствующие дальнейшему улучшению условий для расширения контактов между представителями официальных органов, различных организаций, предприятий, фирм и банков, занимающихся внешней торговлей, в частности, где это целесообразно, между продавцами и потребителями товаров и услуг, в целях изучения торговых возможностей, заключения контрактов, обеспечения их реализации и осуществления послепродажного сервиса;

будут поощрять принятие организациями, предприятиями и фирмами, занимающимися внешней торговлей, мер по ускорению проведения деловых переговоров;

будут принимать, кроме того, меры, направленные на улучшение условий для деятельности представителей иностранных организаций, предприятий, фирм и банков, занимающихся внешней торговлей, в частности, путем:

предоставления необходимой информации, включая информацию о законодательстве и порядке открытия и деятельности постоянных представительств указанными выше организациями;

рассмотрения в возможно благожелательном плане просьб об учреждении постоянных представительств и бюро для этой цели, включая открытие в соответствующих случаях совместных бюро двумя или несколькими фирмами;

содействия предоставлению на возможно благоприятных условиях, равных для всех представителей указанных выше организаций, гостиниц, средств связи и других обычно требующихся им услуг, а также подходящих служебных и жилых помещений для постоянных представительств;

отмечают значение таких мер для содействия более широкому участию мелких и средних фирм в торговле между государствами-участниками.

Экономическая и коммерческая информация

Государства-участники,

сознавая растущую роль экономической и коммерческой информации в развитии международной торговли,

считая, что экономическая информация по своему характеру должна была бы обеспечивать соответствующий анализ рынков и разработку среднесрочных и долгосрочных прогнозов, содействуя тем самым установлению устойчивых торговых потоков и лучшему использованию торговых возможностей,

выражая готовность улучшать качество и расширять объем и распространение экономической и соответствующей административной информации,

считая, что ценность статистических данных в международном плане зависит в значительной степени от их сопоставимости,

будут содействовать регулярной и в возможно более короткие сроки публикации и распространению экономической и коммерческой информации, в частности:

- статистических данных о производстве, национальном доходе, бюджете, потреблении, производительности труда;

- статистических данных о внешней торговле, составленных на основе сопоставимых между собой классификаций, в разбивке по товарам с указанием объема и стоимости, а также стран происхождения и назначения;

- законов и регламентов, касающихся внешней торговли;

- информации, используемой для экономического прогнозирования с целью содействия развитию торговли, например информации об основных направлениях народнохозяйственных планов и программ;

- другой информации, полезной для деловых людей в коммерческих контактах, например периодически издаваемых справочников, перечней и, когда это возможно, структурных схем фирм и организаций, занимающихся внешней торговлей;

будут наряду с вышеизложенным поощрять развитие обмена экономической и коммерческой информацией, когда это целесообразно, через смешанные комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, национальные и смешанные торговые палаты и другие соответствующие органы;

будут поддерживать исследование в рамках Европейской экономической комиссии ООН возможностей создания многосторонней системы уведомления о законах и регламентах, касающихся внешней торговли, и об изменениях в них;

будут поощрять работу по гармонизации статистических номенклатур, проводимую в международном плане, особенно в рамках Европейской экономической комиссии ООН.

Маркетинг

Государства-участники,

признавая значение, которое имеет приспособление производства к требованиям внешних рынков для расширения международной торговли,

сознавая необходимость возможно более полного знания и учета экспортерами запросов потенциальных потребителей,

будут содействовать организациям, предприятиям и фирмам, занимающимся внешней торговлей, в дальнейшем расширении знаний и разработке методов, необходимых для эффективного сбыта;

будут поощрять улучшение условий для осуществления мер, направленных на содействие развитию торговли и удовлетворение запросов потребителей в том, что касается импорта, в частности, путем изучения рынка и проведения рекламы, а также, когда это целесообразно, путем создания служб снабжения, поставок запасных частей, обслуживания после продажи и подготовки необходимого местного технического персонала;

будут поощрять международное сотрудничество в области содействия развитию торговли, включая маркетинг, а также работу, проводимую по этим вопросам в рамках международных организаций, и в частности в Европейской экономической комиссии ООН.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОБЩИЙ ИНТЕРЕС

Промышленное сотрудничество

Государства-участники,

считая, что промышленное сотрудничество, мотивирующееся экономическими соображениям, может

- создать устойчивые связи, укрепляя тем самым долговременное экономическое сотрудничество в целом,

- содействовать экономическому росту, а также развитию и диверсификации международной торговли и более широкому применению современной технологии,

- способствовать использованию к взаимной выгоде экономической взаимодополняемости путем более полного использования всех факторов производства и

- ускорять промышленное развитие всех участвующих в таком сотрудничестве,

намерены поощрять развитие промышленного сотрудничества между компетентными организациями, предприятиями и фирмами своих стран;

считают, что промышленное сотрудничество может быть облегчено путем заключения межправительственных и других двусторонних и многосторонних соглашений между заинтересованными сторонами;

отмечают, что, содействуя промышленному сотрудничеству, они будут учитывать экономическую структуру и уровень развития их стран;

констатируют, что промышленное сотрудничество осуществляется по контрактам, заключаемым между компетентными организациями, предприятиями и фирмами на основе экономических соображений;

выражают свою готовность содействовать принятию мер, которые имеют целью создать благоприятные условия для промышленного сотрудничества;

признают, что промышленное сотрудничество охватывает ряд форм экономических связей, выходящих за рамки обычной торговли, и что при заключении контрактов о промышленном сотрудничестве партнеры совместно определяют формы и условия сотрудничества, принимая во внимание их взаимные интересы и возможности;

признают также, что при наличии их взаимной заинтересованности могут быть полезны для развития промышленного сотрудничества такие конкретные формы, как совместное производство и сбыт, специализация в области производства и сбыта, строительство, расширение и модернизация промышленных предприятий, сотрудничество в создании промышленных комплексов, имея при этом в виду получение части изготовляемой на них продукции, смешанные общества, обмен "ноу-хау", технической информацией, патентами и лицензиями и совместные промышленные исследования в рамках конкретных проектов сотрудничества;

признают, что могут быть использованы новые формы промышленного сотрудничества, которые отвечали бы конкретным потребностям;

отмечают значение экономической, коммерческой, технической и административной информации, которая обеспечивала бы развитие промышленного сотрудничества;

считают желательным

- улучшать качество и расширять объем информации, касающейся промышленного сотрудничества, в частности информации о соответствующих законах и регламентах, включая те, которые относятся к валютному регулированию, об основных направлениях народнохозяйственных планов и программ и приоритетах программ, об экономических условиях рынка, и

- распространять опубликованные материалы такого характера в возможно короткие сроки;

будут поощрять все формы обмена информацией и опытом, относящиеся к промышленному сотрудничеству, в том числе путем контактов между потенциальными партнерами, и, когда это целесообразно, через смешанные комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, национальные и смешанные торговые палаты и другие соответствующие органы;

считают желательным в целях расширения промышленного сотрудничества поощрять изучение возможностей такого сотрудничества и осуществление проектов в этой области и будут в этих целях принимать, в частности, меры по облегчению и развитию всякого рода деловых контактов между компетентными организациями, предприятиями и фирмами и между их соответствующими специалистами;

отмечают, что принятые Совещанием положения, касающиеся деловых контактов в торгово-экономических отношениях, применимы также к иностранным организациям, предприятиям и фирмам, занятым в промышленном сотрудничестве, с учетом специфических условий такого сотрудничества, и будут стремиться, в частности, обеспечивать соответствующие условия труда для работников, участвующих в осуществлении проектов сотрудничества;

считают желательным, чтобы предложения по проектам промышленного сотрудничества были достаточно конкретизированы и содержали необходимые технико-экономические данные, в частности предварительную оценку стоимости проекта, сведения о намечаемых формах сотрудничества и возможностях сбыта, с тем чтобы потенциальные партнеры могли проводить первоначальное рассмотрение таких предложений и принимать по ним решения в возможно более короткие сроки;

будут поощрять принятие сторонами, занятыми промышленным сотрудничеством, мер по ускорению переговоров о заключении контрактов о сотрудничестве;

рекомендуют далее продолжить рассмотрение, например в рамках Европейской экономической комиссии ООН, способов улучшения предоставления заинтересованным сторонам информации об общих условиях промышленного сотрудничества и руководств по выработке контрактов в этой области;

считают желательным дальнейшее улучшение условий осуществления проектов промышленного сотрудничества, в частности, в том, что касается:

- защиты интересов партнеров по проектам промышленного сотрудничества,включая правовую защиту различных видов собственности, связанной с таким сотрудничеством;

- учета, совместимыми с их экономическими системами методами потребностей и возможностей промышленного сотрудничества в рамках экономической политики и, в частности, в народнохозяйственных планах и программах.

считают желательным, чтобы партнеры при заключении контрактов о промышленном сотрудничестве уделяли должное внимание положениям об оказании необходимой помощи друг другу и предоставлении необходимой информации в ходе осуществления контактов, особенно имея в виду достижение надлежащего технического уровня и качества продукции, являющейся результатом такого сотрудничества;

признают полезность более широкого участия мелких и средних фирм в проектах промышленного сотрудничества.

Проекты, предоставляющие общий интерес

Государства-участники,

считая, что их экономический потенциал и естественные ресурсы делают возможным долгосрочное сотрудничество путем объединения усилий в осуществлении крупномасштабных проектов, представляющих общий интерес, в том числе на региональном и субрегиональном уровнях, и что эти проекты могут содействовать ускорению экономического развития участвующих в них стран,

считая желательным, чтобы компетентные организации, предприятия и фирмы всех стран имели возможность проявлять свой интерес к участию в подобных проектах и при достижении договоренности участвовать в их осуществлении,

отмечая, что принятые Совещанием положения, касающиеся промышленного сотрудничества, применимы также к проектам, представляющим общий интерес,

считают необходимым поощрять в соответствующих случаях изучение компетентными и заинтересованными организациям и, предприятиями и фирмами возможностей осуществления проектов, представляющих общий интерес, в области энергетических ресурсов, использования сырья, а также в области транспорта и связи,

считают желательным, чтобы организации, предприятия и фирмы при изучении возможностей участи я в проектах, представляющих общий интерес, обменивались со своими потенциальными партнерами по соответствующим каналам необходимой информацией экономического, правового, финансового и технического характера, относящейся к таким проектам,

считают, что энергетические ресурсы, в частности нефть, природный газ и каменный уголь, а также добыча и переработка минерального сырья, в частности железной руды и бокситов, являются подходящими областями для укрепления долгосрочного экономического сотрудничества и для развития торговли, которое может быть следствием этого,

считают, что возможности для проектов, представляющих общий интерес, и направленных на долгосрочное экономическое сотрудничество, существуют равным образом в следующих областях:

- обмен электроэнергией в Европе с целью наиболее рационального использования мощностей электростанций,

- сотрудничество в области изыскания новых источников энергии, и в частности в области атомной энергетики,

- развитие дорожных сетей и сотрудничество с целью создания единой судоходной системы в Европе,

- сотрудничество в области исследования и усовершенствования оборудования для перевозок различными видами транспорта и для обработки контейнеров,

рекомендуют государствам, заинтересованным в проектах, представляющих общий интерес, рассматривать, на каких условиях возможна их разработка, и в тех случаях, когда это желательно, создавать необходимые условия для их практического осуществления.

ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОРГОВЛЕ И ПРОМЫШЛЕННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Гармонизация стандартов и технических условий

Государства-участники,

признавая, что развитие международной гармонизации стандартов и технических условий, а также международного сотрудничества в области сертификации является одним из важных средств устранения технических препятствий в международной торговле и промышленном сотрудничестве, содействуя тем самым их развитию и повышению производительности труда;

подтверждают свою заинтересованность в достижении возможно более широкой международной гармонизации стандартов и технических условий;

выражают готовность содействовать заключению международных соглашений и достижению других соответствующих договоренностей относительно признания свидетельств о соответствии стандартам и техническим условиям;

считают желательным расширить международное сотрудничество по вопросам стандартизации, поддерживая, в частности, деятельность межправительственных и других соответствующих организаций в этой области.

Арбитраж

Государства-участники,

считая, что быстрое и справедливое разрешение споров, могущих возникнуть из коммерческих сделок, относящихся к торговле и обмену услугами, и из контрактов в области промышленного сотрудничества, способствовало бы расширению и облегчению торговли и сотрудничества,

полагая, что арбитраж является одним из подходящих способов разрешения таких споров,

рекомендуют организациям, предприятиям и фирмам своих стран в соответствующих случаях предусматривать арбитражную оговорку в коммерческих сделках и контрактах о промышленном сотрудничестве или специальных соглашениях;

рекомендуют, чтобы положения об арбитраже предусматривали проведение арбитража на основе взаимоприемлемого регламента и допускали проведение арбитража в третьей стране, с учетом действующих межправительственных и иных соглашений в этой области.

Специальные двусторонние соглашения

Государства-участники,

признавая необходимость облегчения торговли и содействия осуществлению новых форм промышленного сотрудничества, будут относиться благожелательно к заключению в соответствующих случаях специальных двусторонних соглашений по различным вопросам, представляющим взаимный интерес, в области торговли и промышленного сотрудничества, в частности, с целью устранения двойного налогообложения и облегчения перевода прибылей и возврата стоимости вложенных средств.

Наука и техника

Государства-участники,

убежденные в том, что научно-техническое сотрудничество вносит важный вклад в дело укрепления безопасности и сотрудничества между ними, содействуя эффективному решению проблем, представляющих общий интерес, и улучшению условий жизни человека,

считая важным при развитии такого сотрудничества способствовать обмену информацией и опытом, содействуя изучению и передаче научно-технических достижений, а также доступу к таким достижениям на взаимовыгодной основе и в областях сотрудничества, согласованных между заинтересованными сторонами,

считая, что определять возможности для взаимовыгодного сотрудничества и разрабатывать его детали будут потенциальные партнеры, т.е. компетентные организации, учреждения, предприятия, ученые и специалисты государств-участников,

подтверждая, что такое сотрудничество может развиваться и осуществляться на двусторонней и многосторонней основе на правительственном и неправительственном уровнях, в том числе через межправительственные и другие соглашения, международные программы, совместные проекты и коммерческие каналы при использовании также различных форм контактов, включая непосредственные и индивидуальные контакты,

сознавая необходимость принятия мер по дальнейшему улучшению научно-технического сотрудничества между ними,

Возможности для улучшения сотрудничества

Признают, что имеются возможности для дальнейшего улучшения научно-технического сотрудничества, и с этой целью выражают свое намерение устранять затруднения такому сотрудничеству, в частности путем:

улучшения возможностей для обмена и распространения между сторонами, заинтересованными в научно-технических исследованиях и сотрудничестве, научно-технической информации, в том числе информации, касающейся организации и осуществления такого сотрудничества;

быстрого осуществления и улучшения организации международных визитов ученых и специалистов - в том числе программ этих визитов

в связи с обменами, конференциями и сотрудничеством;

более широкого использования коммерческих каналов и деятельности для проведения исследования в области прикладной науки и техники и для передачи достижений, полученных в этой области, при обеспечении защиты прав на интеллектуальную и промышленную собственность и предоставлении информации, касающейся этих прав;

Области сотрудничества

Считают, что существуют возможности расширить сотрудничество в областях, приводимых ниже в качестве примеров, имея в виду, что проекты в договоренности, представляющие взаимный интерес и выгоды, будут намечаться и разрабатываться потенциальными партнерами в странах-участницах:

Сельское хозяйство . Исследования в области новых методов и техники повышения продуктивности растениеводства и животноводства; применение достижений химии в сельском хозяйстве; проектирование, производство и использование сельскохозяйственных машин; техника ирригационных и других работ по улучшению сельскохозяйственных земель;

. Исследования в области новых методов и техники повышения продуктивности растениеводства и животноводства; применение достижений химии в сельском хозяйстве; проектирование, производство и использование сельскохозяйственных машин; техника ирригационных и других работ по улучшению сельскохозяйственных земель; Энергия. Новая технология производства, передачи и распределения энергии, предназначенная для улучшения использования существующих топлив и гидроэнергетических источников; исследования в области новых источников энергии, в том числе атомной, солнечной и геотерминальной энергии;

Новая технология производства, передачи и распределения энергии, предназначенная для улучшения использования существующих топлив и гидроэнергетических источников; исследования в области новых источников энергии, в том числе атомной, солнечной и геотерминальной энергии; Новая технология, рациональное использование ресурсов. Исследования в области новых технологических процессов и оборудования, позволяющих, в частности, снижать потребление энергии, а также сводить до минимума или устранять производственные отходы;

Транспортная техника. Исследования в области транспортных средств и техники, применяемой при создании и эксплуатации международных, национальных и городских транспортных сетей, включая контейнерные перевозки и безопасность движения;

Исследования в области транспортных средств и техники, применяемой при создании и эксплуатации международных, национальных и городских транспортных сетей, включая контейнерные перевозки и безопасность движения; Физика . Изучение проблем физики высоких энергий и физики плазмы; исследования в области теоретической и экспериментальной ядерной физики;

. Изучение проблем физики высоких энергий и физики плазмы; исследования в области теоретической и экспериментальной ядерной физики; Химия. Исследования проблем электрохимии и химии полимеров, природных соединений, металлов и сплавов, а также разработка более совершенной химической технологии, особенно технологии химической переработки материалов; практическое применение новейших достижений химии в промышленности, строительстве и других секторах экономики;

Исследования проблем электрохимии и химии полимеров, природных соединений, металлов и сплавов, а также разработка более совершенной химической технологии, особенно технологии химической переработки материалов; практическое применение новейших достижений химии в промышленности, строительстве и других секторах экономики; Метеорология и гидрология , метеорологические и гидрологические исследования, включая методы сбора, оценки и передачи данных и их использование для составления гидрометеорологических прогнозов;

, метеорологические и гидрологические исследования, включая методы сбора, оценки и передачи данных и их использование для составления гидрометеорологических прогнозов; Океанография . Океанографические исследования, включая изучение взаимодействия воздушной и морской сред;

. Океанографические исследования, включая изучение взаимодействия воздушной и морской сред; Сейсмологические исследования . Изучение и прогнозирование землетрясений и связанных с ними геологических изменений; исследования и разработки в области техники сейсмостойкого строительства;

. Изучение и прогнозирование землетрясений и связанных с ними геологических изменений; исследования и разработки в области техники сейсмостойкого строительства; Исследования в области гляциологии , вечной мерзлоты и проблем жизни в условиях холода. Исследования в области гляциологии и вечной мерзлоты; транспортная и строительная техника; адаптация человека к крайне неблагоприятным для него климатическим условиям и изменения в условиях жизни коренного населения;

, вечной мерзлоты и проблем жизни в условиях холода. Исследования в области гляциологии и вечной мерзлоты; транспортная и строительная техника; адаптация человека к крайне неблагоприятным для него климатическим условиям и изменения в условиях жизни коренного населения; Электронно-вычислительная, телекоммуникационная и информационная техника. Разработка электронно-вычислительных машин, а также систем телекоммуникаций и информации; техника, связанная с ЭВМ и телекоммуникациями, включая их применение в системах управления, производственных процессах, для автоматизации, при изучении экономических проблем, в научно-исследовательских работах и для сбора, обработки и распространения информации;

Разработка электронно-вычислительных машин, а также систем телекоммуникаций и информации; техника, связанная с ЭВМ и телекоммуникациями, включая их применение в системах управления, производственных процессах, для автоматизации, при изучении экономических проблем, в научно-исследовательских работах и для сбора, обработки и распространения информации; Космические исследования . Исследования космического пространства и изучение природных ресурсов Земли и ее биосферы с использованием дистанционного зондирования, в частности при помощи спутников и ракет-зондов;

. Исследования космического пространства и изучение природных ресурсов Земли и ее биосферы с использованием дистанционного зондирования, в частности при помощи спутников и ракет-зондов; Медицина и здравоохранение . Исследования в области сердечно-сосудистых, онкологических и вирусных заболеваний, молекулярной биологии, нейрофизиологии; разработка и проверка новых лекарственных препаратов; изучение актуальных проблем педиатрии, геронтологии, организации и техники медицинского обслуживания;

. Исследования в области сердечно-сосудистых, онкологических и вирусных заболеваний, молекулярной биологии, нейрофизиологии; разработка и проверка новых лекарственных препаратов; изучение актуальных проблем педиатрии, геронтологии, организации и техники медицинского обслуживания; Исследования в области окружающей среды. Исследования конкретных научных и технических проблем, относящихся к окружающей человека среде;

Формы и методы сотрудничества

Выражают свое мнение о том, чтобы в научно-техническом сотрудничестве использовались, в частности, следующие формы и методы:

обмен книгами, периодическими изданиями и другими научно-техническими публикациями и докладами и распространение их между заинтересованными организациями, научно-техническими учреждениями, предприятиями, учеными и специалистами, а также участие в международных программах по реферированию и учету публикаций;

обмены и визиты, также другие непосредственные контакты и связи между учеными и специалистами на основе взаимного соглашения и других договоренностей для таких целей: как консультации, чтение лекций и проведение исследований, включая использование в связи с этим лабораторий, научных библиотек и других центров документации;

проведение международных и национальных конференций, симпозиумов, семинаров, курсов и других совещаний научно-технического характера с участием в них иностранных ученых и специалистов;

совместная разработка и осуществление программ и проектов, представляющих взаимный интерес, на основе консультаций и договоренности между всеми заинтересованными сторонами, в том числе, где это возможно и целесообразно, обмен опытом и результатами исследований, а также координация исследовательских программ между научными и технологическими исследовательскими учреждениями и организациями;

использование коммерческих каналов и методов для изучения и передачи передового научно-технического опыта, в том числе путем достижения взаимовыгодных договоренностей о сотрудничестве между фирмами и предприятиями в областях, согласованных между ними, а также для осуществления, где это целесообразно, совместных проектов и программ научных исследований и разработок;

Считают желательным периодически обмениваться мнениями и информацией в области научной политики, в частности по общим проблемам ориентации и организации исследований, и по вопросам, связанным с лучшим использованием на совместной основе крупного научного и экспериментального оборудования;

Рекомендуют при развитии сотрудничества в области науки и техники, наряду с формами и методами сотрудничества, указанными в этом документе, полностью использовать существующую практику двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе регионального и субрегионального;

Рекомендуют далее более эффективно использовать имеющиеся и потенциальные возможности существующих межправительственных и неправительственных международных организаций, занимающихся вопросами науки и техники, для улучшения обмена информацией и опытом, а также для развития других форм сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, и для этого, например:

в рамках Европейской экономической комиссии ООН изучать возможности для расширения многостороннего сотрудничества с учетом опыта реализации проектов и исследований, накопленного в различных международных организациях, а также для проведения конференций, симпозиумов, исследовательских и рабочих групп, в том числе таких, которые позволяли бы молодым ученым и инженерам встречаться с ведущими специалистами в интересующих их областях;

путем участия в конкретных программах международного научно-технического сотрудничества, в том числе в программах ЮНЕСКО и других международных организаций, содействовать постоянному прогрессу в достижении целей таких программ, прежде всего программы ЮНИСИСТ уделяя особое внимание вопросам определения направлений развития информации, технического консультирования, информационного обеспечения и обработки данных.

