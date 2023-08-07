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Звезда российского футбола уехал покорять поля Греции

Звезда российского футбола уехал покорять поля Греции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российский футболист, чемпион России в составе "Зенита" Магомед Оздоев" перешел в греческий клуб ПАОК. Контракт подписан на два года.

Российский футболист, чемпион России в составе "Зенита" Магомед Оздоев перешел в греческий клуб ПАОК. Контракт подписан на два года.

Четырехкратный чемпион России в составе санкт-петербургского