Окружающая среда

Государства-участники,

подтверждая, что защита и улучшение окружающей среды, а также охрана природы и рациональное использование ее ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений являются одной из задач, имеющих большое значение для благосостояния народов и экономического развития всех стран, и что многие проблемы окружающей среды, в частности в Европе, могут быть эффективно решены только путем тесного международного сотрудничества,

признавая, что каждое государство-участник, в соответствии с принципами международного права, должно в духе сотрудничества принимать меры к тому, чтобы деятельность, проводимая на его территории, не являлась причиной ухудшения окружающей среды другого государства или районов, находящихся за пределами национальной юрисдикции,

считая, что успех всякой политики в области окружающей среды предполагает, чтобы все категории населения и общественные силы, сознавая свою ответственность, содействовали охране и улучшению окружающей среды, что вызывает необходимость постоянной и углубленной просветительной работы, в частности среди молодежи,

Подтверждая на основании имеющегося опыта, что экономическое развитие и технический прогресс должны быть совместимы с задачей защиты окружающей среды и сохранения исторических и культурных ценностей, что избежать нанесения ущерба окружающей среде можно лучше всего с помощью предупредительных мер и что при эксплуатации и планировании развития природных ресурсов должны приниматься меры по сохранению экологического равновесия в природе,

Цели сотрудничества

Выражают свое согласие, в частности, со следующими целями сотрудничества:

изучать проблемы окружающей среды, которые по своей природе носят многосторонний, двусторонний, региональный или субрегиональный характер, имея в виду их решение, а также поощрять развитие комплексного научного подхода к проблемам окружающей среды;

повышать эффективность национальных и международных мер по защите окружающей среды путем сопоставления и в соответствующих случаях гармонизации методов, используемых для сбора и анализа факторов, расширения знаний по проблемам загрязнения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, путем обмена информацией, согласования понятий и по мере возможности принятия общей терминологии в области окружающей среды;

принимать необходимые меры для сближения политики в области окружающей среды и, где это целесообразно и возможно, для их гармонизации;

поощрять, где это возможно и целесообразно, усилия, предпринимаемые на национальном и международном уровне их заинтересованными организациями, предприятиями и фирмами в области разработки, производства и совершенствования оборудования, предназначенного для защиты и улучшения окружающей среды и наблюдений за ее состоянием.

Области сотрудничества

Для достижения этих целей государства-участники будут использовать каждую подходящую возможность для сотрудничества по вопросам окружающей среды, и в частности в областях, описание которых приводится ниже в качестве примеров:

Борьба с загрязнением воздуха. Десульфуризация топлив и отходящих газов; борьба с выбросом в атмосферу тяжелых металлов, пыли, аэрозолей, окисей азота, в особенности транспортными средствами, электростанциями и промышленными предприятиями; системы и методы наблюдения и контроля за загрязнением воздуха и последствиями этого загрязнения, в том числе при переносе загрязнителей на большие расстояния;

Охрана вод от загрязнения и использование пресных вод. Предотвращение загрязнения вод, в частности рек, протекающих по территории нескольких государств, и международных озер; технические способы повышения качества воды и дальнейшее развитие способов и средств отчистки промышленных и коммунальных стоков; методы оценки ресурсов пресных вод и улучшение их использования, особенно путем создания производственных процессов, обеспечивающих уменьшение загрязнений и снижение потребления пресной воды;

Охрана морской среды. Охрана морской среды государств-участников, особенно Средиземного моря, от загрязнения с суши, с судов и других плавучих средств, в частности вредными веществами, перечисленными в приложениях I и II к Лондонской конвенции по предотвращению загрязнения морей из-за сброса отходов и других веществ; проблемы поддержания экологического равновесия и пищевых цепей, возникающие, в частности, в связи с разведкой и эксплуатацией биологических и минеральных ресурсов морей и морского дна;

Почвы и использование земель. Проблемы более эффективного использования земель, в том числе мелиорация, освоение и рекультивация земель; борьба с загрязнением почвы, с водной и ветровой эрозией, а также с другими видами деградации почвы; поддержание и повышение продуктивности почв с учетом возможных отрицательных последствий применения химических удобрений и ядохимикатов;

Охрана природы и заповедники. Охрана природы и заповедники, защита и сохранение существующих генетических ресурсов, особенно редких видов животных и растений; охрана природных экологических систем; организация заповедников и других охраняемых участков ландшафта и районов, включая их использование для научных исследований, туризма, отдыха и других целей;

Улучшение состояния окружающей среды в населенных районах. Проблемы окружающей среды, связанные с транспортом, жилыми района, производственными зонами, развитием городов и их планировкой, с системами водоснабжения и канализации; оценка вредного воздействия шума и методы борьбы с шумом; сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе извлечение и рециркуляция материалов; исследования в области заместителей биологически неразлагаемых веществ;

Фундаментальные исследования, наблюдения, прогноз и оценка изменений в окружающей среде. Изучение изменений климата, ландшафтов и экологических равновесий под влиянием естественных факторов и человеческой деятельности; прогноз возможных генетических изменений в растительном и животном мире в результате загрязнения окружающей среды; гармонизация статистических данных, разработка научных концепций и систем наблюдения за состоянием окружающей среды, стандартизированных методов наблюдения, изменения и оценки изменений в биосфере; оценка влияния уровней загрязнения и деградации окружающей среды на здоровье человека;

Изучение и разработка критериев и стандартов для различных загрязнителей окружающей среды и регламентации, касающейся производства и использования различных видов продукции;

Правовые и административные меры. Правовые и административные меры по охране окружающей среды, включая порядок определения критериев для оценки действий, влияющих на состояние окружающей среды.

Формы и методы сотрудничества

Государства-участники заявляют, что проблемы, касающиеся охраны и улучшения окружающей среды, будут решаться как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в том числе региональной и субрегиональной, при полном использовании существующих форм и организационных структур сотрудничества. Они будут развивать сотрудничество в области окружающей среды, принимая, в частности, во внимание Стокгольмскую декларацию об окружающей человека среде, соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Пражского симпозиума Европейской экономической комиссии ООН по проблемам окружающей среды.

Государства-участники будут стремиться к тому, чтобы сотрудничество в области окружающей среды осуществлялось, в частности, путем:

обмена научно-технической информацией, документацией и результатами исследований, в том числе информацией о методах определения возможных последствий технической и хозяйственной деятельности для окружающей среды;

организации конференций, симпозиумов и совещаний экспертов;

обмена научными работниками, специалистами и стажерами;

совместной разработки и осуществления программ и проектов по изучению и решению различных проблем охраны окружающей среды;

гармонизации, где это уместно и необходимо, стандартов и норм, связанных с охраной окружающей среды, в частности, для того, чтобы избежать возможных трудностей в торговле, которые могут возникать в связи с усилиями по решению экологических проблем, касающихся производственных процессов, и которые относятся к обеспечению в производимых товарах качеств, удовлетворяющих требованиям охраны окружающей среды;

консультаций по различным аспектам защиты окружающей среды по договоренности между заинтересованными странами, особенно в связи с проблемами, которые могут иметь международные последствия.

Государства-участники будут, кроме того, развивать такое сотрудничество:

- содействуя прогрессивному развитию, кодификации и применению международного права как одного из средств сохранения и улучшения окружающей человека среды, включая принципы и практику, которые приняты ими в отношении борьбы с загрязнениями и другим ущербом для окружающей среды, возникающими в результате деятельности, проводимой в рамках их юрисдикции или контроля и оказывающей влияние на другие страны и районы;

- оказывая поддержку и содействуя осуществлению соответствующих международных конвенций, участниками которых они являются, в частности тех, которые направлены на предупреждение и борьбу с загрязнением морей и пресных вод, рекомендуя государствам ратифицировать уже подписанные конвенции, а также рассматривая возможности присоединения к другим соответствующим конвенциям, участниками которых они не являются в настоящее время;

- добиваясь включения, где это целесообразно и возможно. различных областей сотрудничества в программы работы Европейской экономической комиссии ООН и поддерживая такое сотрудничество в рамках этой Комиссии и Программы ООН по окружающей среде, принимая во внимание деятельность других компетентных международных организаций, членами которых они являются;

- применяя шире для всех видов сотрудничества имеющуюся информацию из национальных и международных источников, включая согласованные на международном уровне критерии, и используя при этом возможности и средства различных компетентных международных организаций.

Государства-участники выражают согласие со следующими рекомендациями, касающимися конкретных мер:

- разработать путем международного сотрудничества широкую программу наблюдения и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих воздух веществ, начиная с сернистого ангидрида, с возможным охватом в дальнейшем других загрязнителей, и в этой связи принять во внимание основные элементы программы сотрудничества, которые были намечены экспертами, встречавшимися в Осло в декабре 1974 года по приглашению Норвежского института атмосферных исследований;

- добиваться, чтобы в рамках Европейской экономической комиссии ООН было проведено изучение методики и соответствующего опыта, относящихся к деятельности правительств по развитию возможностей их стран достаточно полно прогнозировать последствия хозяйственной деятельности и технического развития для окружающей среды.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ДРУГИХ СЕКТОРАХ

Развитие транспорта

Государства-участники,

считая, что улучшение условий перевозок является одним из существенных факторов развития сотрудничества между ними,

полагая, что следует содействовать развитию транспорта и решению существующих проблем, используя соответствующие национальные и международные средства,

учитывая работу, проводимую по этим вопросам существующими международными организациями, в частности Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН,

отмечают, что быстрый технический прогресс в различных областях транспорта делает желательным развитие сотрудничества и расширение обмена информацией между ними;

высказываются в пользу упрощения и гармонизации административных, в частности пограничных, формальностей в области международных перевозок;

считают целесообразным способствовать, с учетом их национальных особенностей в этой области, гармонизации административных и технических правил в отношении безопасности в автомобильном, железнодорожном, речном, воздушном и морском транспорте;

выражают готовность содействовать развитию международных сухопутных и водных перевозок пассажиров и грузов, а также возможностей соответствующего участия в таких перевозках на взаимовыгодной основе;

высказываются, при уважении их прав и соблюдении международных обязательств, в пользу устранения различий в правовых режимах судоходства на внутренних водных путях, подпадающих под действие международных конвенций, в частности различий в применении этих режимов, и с этой целью призывают государства-члены Центральной Рейнской комиссии, Дунайской комиссии и других организаций содействовать работам и исследованиям, проводимым, в частности, в рамках Европейской экономической комиссии ООН;

выражают готовность, с целью улучшения международных железнодорожных перевозок и при должном уважении их прав и соблюдении международных обязательств, принимать меры для устранения трудностей, возникающих в результате различий в существующих международных правовых положениях, регулирующих взаимные железнодорожные перевозки пассажиров и грузов между их территориями;

высказывают пожелание активизировать деятельность существующих международных организаций по вопросам транспорта, в частности Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН, и выражают намерение содействовать этому своими усилиями;

считают, что рассмотрение государствами-участниками возможности присоединения к различным конвенциям или международным специализированным организациям в области транспорта, а также их усилия с целью выполнения ратифицированных конвенций могли бы способствовать укреплению сотрудничества в этой области.

Развитие туризма

Государства-участники,

признавая вклад, вносимый международным туризмом в развитие взаимопонимания меду народами и ознакомления с достижениями других стран в различных областях, а также в экономический, социальный и культурный прогресс,

признавая взаимосвязь между развитием туризма и мерами, принимаемыми в других областях экономической деятельности.

выражают намерение поощрять развитие туризма как на индивидуальной, так и на коллективной основе, в частности путем:

- содействия улучшению материальной базы туризма и сотрудничества в этой области;

- поощрения осуществления совместных проектов по туризму, включая техническое сотрудничество, особенно когда это связано с территориальной близостью и совпадением интересов в области туризма;

- содействия обмену информацией, включая соответствующие законы и правила, исследования, данные и документацию по вопросу о туризме, и улучшения статистики с целью облегчения ее сопоставимости;

- рассмотрения в позитивном духе вопросов, связанных с финансовым обеспечением туристических поездок за границу, с учетом своих экономических возможностей, а также вопросов, связанных с формальностями, требуемыми для таких поездок, с учетом других положений о туризме, принятых Совещанием;

- содействия деятельности иностранных туристических агентств и транспортных компаний, связанной с развитием международного туризма;

- поощрения туризма во внесезонный период;

- изучения возможности обмена студентами и специалистами в области туризма с целью повышения их квалификации;

- содействия проведению конференций и симпозиумов по вопросам планирования и развития туризма;

считают желательным проведение в соответствующих международных рамках в сотрудничестве с компетентными национальными организациями детальных исследований в области туризма, в частности:

- сравнительного исследования статуса и деятельности туристических агентств, а также путей и средств развития сотрудничества между ними;

- исследования проблем, связанных с сезонной концентрацией отпусков, имея в виду в качестве конечной цели поощрение туризма вне пикового периода;

- исследования проблем, возникающих в тех местностях, где развитие туризма нанесло ущерб окружающей среде;

считают также, что заинтересованные стороны могли бы пожелать изучить следующие вопросы:

- унификация классификации гостиниц и

- туристские маршруты, охватывающие две или несколько стран;

будут следить, насколько это возможно, чтобы развитие туризма не наносило ущерба окружающей среде и художественному, историческому и культурному наследию в их странах;

будут продолжать сотрудничество в области туризма на двусторонней и многосторонней основе для достижения упомянутых выше целей.

Экономические и социальные аспекты мигрирующей рабочей силы

Государства-участники,

принимая во внимание, что перемещение рабочих-мигрантов в Европе приняло большие размеры и что оно является важным экономическим, социальным и гуманитарным фактором как в принимающих странах, так и в странах происхождения,

признавая, что миграция рабочих порождает также ряд экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем как в принимающих странах, так и в странах происхождения,

учитывая надлежащим образом деятельность в этой области компетентных международных организаций, в частности Международной организации труда,

считают, что проблемы, возникающие в двустороннем плане в связи с миграцией рабочих в Европе, а также между государствами-участниками, должны рассматриваться непосредственно заинтересованными сторонами с тем, чтобы решать эти проблемы в их обоюдных интересах, в свете стремления каждого заинтересованного государства учитывать должным образом потребности, вызываемые его социально-экономическим положением, принимая во внимание обязанность каждого государства действовать в соответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями, стороной которых оно является, и имея в виду следующие цели:

поощрять усилия стран происхождения, направленные на расширение возможностей занятости для своих граждан на своей территории, в частности путем развития экономического сотрудничества, отвечающего этой цели и приемлемого для заинтересованных стран происхождения и принимающих стран;

обеспечивать, путем сотрудничества между принимающей стороной и страной происхождения, создание условий, в которых могло бы происходить упорядоченное перемещение рабочих, ограждая при этом их личное и социальное благосостояние, и организовывать в соответствующих случаях набор и элементарную языковую и профессиональную подготовку рабочих-мигрантов;

обеспечивать равноправие между рабочими-мигрантами и гражданами принимающих стран в том, что касается условий найма и труда, а также социального обеспечения, и следить за тем, чтобы для рабочих-мигнатов создавались удовлетворительные условия жизни, особенно в отношении жилья;

следить, насколько это возможно за тем, чтобы рабочие-мигранты пользовались теми же возможностями, что и граждане принимающей страны, в отношении получения подходящей работы в случае безработицы;

относиться благожелательно к тому, чтобы рабочие-мигранты получали профессиональную подготовку и, насколько это возможно, бесплатно обучались языку принимающей страны по месту работы;

закрепить право рабочих-мигрантов по возможности регулярно получать информацию на своем родном языке как о стране происхождения, так и о принимающей стране;

обеспечить детям рабочих-мигрантов, проживающих в принимающей стране, доступ к обычному для этой страны образованию на тех же условиях, что и для детей этой страны, и позволить, кроме того, преподавание родного языка, национальной культуры, истории и географии;

иметь в виду, что рабочие-мигранты, особенно получившие квалификацию, возвращаясь в свою страну по прошествии некоторого времени, могут способствовать восполнению нехватки квалифицированной рабочей силы в стране происхождения;

обеспечить, насколько это возможно, воссоединение семей рабочих-мигрантов;

относиться благожелательно к усилиям стран происхождения по привлечению сбережений рабочих-мигрантов с тем, чтобы в рамках их экономического развития расширить соответствующие возможности для занятости, способствуя тем самым реинтеграции этих рабочих по их возвращении.

Подготовка кадров

Государства-участники,

сознавая значение, которое приобретает подготовка и повышение квалификации специалистов и технических работников для экономического развития каждой страны,

выражают готовность поощрять сотрудничество в этой области, в частности, способствуя обмену информацией об организациях, программах и методике подготовки и повышения квалификации специалистов и технических работников в различных областях экономической деятельности, в частности в вопросах управления, государственного планирования, сельского хозяйства, организации и техники торговли и банковского дела;

считают желательным развивать на условиях, приемлемых для каждой из сторон, обмен специалистами и техническими работниками, в частности в форме стажировки, конкретные условия которой - сроки, вопросы финансирования, уровень образования и квалификации стажеров - могли бы согласовываться компетентными заинтересованными организациями государств-участников;

высказываются в пользу изучения, по соответствующим каналам, возможностей сотрудничества в вопросах организации и постановки профессиональной подготовки по месту работы, особенно по специальностям, связанным с применением современной техники.

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

Государства-участники,

Учитывая географические, исторические, культурные, экономические и политические аспекты своих взаимоотношений с неучаствующими средиземноморскими государствами,

Убежденные в том, что безопасность в Европе следует рассматривать в более широком контексте безопасности в мире, что она тесно связана с безопасностью в районе Средиземноморья в целом и что, следовательно, процесс укрепления безопасности, не ограничиваясь Европой, должен распространяться на другие районы мира, в частности на Средиземноморье,

Полагая, что укрепление безопасности и развитие сотрудничества в Европе будут стимулировать позитивные процессы в районе Средиземноморья, и выражая намерение сделать вклад в дело мира, безопасности и справедливости в этом районе в общих интересах государств-участников и неучаствующих средиземноморских государства,

Признавая важность своих экономических взаимоотношений с неучаствующими средиземноморскими государствами и учитывая общую заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества,

Отмечая с удовлетворением интерес, проявленный неучаствующими средиземноморскими государствами к Совещанию с самого его начала, и приняв должным образом во внимание их вклады,

Заявляют о своем намерении:

способствовать развитию добрососедских отношений с неучаствующими средиземноморскими государствами в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, на которых основаны их отношения, и с Декларацией Организации Объединенных Наций о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, и соответственно исходить, в связи с этим, в своих отношениях с неучаствующими средиземноморскими государствами из духа принципов, изложенных в Декларации принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях;

стремиться, путем дальнейшего улучшения отношений с неучаствующими средиземноморскими государствами, укреплять взаимное доверие с тем, чтобы способствовать безопасности и стабильности в районе Средиземноморья в целом;

содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества с неучаствующими средиземноморскими государствами в различных областях экономической деятельности, особенно путем расширения торговли, на основе общего понимания необходимости стабильности и прогресса в торговых отношениях, их взаимных экономических интересов и различий в уровнях экономического развития, способствуя тем самым их экономическому росту и благосостоянию;

способствовать всестороннему развитию экономики неучаствующих средиземноморских стран с учетом целей их национального развития и сотрудничать с ними, особенно в области промышленности, науки и техники, в их усилиях с целью лучшего использования их ресурсов, тем самым содействуя более гармоничному развитию экономических отношений;

активизировать усилия и сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе с неучаствующими средиземноморскими государствами с целью улучшения окружающей среды в Средиземноморье, особенно для сохранения биоресурсов и экологического баланса моря с помощью соответствующих мер, включая предупреждение загрязнения и борьбу с ним; в этих целях, и учитывая существующее положение, сотрудничать через посредство компетентных международных организаций, в частности, в рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП);

способствовать дальнейшим контактам и сотрудничеству с неучаствующими средиземноморскими государствами в других соответствующих областях.

Для содействия целям, изложенным выше, государства-участники также заявляют о своем намерении поддерживать и расширять контакты и диалог, начатые Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе с неучаствующими средиземноморскими государствами, включая все государства Средиземного моря, с целью способствовать миру, сокращению вооруженных сил в этом районе, укреплению безопасности, ослаблению в этом районе напряженности и расширению сферы сотрудничества - задачам, в которых все совместно заинтересованы, а также с целью определения дальнейших совместных задач.

Государства-участники будут стремиться в рамках их многосторонних усилий, содействовать прогрессу и соответствующим инициативам, а также осуществлять обмен мнениями в отношении достижения изложенных выше задач.

СОТРУДНИЧЕСТВО В ГУМАНИТАРНЫХ И ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ

Государства-участники,

Желая содействовать укреплению мира и взаимопонимания между народами и духовному обогащению человеческой личности без различия расы, пола, языка и религии,

Сознавая, что развитие связей в области культуры и образования, более широкое распространение информации, контакты между людьми и решение гуманитарных проблем будут содействовать достижению этих целей,

Исполненные решимости поэтому сотрудничать между собой, независимо от своих политических, экономических и социальных систем, с тем чтобы создать лучшие условия в упомянутых выше областях, развивать и укреплять существующие формы сотрудничества, а также разрабатывать новые пути и средства, соответствующие этим целям,

Убежденные, что это сотрудничество должно осуществляться при полном соблюдении принципов, регулирующих отношения между государствами-участниками, как они изложены в соответствующем документе,

Приняли следующее:

1. Контакты между людьми

Государства-участники,

Рассматривая развитие контактов в качестве важного элемента в укреплении дружественных отношений и доверия между народами,

Подтверждая в связи с их нынешними усилиями по улучшению условий в этой области важное значение, которое они придают гуманитарным соображениям,

Желая в этом духе и впредь прилагать по мере развития разрядки усилия с целью дальнейшего прогресса в этой области,

И сознавая, что относящиеся к этому вопросы должны регулироваться заинтересованными государствами на взаимоприемлемых условиях,

Ставят своей целью облегчать более свободное передвижение и контакты на индивидуальной и коллективной, неофициальной и официальной основе между людьми, учреждениями и организациями государств-участников и содействовать решению вопросов гуманного характера, возникающих в данной области,

Заявляют о своей готовности принимать в этих целях меры, которые они сочтут подходящими, а также заключать между собой, в случае необходимости, соглашения или достигать договоренностей и Выражают свое намерение в настоящее время приступить к осуществлению следующего:

а) Контакты и регулярные встречи на основе семейных связей

Имея в виду содействовать дальнейшему развитию контактов на основе семейных связей, государства-участники будут благожелательно рассматривать просьбы о поездках с целью разрешения лицам въезда на их территорию или выезда с нее на временной и, если этого пожелают, регулярной основе для встреч с членами своих семей.

Заявления о временных поездках для встреч с членами своих семей будут рассматриваться безотносительно к стране выезда или въезда; существующий порядок оформления проездных документов и виз будет применяться в этом духе. Оформление и выдача таких документов и виз будут осуществляться в разумные сроки; в случаях срочной надобности - таких, как серьезная болезнь, смерть, - во внеочередном порядке. Они предпримут шаги, которые могут оказаться необходимыми, для обеспечения приемлемого уровня сборов за выдачу официальных проездных документов и виз.

Они подтверждают, что подача просьбы, относящейся к контактам на основе семейных связей, не будет приводит к изменению прав и обязанностей лица, подавшего просьбу, или членов его семьи.

b) Воссоединение семей

Государства-участники будут в позитивном и гуманном духе рассматривать просьбы лиц, которые желают воссоединиться с членами своей семьи, уделяя особое внимание ходатайствам срочного характера, таким, как ходатайства, поступающие от больных или престарелых,

Они будут рассматривать эти просьбы по возможности быстрее.

Они будут в случае необходимости снижать сборы, взимаемые в связи с этими просьбами, чтобы обеспечить их умеренный уровень.

Неудовлетворенные просьбы о воссоединении семей могут быть поданы вновь на соответствующем уровне и будут рассматриваться через непродолжительный период времени властями соответственно страны проживания или принимающей страны; при таких обстоятельствах сборы будут взиматься только в случае удовлетворения просьбы.

Лица, просьбы которых о воссоединении семей удовлетворены, могут привозить с собой или отправлять вещи домашнего обихода и личного потребления; с этой целью государства-участники будут использовать все возможности, содержащиеся в существующих правилах.

Пока члены одной и той же семьи не воссоединятся, встречи и контакты между ними могут осуществляться в соответствии с порядком для контактов на основе семейных связей.

Государства-участники будут поддерживать усилия обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, занимающихся проблемами воссоединения семей.

Они подтверждают, что подача просьбы о воссоединении семей не будет приводить к изменению прав и обязанностей лица, подавшего просьбу, или членов его семьи.

Принимающее государство-участник будет проявлять соответствующую заботу о трудоустройстве лиц из других государств-участников, приезжающих в это государство на постоянное жительство в рамках воссоединения семей с его гражданами, и заботиться о том, чтобы им предоставлялись равные с собственными гражданами возможности для получения образования, медицинской помощи и социального обеспечения.

с) Браки между гражданами различных государств

Государства-участники будут благожелательно и на основе гуманных соображений изучать просьбы о разрешениях на выезд и въезд лиц, которые решили вступить в брак с гражданином другого государства-участника.

Оформление и выдача документов, требуемых для указанных выше целей и для вступления в брак, будут осуществляться в соответствии с положениями, принятыми в отношении воссоединения семей.

При рассмотрении просьб от уже вступивших в брак супругов из различных государств-участников о предоставлении возможности им и несовершеннолетним детям от их брака переносить их постоянное местожительство в государство, в котором обычно проживает один из них, государства-участники будут также применять положения, принятые в отношении воссоединения семей.

d) Поездки по личным или профессиональным причинам

Государства-участники намереваются способствовать более широким возможностям осуществления их гражданами поездок по личным или профессиональным причинам, и в этих целях они намерены, в частности:

- постепенно упрощать и гибко применять порядок выезда и въезда;

- облегчать порядок передвижения граждан из других государств-участников по их территории с должным учетом требований безопасности.

Они будут стремиться постепенно снижать, где это необходимо, сборы за визы и официальные проездные документы.

Они намереваются изучать, в случае необходимости, средства совершенствования двусторонней практики консульского обслуживания, в том числе юридической и консульской помощи, включая, насколько это целесообразно, заключение многосторонних или двусторонних консульских конвенций или других соответствующих соглашений и договоренностей.

* * *

Они подтверждают, что религиозные культы, учреждения и организации, действующие в конституционных рамках государств-участников, и их представители могут в сфере их деятельности осуществлять между ними контакты и встречи и обмениваться информацией.

е) Улучшение условий для туризма на индивидуальной или коллективной основе

Государства-участники считают, что туризм содействует более полным знаниям о жизни, культуре и истории других стран, росту взаимопонимания между народами, улучшению контактов и более широкому использованию досуга. Они намереваются способствовать развитию туризма на индивидуальной или коллективной основе и, в частности, имеют в виду:

содействовать поездкам в свои страны, поощряя предоставление соответствующих возможностей, а также упрощение и ускорение необходимых формальностей, относящихся к таким поездкам;

расширять на основе соответствующих соглашений или договоренностей, где необходимо, сотрудничество в деле развития туризма, рассматривая, в частности, в двустороннем плане возможные пути увеличения информации, относящейся к поездкам в другие страны, приему и обслуживанию туристов и другие соответствующие вопросы, представляющие взаимный интерес.

f) Встречи между молодежью

Государства-участники намереваются содействовать развитию контактов и обменов между молодежью, поощряя:

- расширение обменов и контактов на краткосрочной или долгосрочной основе между трудящейся, проходящей профессиональную подготовку или учащейся молодежью посредством двусторонних или многосторонних соглашений или регулярных программ во всех случаях, где это представляется возможным;

- изучение их молодежными организациями вопроса о возможных соглашениях, относящихся к формам многостороннего молодежного сотрудничества;

- соглашения или регулярные программы, относящиеся к организации обмена студентами, международных молодежных семинаров, курсов профессионального обучения и курсов по изучению иностранных языков;

- дальнейшее развитие молодежного туризма и предоставление для этой цели соответствующих льгот;

- развитие, где возможно, обменов, контактов и сотрудничества на двусторонней или многосторонней основе между их организациями, представляющими широкие слои трудящейся, проходящей профессиональную подготовку и учащейся молодежи;

- осознание молодежью важности развития взаимопонимания, укрепления дружественных отношений и доверия между народами.

g) О спорте

В целях расширения существующих связей и сотрудничества в области спорта государства-участники будут поощрять соответствующие контакты и обмены, включая спортивные встречи и соревнования всех видов, проводимые на основе общепринятых международных правил, положений и практики.

h) Расширение контактов

В порядке дальнейшего развития контактов между государственными учреждениями, неправительственными и общественными организациями, включая женские, государства-участники будут облегчать проведение встреч, а также поездки делегаций, групп и отдельных лиц.

2. Информация

Государства-участники

сознавая потребность во все более широком знании и понимании различных аспектов жизни других государств-участников,

отмечая вклад этого процесса в рост доверия между народами,

желая с развитием взаимопонимания между государствами-участниками и с дальнейшим улучшением отношений между ними продолжать и дальше усилия с целью прогресса в этой области,

отмечая важное значение распространения информации из других государств-участников и лучшего ознакомления с такой информацией,

подчеркивая поэтому существенную и влиятельную роль печати, радио, телевидения, кино и телеграфных агентств и журналистов, работающих в этих областях,

ставят своей целью облегчать более свободное и широкое распространение всех форм информации, поощрять сотрудничество в области информации и обмен информацией с другими странами и улучшать условия, в которых журналисты из одного государства-участника осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике, и выражают свое намерение, в частности:

а) Улучшение распространения, доступа и обмена информацией

i) Устная информация

- Способствовать распространению устной информации путем поощрения лекций и лекционных поездок видных деятелей и специалистов из других государств-участников, а также обмена мнениями типа круглого стола, семинаров, симпозиумов, летних курсов, конгрессов и других двусторонних и многосторонних встреч.

ii) Печатная информация

- Способствовать улучшению распространения на их территории газет и печатных изданий, периодических и непериодических, из других государств-участников. В этих целях:

они будут поощрять свои фирмы и компетентные организации заключать соглашения и контракты, направленные на постепенное увеличение количества и числа наименований газет и печатных изданий, импортируемых из других государств-участников. Желательно, чтобы в этих соглашениях и контрактах упоминались, в частности, условия скорейшей доставки, использование обычно существующих в каждой стране каналов распространения ее печатных изданий и газет, а также согласованные между сторонами формы и способы платежных расчетов, позволяющие осуществление целей этих соглашений и контрактов;

там, где это окажется необходимым, они будут принимать соответствующие меры для осуществления вышеизложенных целей и положений соглашений и контрактов.

- Способствовать улучшению доступа общественности к печатным изданиям, периодическим и непериодическим, импортируемым на указанной выше основе. В частности:

они будут поощрять расширение числа точек, где будут продаваться такие издания;

они будут облегчать предложение таких периодических изданий во время проведения конгрессов, конференций, официальных визитов и других международных мероприятий и туристам во время туристического сезона;

они будут расширять возможность подписки на основе правил, свойственных каждой стране;

они будут улучшать возможность предоставления во временное пользование и для чтения этих изданий в крупных публичных библиотеках и их читальных залах, а также в университетских библиотеках.

Они намерены улучшать возможности ознакомления с бюллетенями официальной информации, выпускаемым и дипломатическими представительствами и распространяемыми этими представительствами на основе договоренностей, приемлемых для заинтересованных сторон.

iii) Кино-, радио- и телевизионная информация

- Способствовать улучшению распространения кино-, радио- и телевизионной информации. В этих целях:

они будут поощрять расширение показа и передачи более разнообразной информации, записанной на пленку, из других государств-участников, иллюстрирующей различные аспекты жизни в их странах и получаемой на основе таких соглашений или договоренностей, которые могут быть необходимы между непосредственно заинтересованными организациями и фирмами;

они будут облегчать импорт компетентными организациями и фирмами записанных на пленку аудиовизуальных материалов из других государств-участников.

Государства-участники отмечают расширение распространения радиоинформации и выражают надежду на продолжение этого процесса, так чтобы это отвечало интересам взаимопонимания между народами и целям, определенным настоящим Совещанием.

b) Сотрудничество в области информации

- Поощрять сотрудничество в области информации на основе кратко- или долгосрочных соглашений или договоренностей. В частности:

они будут способствовать более широкому сотрудничеству между органами массовой информации, в том числе между телеграфными агентствами, издательствами и издательскими организациями;

они будут способствовать сотрудничеству между радиовещательными и телевизионными организациями, как государственными, так и частными, национальными и международными, в частности путем обмена прямыми или в записи радио- и телевизионными программами, совместного производства и распространения таких программ;

они будут поощрять встречи и контакты как между журналистскими организациями, так и между журналистами государств-участников;

они будут благоприятно относиться к возможности достижения договоренностей между периодическими изданиями, включая газеты, государств-участников об обмене статьями и их публикации;

они будут поощрять обмен технической информаций, а также организацию совместных исследований и проведение встреч специалистов по обмену опытом и мнениями в области печати, радио и телевидения.

с) Улучшение условий работы журналистов

Государства-участники, стремясь к улучшению условий, в которых журналисты одного из государств-участников осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике, имеют в виду, в частности:

- изучать в благожелательном духе в подходящие и разумные сроки просьбы журналистов о выдаче виз;

- предоставлять постоянно аккредитованным журналистам государств-участников на основе договоренности многократные въездные-выездные визы на определенный срок;

- облегчать выдачу аккредитованным журналистам государств-участников разрешений на проживание в стране их временного пребывания и, если и когда таковые необходимы, других полагающихся им официальных документов;

- облегчать на основе взаимности процедуры оформления поездок журналистов государств-участников по стране, в которой они осуществляют свою профессиональную деятельность, и постепенно предоставлять большие возможности для таких поездок при соблюдении правил, связанных с наличием районов, закрытых по соображениям безопасности;

- обеспечивать, чтобы на просьбы таких журналистов о подобных поездках давался ответ по возможности быстро, с учетом срока запроса;

- увеличивать возможности личного общения журналистов государств-участников с источниками их информации, включая организации и официальные учреждения;

- предоставлять журналистам государств-участников право ввоза, лишь при условии последующего вывоза, технического оборудования фото-, кино-, магнитофонного, радио- и телевизионного), необходимого для выполнения их профессиональной деятельности;

- предоставлять журналистам других государств-участников, будь то постоянно или временно аккредитованным, возможность передавать полностью, в обычном порядке и быстро через признанные государствами-участниками каналы в представляемые ими органы информации результаты их профессиональной деятельности, включая магнитофонные записи и непроявленную пленку, с целью опубликования или передачи по радио или телевидению.

Государства-участники подтверждаю, что журналисты не могут подвергаться выдворению или иным образом наказываться в результате законного осуществления их профессиональной деятельности. В случае выдворения аккредитованного журналиста он будет информирован о причинах этого и может обращаться с просьбой о пересмотре его дела.

3. Сотрудничество и обмены в области культуры

Государства-участники,

считая, что культурные обмены и сотрудничество содействуют лучшему взаимопониманию между людьми и между народами и способствуют таким образом упрочению согласия между государствами,

подтверждая уже согласованные в многостороннем плане выводы в этой области, в частности на Межправительственной конференции по политике в области культуры в Европе, организованной ЮНЕСКО в июне 1972 года в Хельсинки, на которой выявился интерес к активному участи ю самых широких слоев общества во все более многообразной культурной жизни,

желая с развитием взаимного доверия и дальнейшим улучшением отношений между государствами-участниками продолжать и дальше усилия с целью прогресса в этой области,

выражая готовность в этом духе к существенному увеличению их культурных обменов как в том, что касается люде, так и в том, что касается произведений, и к развитию между ними активного сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней основе во всех областях культуры,

будучи убежденными, что такое укрепление их взаимоотношений будет содействовать обогащению соответствующих культур при уважении самобытности каждой, а также укреплению между ними сознания общих ценностей при дальнейшем развитии культурного сотрудничества с другими странами мира,

заявляют о том, что они совместно ставят перед собой следующие цели:

а)развивать взаимную информацию с целью лучшего ознакомления с достижениями культуры друг друга,

b)улучшать материальные возможности обменов и распространения культурных ценностей,

с)благоприятствовать доступу всех к соответствующим достижениям культуры,

d)развивать контакты и сотрудничество между деятелями культуры,

е)изыскивать новые области и формы культурного сотрудничества,

демонстрируют тем самым их общее стремление предпринимать постепенные последовательные долгосрочные действия для достижения целей настоящей декларации; и

выражают свое намерение в настоящее время приступить к осуществлению следующего:

Расширение связей

Расширять и улучшать на различных уровнях сотрудничество и связи в области культуры, в частности:

- заключать в соответствующих случаях соглашения на двусторонней или многосторонней основе, предусматривающие расширение связей между компетентными государственными учреждениями и неправительственными организациями в области культуры, а также между деталями культуры, учитывая необходимость как гибкости, так и наиболее полного использования существующих соглашений и имея в виду, что соглашения, а также другие договоренности являются важным средством развития культурного сотрудничества и обменов;

- содействовать развитию непосредственных связей и сотрудничества между соответствующими государственными учреждениями и неправительственными организациями, включая там, где это необходимо, такие связи и сотрудничество, которые осуществляются на основе специальных соглашений и договоренностей;

- поощрять непосредственные контакты и связи между деятелями культуры, включая там, где это необходимо, такие контакты и связи, которые осуществляются на основе специальных соглашений и договоренностей.

Взаимное ознакомление

Принимать в пределах их компетенции на двух- и многосторонней основе подходящие меры, направленные на более широкое и полное взаимное ознакомление их народов с достижениями в различных областях культуры, в том числе:

- совместно изучить, в случае необходимости с привлечением соответствующих международных организаций, возможность создания в Европе и структуру института данных в области культуры, который собирал бы поступающие от стран-участниц данные и предоставлял их свои корреспондентам по их запросам, и созвать с этой целью совещание экспертов из заинтересованных государств;

- рассмотреть, в случае необходимости совместно с соответствующими международными организациями, пути создания в Европе каталога документальных фильмов культурного или научного характера государств-участников;

- благоприятствовать более частому показу выставок книг и изучить возможность регулярного проведения в Европе крупной выставки книг государств-участников;

- способствовать систематическому обмену между соответствующими учреждениями и издательствами каталогами имеющихся книг, а также рекламными материалами, по возможности, о всех готовящихся к выпуску публикациях и стимулировать обмен материалами между издательствами энциклопедической литературы с целью улучшения отражения каждой страны;

- совместно изучать вопросы расширения и улучшения обмена информацией в различных областях культуры, в таких, как театр, музыка, библиотечное дело, а также сохранение и реставрация культурных ценностей.

Обмены и распространение

Содействовать улучшению возможностей для обменов и распространения культурных ценностей подходящими способами, в частности:

- изучать возможности гармонизации и уменьшения обложений, связанных с международным обменом на коммерческой основе книгами и другими материалами культурного рактера, а также новые способы страхования произведений искусства на выставках за рубежом и снижения риска повреждения или утраты, которым подвержены эти произведения в связи с их перемещением;

- облегчать прохождение таможенных формальностей в совместные с календарем художественных мероприятий сроки в отношении произведений искусства и реквизита, перечисленных в списках, согласованных между организаторами этих мероприятий;

- поощрять встречи между представителями компетентных организаций и соответствующих фирм в целях изучения входящих в их ведение мер, таких, как упрощение оформления заказов, сроков поставок и условий платежей, которые могли бы облегчить международный обмен книгами на коммерческой основе;

- содействовать предоставлению во временное пользование фильмов и обмену ими между их научно-исследовательскими кинематографическими институтами и фильмотеками;

- поощрять обмен информацией между заинтересованными сторонами о мероприятиях культурного характера, запланированных для проведения в государствах-участниках в областях, где это является наиболее подходящим, таких, как музыка, театр и изобразительное искусство, с тем чтобы способствовать составлению и изданию календаря таких мероприятий, если необходимо, с помощью соответствующих международных организаций;

- благоприятствовать изучению последствий, которые предвидимое развитие и возможная гармонизация между заинтересованными сторонами технических средств, используемых для распространения культуры, могли бы иметь для развития культурного сотрудничества и обменов, имея при этом в виду сохранение разнообразия и самобытности их соответствующих культур;

- поощрять в рамках их культурной политики подходящими для них способами дальнейшее развитие интереса к культурному достоянию других государств-участников, сознавая, что каждая культура имеет достоинства и ценность;

- заботиться о полном и эффективном применении международных соглашений и конвенций об авторском праве и о распространении культурных ценностей, в которых они участвуют или к которым они решили бы присоединиться в будущем.

Доступ

Содействовать более полному взаимному доступу всех к достижениям - произведениям, опыту, исполнительскому искусству - в различных областях культуры их стран и с этой целью предпринимать возможные усилия в соответствии с их компетенцией, в частности:

- содействовать дальнейшему расширению распространения книг и художественных произведений, в частности, такими путями, как:

способствовать при полном учете международных конвенций по авторскому праву, в которых они участвуют, международным контактам и связям между авторами и издательствами, а также другими учреждениями культуры, имея в виду более полный взаимный доступ к достижениям культуры;

рекомендовать, чтобы издательства при определении тиражей учитывали также запросы из других государств-участников и чтобы права на продажу, где это возможно, могли предоставляться в других государствах-участниках по согласованию между заинтересованными сторонами нескольким торговым организациям стран-импортеров;

поощрять компетентные организации и соответствующие фирмы заключать соглашения и контракты и содействовать таким путем постепенному увеличению количества и разнообразия произведений авторов других государств-участников, имеющихся в наличии в оригинале и в переводах в их библиотеках и книжных магазинах;

содействовать увеличению там, где это будет признано подходящим, числа пунктов, в которых будут продаваться в оригинале импортируемые по соглашениям и контрактам книги авторов других государств-участников и переводы;

поощрять расширение перевода произведений в области литературы и в других областях культурной деятельности с языков других государств-участников, в частности произведений, созданных на менее распространенных языках, а также издания и распространения переводных произведений с помощью таких, например, мер, как:

содействие более регулярным контактам между заинтересованными издательствами;

развитие их усилий в подготовке и совершенствовании переводчиков;

оказание содействия подходящими средствами издательствам их стран в публикации переводных произведений;

поощрение обмена между издателями и заинтересованными учреждениями списками книг, которые могли бы быть переведены;

содействие профессиональной деятельности и сотрудничеству переводчиков их стран;

проведение совместного изучения путей дальнейшего развития перевода и распространения переводных произведений;

улучшать и расширять книгообмен и обмен библиографиями и библиографическими карточками между библиотеками;

- иметь в виду другие подходящие мероприятия, которые позволяли бы, когда необходимо,по взаимному согласию между заинтересованными сторонами, способствовать доступу к достижениям культуры друг друга, в частности в области книжного дела;

- содействовать соответствующим образом более широкому использованию средств массовой информации в целях лучшего взаимного ознакомления с их культурной жизнью;

- стремиться улучшать необходимые условия для рабочих-мигрантов и их семей, с тем чтобы они могли сохранять связи со своей национальной культурой и осваиваться в новой культурной среде;

- поощрять компетентные организации и фирмы к более широкому отбору и прокату художественных и документальных кинофильмов других государств-участников, а также содействовать более частым некоммерческим показам, таким, как премьеры, кинонедели и фестивали, уделяя должное внимание фильмам тех стран, киноискусство которых менее известно;

- содействовать подходящими средствами расширению возможностей для работы специалистов из других государств-участников с материалами культурного характера из кино- и аудиовизуальных архивов в рамках правил, существующих для работы с такими архивными материалами;

- поощрять совместное изучение заинтересованными организациями - с привлечением, в соответствующих случаях, компетентных международных организаций - целесообразности и условий создания перечня их телевизионных фильмов - программ культурного характера, а также средств быстрого просмотра в целях облегчения их отбора и возможного приобретения.

Контакты и сотрудничество

Способствовать подходящими средствами развитию контактов и сотрудничества в различных областях культуры, в частности между творческими работниками и деятелями культуры, а именно стремясь:

- благоприятствовать поездкам и встречам деятелей культуры, включая там, где это необходимо, такие поездки и встречи, которые осуществляются на основе соглашений, контрактов или других специальных договоренностей и которые относятся к их культурному сотрудничеству;

- поощрять таким путем контакты между творческими работниками, исполнителями и художественными коллективами в целях совместной работы, ознакомления с их произведениями в других государствах-участниках или обмена мнениями по вопросам, относящимся к их совместной деятельности;

- поощрять, когда необходимо, путем соответствующих договоренностей, обмены стажерами и специалистами и предоставление стипендий для подготовки и совершенствования в различных областях культуры, таких, как искусство и архитектура, музейное и библиотечное дело, литературоведение и литературный перевод, и содействовать созданию благоприятных условий приема в их соответствующих учреждениях;

- содействовать обмену опытом в подготовке персонала, занимающегося организационной деятельностью в области культуры, а также преподавателей и специалистов в таких областях, как театр, опера, балет, музыка и изобразительное искусство;

- продолжать поощрять организацию международных встреч творческих работников, им в частности молодых творческих работников, по актуальным вопросам художественного и литературного творчества, представляющим интерес для совместного рассмотрения;

- изучать другие возможности развития обменов и сотрудничества между деятелями культуры в целях лучшего взаимного ознакомления с культурной жизнью государств-участников.

Области и формы сотрудничества

Поощрять поиски новых областей и форм культурного сотрудничества, содействуя в этих целях заключению между заинтересованными сторонами, где это необходимо, соответствующих соглашений и договоренностей, и в этой связи благоприятствовать:

- совместному изучению вопросов политики в области культуры, в частности ее социальных аспектов, а также ее связи с политикой в области планирования, градостроительства, образования, окружающей среды и культурных аспектов туризма;

- обмену знаниями по вопросам культурного разнообразия, с тем чтобы способствовать таким образом лучшему пониманию заинтересованными сторонами такого разнообразия там, где оно встречается;

- обмену информацией и, где это является подходящим, встречам экспертов, подготовке и осуществлению исследовательских программ и проектов, а также их совместной оценке и распространению результатов по названным выше вопросам;

- таким формам культурного сотрудничества и дальнейшему проведению таких совместных мероприятий, как:

международные мероприятия в области изобразительного искусства, кино, театра, балета, музыки, народного творчества и т.д.; книжные ярмарки и выставки, совместные постановки спектаклей в оперных и драматических театрах, а также выступления солистов, инструментальных ансамблей, оркестров, хоровых и других художественных коллективов, в том числе самодеятельных, уделяя должное внимание организации международных культурных мероприятий молодежи и обмену молодыми артистами;

включение произведений писателей и композиторов других государств-участников в репертуар солистов и художественных коллективов;

подготовка, перевод и издание статей, очерков, монографий, а также книг по невысоким ценам и сборников по изобразительному искусству и литературе, способствующих улучшению ознакомления с соответствующими достижениями культуры, предусматривая в этих целях встречи между экспертами и представителями издательств;

совместное производство и обмен фильмами, а также теле- и радиопрограммами, содействуя, в частности, встречам между продюсерами, техническими специалистами и представителями государственных учреждений в целях выявления благоприятных условий осуществления конкретных совместных проектов и способствуя созданию, в области совместного производства, международных съемочных групп;

организация конкурсов в области архитектуры и градостроительства, имея в виду возможность осуществления лучших проектов и образования там, где это возможно, международных групп;

осуществление совместных проектов сохранения, реставрации и возрождения произведений искусства, исторических и археологических памятников и мест, представляющих культурный интерес, с участием в подходящих случаях международных организаций правительственного и неправительственного характера , а также частных учреждений - компетентных и осуществляющих деятельность в этой области, предусматривая в этих целях:

периодические встречи экспертов заинтересованных сторон для разработки необходимых предложений, имея в виду необходимость рассмотрения этих вопросов в более широком социальном и экономическом контексте;

опубликование статей в соответствующих периодических изданиях в целях ознакомления с наиболее значительными достижениями и нововведениями и их сопоставления между государствами-участниками;

совместное изучение в целях улучшения и возможной гармонизации различных систем, применяемых для составления перечней и каталогов исторических памятников и мест культурного характера в их странах;

изучение возможности организации международных курсов по подготовке реставраторов различных специальностей.

* * *

Национальные меньшинства или региональные культуры. Государства-участники, признавая вклад, который национальные меньшинства или региональные культуры могут вносить в сотрудничество между ними в различных областях культуры, намерены в случае, когда на их территории имеются такие меньшинства или культуры, способствовать этому вклады с учетом законных интересов их членов.

4. Сотрудничество и обмены в области образования

Государства-участники,

сознавая, что развитие отношений международного характера в области образования и науки способствует лучшему взаимопониманию, полезно всем народам и благотворно для грядущих поколений,

готовые содействовать дальнейшему развитию обменов знаниями и опытом, а также контактов между организациями, учреждениями и деятелями образования и науки на основе специальных договоренностей, где таковые необходимы,

желая укреплять связи между учебными и научными учреждениями, а также поощрять сотрудничество между ними в областях, представляющих общий интерес, в частности в тех, в которых уровень знаний и ресурсов требует международного объединения усилий, и

убежденные, что прогресс в этих областях должен сопровождаться и поддерживаться более широким знанием иностранных языков,

выражают в этих целях свое намерение, в частности:

а) Расширение связей

Расширять и улучшать на различных уровнях сотрудничество и связи в области образования и науки, в частности путем:

- заключения в соответствующих случаях соглашений - на двусторонней или многосторонней основе,- предусматривающих сотрудничество и обмены между государственными учреждениями, неправительственными организациями и деятелями образования и науки, учитывая при этом необходимость как гибкости, так и более полного использования существующих соглашений и договоренностей;

- содействия установлению непосредственной договоренности между университетами и другими высшими учебными заведениями и научными учреждениями в рамках межправительственных соглашений в соответствующих случаях;

- поощрения непосредственных контактов и связей между деятелями образования и науки, включая такие, которые осуществляются на основе специальных соглашений или договоренностей там, где последние необходимы.

b) Доступ и обмены

Улучшать доступ на взаимоприемлемых условиях для студентов, преподавателей и ученых государств-участников в учебные, культурные и научные учреждения друг друга и развивать обмены между этими учреждениями во всех областях, представляющих общий интерес, в частности, путем:

- расширения обмена информацией о возможностях обучения и специальностях, открытых для иностранных участников, а также об условиях приема и пребывания;

- содействия поездкам студентов, преподавателей и ученых из одних государств-участников в другие для учебы, преподавания, научной работы, а также для лучшего ознакомления с достижениями образования, науки и культуры друг друга;

- поощрения предоставления студентам, преподавателям и ученым других государств-участников стипендий для обучения, преподавания или проведения научной работы в их странах;

- разработки, развития или поощрения программ, предусматривающих более широкие обмены студентами, преподавателями и учеными, включая организацию симпозиумов, семинаров, совместных проектов и обмен учебной и научной информацией, такой, как университетские издания и библиотечные материалы;

- содействия эффективному осуществлению таких мероприятий и программ путем своевременного направления ученым, преподавателям и студентам более подробной информации относительно их приема в университеты и институты и предусмотренных для них программ; обеспечения им возможности пользоваться соответствующими учебными, научными и открытыми архивными материалами; содействия их поездкам внутри принимающего государства, осуществляемым как в учебных или научных целях, так и в форме каникулярных туров на основе обычного порядка;

- содействия более глубокому анализу проблем сравнимости и эквивалентности ученых степеней и дипломов посредством поощрения обмена информацией относительно организации, продолжительности и содержания обучения, сравнения методов оценки уровней знаний и научной квалификации и, где возможно, достижения взаимного признания ученых степеней и дипломов либо на основе правительственных соглашений, где это необходимо, либо на основе непосредственных договоренностей между университетами и другими высшими учебными заведениями и научными учреждениями;

- рекомендации, кроме того, соответствующим международным организациям, чтобы они умножили свои усилия, направленные на достижение общеприемлемого решения проблем сравнимости и эквивалентности ученых степеней и дипломов.

с) Наука

В пределах своей компетенции расширять и улучшать сотрудничество и обмены в области науки, в частности:

Развивать на двусторонней или многосторонней основе обмен и распространение научной информации и документации такими путями, как:

- более широкое предоставление этой информации ученым и научным работникам других государств-участников, например путем участи я в международных системах научной информации или посредством других соответствующих договоренностей;

- расширение и улучшение обмена образцами и другими научными материалами, в частности используемыми при фундаментальных исследованиях в областях естественных наук и медицины;

- обращение к научным учреждениям и университетам полнее и регулярнее информировать друг друга относительно их текущих и будущих исследований в областях, представляющих общий интерес.

Способствовать расширению связей, а также непосредственных контактов между университетами, научными учреждениями, научными обществами и между учеными и научными работниками, включая те, которые осуществляются, где это необходимо, на основе специальных соглашений или договоренностей такими путями, как:

- дальнейшее развитие обменов учеными и научными работниками и поощрение созыва подготовительных совещаний или рабочих групп по научно-исследовательским темам, представляющим общий интерес;

- поощрение создания объединенных коллективов ученых для осуществления исследовательских проектов на основе договоренностей между научными институтами нескольких стран;

- содействие подготовке и успешному проведению международных конференций и семинаров и участию в них своих ученых и научных работников;

- возможность созыва, кроме того, в недалеком будущем "Научного форума", представляющего собой встречу ведущих деятелей науки государств-участников для обсуждения комплексных проблем, имеющих общий интерес в области современного и будущего развития науки, и для содействия дальнейшему расширению контактов, связей и обмена информацией между научными учреждениями и между учеными;

- возможный созыв в ближайшее время совещания экспертов, представляющих государства-участники и их национальные научные учреждения, для подготовки "Научного форума" при консультации с соответствующими международными организациями, такими, как ЮНЕСКО и Европейская экономическая комиссия;

- изучение в надлежащее время дальнейших шагов, которые могли бы быть предприняты в отношении "Научного форума".

Развивать в области научных исследований на двусторонней или многосторонней основе координацию программ, выполняемых в государствах-участниках, и организацию совместных программ, в частности в нижеприводимых секторах, где могут оказаться необходимыми совместные усилия ученых и использование в определенных случаях дорогостоящего или уникального оборудования. Наименования перечисленных областей в этих секторах приводятся в качестве иллюстрации, а конкретные проекты должны впоследствии определяться потенциальными партнерами в государствах-участниках с учетом вклада, который мог бы быть сделан соответствующими международными организациями и научными учреждениями:

- точные и естественные науки, в частности фундаментальные исследования в таких областях, как математика, физика, теоретическая физика, геофизика, химия, биология, экология и астрономия;

- медицина, в частности фундаментальные исследования онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, изучение эндемических заболеваний в развивающихся странах, а также исследования в области социальной медицины, касающиеся главным образом профессиональных заболеваний, восстановления трудоспособности лиц с физическими недостатками и помощи матери, ребенку и престарелым;

- гуманитарные и социальные науки, такие, как история, география, философия, психология, педагогика, лингвистика, социология, юридические, политические и экономические науки; сравнительные исследования социальных, социально-экономических и культурных явлений, представляющих общий интерес для государств-участников, в частности проблем окружающей человека среды и развития городов, а также научные исследования в области методов сохранения и реставрации памятников и произведений искусства.

d) Иностранные языки и цивилизации

Поощрять изучение иностранных языков и цивилизаций в качестве важного средства для расширения общения между народами, для их лучшего ознакомления с культурой каждой страны, а также для укрепления международного сотрудничества и с этой целью стимулировать в пределах своей компетенции дальнейшее развитие и улучшение обучения иностранным языкам и разнообразие их выбора на различных уровнях обучения, обращая надлежащее внимание на менее распространенные или менее изучаемые языки, и в частности:

- усиливать сотрудничество, направленное на улучшение качества преподавания иностранных языков путем обмена информацией и опытом разработки и применения современных эффективных методов обучения и технических средств, приспособленных к нуждам различных категорий обучающихся, включая методы ускоренного обучения, и иметь в виду возможность проведения на двусторонней или многосторонней основе исследований новых методов обучения иностранным языкам;

- поощрять сотрудничество между соответствующими учреждениями на двусторонней или многосторонней основе в целях более полного использования возможностей современных средств обучения иностранным языкам, осуществляемое, например, в форме сравнительных исследований, проводимых их специалистами, и, при наличии договоренности, в форме обменов или передачи аудиовизуальных материалов, а также материалов, используемых при написании учебников, и информации о новых типах технической аппаратуры, применяемой для обучении языкам;

- способствовать осуществлению обменов информацией относительно опыта подготовки преподавателей иностранных языков и расширять на двусторонней основе обмены преподавателями и студентами-лингвистами, а также содействовать их участию в летних курсах иностранных языков им цивилизаций, где таковые организованы;

- поощрять сотрудничество между экспертами в области лексикографии в целях определения необходимых терминологических эквивалентов, особенно в области научных и технических дисциплин, с тем чтобы содействовать общению между научными учреждениями и специалистами;

- содействовать более широкому распространению изучения иностранных языков в средних учебных заведениях различных типов и увеличению возможности выбора из большего числа европейских языков и в этой связи рассматривать, где это уместно, возможности расширения набора и подготовки преподавателей и организации необходимых учебных групп;

- поощрять предоставление в высших учебных заведениях большего выбора языков для студентов-лингвистов и расширение возможностей для других студентов изучать различные иностранные языки, а также содействовать, где это желательно, организации лекций по языку и цивилизации - на основе специальных договоренностей, где это необходимо, - проводимых иностранными преподавателями, в частности из тех европейских государств, языки которых менее распространены или менее изучаются;

- содействовать в рамках образования взрослых дальнейшей разработке специализированных программ, отвечающих разносторонним интересам и потребностям, для обучения иностранным языкам граждан своих стран и для обучения языку принимающей страны интересующихся этим взрослых граждан из других стран и поощрять в этой связи сотрудничество между заинтересованными учреждениями, например, в создании программ для обучения по радио и телевидению или ускоренными методами, а также, где это желательно, в определении конкретного назначения таких программ, имея в виду достижение сравнимых уровней подготовки по языкам;

- поощрять сочетание, где это уместно, обучения иностранным языкам с изучением соответствующих цивилизаций, а также прилагать дальнейшие усилия для стимулирования интереса к изучению иностранных языков, включая подходящие внеклассные мероприятия.

е) Методы преподавания

Содействовать на двусторонней или многосторонней основе обмену опытом относительно методов обучения, применяемых на всех уровнях образования, в том числе тех, которые используются в непрерывном образовании и при обучении взрослых, а также обмену учебными материалами, в частности путем:

- дальнейшего развития различных форм контактов и сотрудничества в разных областях педагогической науки, например, посредством сравнительных или совместных исследований, проводимых заинтересованными учреждениями, или обмена информацией о результатах педагогических экспериментов;

- расширения обменов информацией о методах обучения, применяемых в различных системах образования, и о результатах исследований процессов усвоения знаний учащимися и студентами с учетом соответствующего опыта различных типов специальных учебных заведений;

- содействия обменам опытом относительно организации и функционирования образования, предназначенного для взрослых, включая периодическое продолжение обучения, осуществления связей между этими и другими формами и уровнями образования, а также относительно способов сочетания образования, включая профессиональное и техническое, с потребностями экономического и социального развития в их странах;

- поощрения обменов опытом воспитания молодежи, а также взрослых в духе взаимопонимания между народами, уделяя особое внимание важным проблемам человечества, решение которых требует общего подхода и более широкого международного сотрудничества;

- поощрения обменов учебными материалами - включая школьные учебники, имея в виду возможность содействовать взаимному ознакомлению и способствовать представлению в таких учебниках каждой страны, - а также обменов информацией о технических нововведениях в области образования.

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Национальные меньшинства или региональные культуры

Государства-участники, признавая вклад, который национальные меньшинства или региональные культуры могут вносить в сотрудничество между ними в различных областях образования, намерены в случае, когда на их территории имеются такие меньшинства или культуры, способствовать этому вкладу с учетом законных интересов их членов.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ

Государства-участники,

рассмотрев и оценив прогресс, достигнутый на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе;

считая далее, что, в более широком мировом контексте, Совещание является важной частью процесса упрочения безопасности и развития сотрудничества в Европе и что его результаты внесут значительный вклад в этот процесс;

намереваясь претворять в жизнь положения Заключительного акта Совещания, с тем чтобы придать полную действенность его результатам и тем самым продвигать вперед процесс упрочения безопасности и развития сотрудничества в Европе;

убежденные, что для достижения целей, преследуемых Совещанием, они должны прилагать новые односторонние, двусторонние и многосторонние усилия и продолжать в соответствующих формах, изложенных ниже, многосторонний процесс, начатый Совещанием,

1.Заявляют о своей решимости, в период после Совещания, должным образом учитывать и выполнять положения Заключительного акта Совещания:

а)в одностороннем порядке во всех случаях, которые подходят для такого действия;

b)в двустороннем порядке путем переговоров с другими государствами-участниками;

с)в многостороннем порядке путем встреч экспертов государств-участников, а также в рамках существующих международных организаций, таких, как Европейская экономическая комиссия ООН и ЮНЕСКО в том, что касается сотрудничества в области образования, науки и культуры;

2.Заявляют далее о своей решимости продолжать многосторонний процесс, начатый Совещанием:

а)путем проведения углубленного обмена мнениями как о выполнении положений Заключительного акта и задач, определенных Совещанием, так и в контексте вопросов, обсуждавшихся на нем, об улучшении их взаимоотношений, упрочении безопасности и развитии сотрудничества в Европе, развитии процесса разрядки в будущем;

b)путем организации в этих целях встреч между их представителями начиная со встречи на уровне представителей, назначенных министрами иностранных дел. Эта встреча определит соответствующие условия для проведения других встреч, которые могли бы включать последующие встречи подобного рода и возможность нового совещания;

3.Первая из встреч, упомянутых выше, состоится в Белграде в 197г. Подготовительная встреча для организации этой встречи состоится в Белграде 15 июня 1977 г. Подготовительная встреча примет решение о дате, продолжительности, повестке дня и других условиях встречи представителей, назначенных министрами иностранных дел;

4.Правила процедуры, рабочие методы и шкала распределения расходов данного Совещания будут, mutatis mutandis, применяться к встречам, предусмотренным выше в параграфах 1 (с), 2 и 3. Все вышеуказанные встречи будут проводиться в государствах-участниках в порядке ротации. Обслуживание техническим секретариатом будет обеспечиваться принимающей страной.

Подлинник настоящего Заключительного акта, составленный на английском, испанском, итальянском, немецком, русском и французском языках, будет передан правительству Финляндской Республики, которое будет хранить его в своих архивах. Каждое из государств-участников получит от правительства Финляндской Республики заверенную копию настоящего Заключительного акта.

Текст настоящего Заключительного акта будет опубликован в каждом государстве-участнике, которое распространит его и обеспечит возможно более широкое ознакомление с ним.

К правительству Финляндской Республики обращается просьба направить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций текст настоящего Заключительного акта, который не подлежит регистрации на основании статьи 102 Устава Организации Объединенных Наций, с целью его распространения среди всех членов Организации в качестве официального документа Организации Объединенных Наций.

К правительству Финляндской Республики обращается также просьба направить текст настоящего Заключительного акта Генеральному директору ЮНЕСКО и Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН.

В удостоверение всего этого нижеподписавшиеся Высокие Представители государств-участников, сознавая высокое политическое значение, которое придается ими результатам Совещания, и заявляя об их решимости действовать в соответствии с положениями, содержащимися в изложенных выше текстах, поставили свои подписи под настоящим Заключительным актом.

Совершено в Хельсинки 1 августа 1975 года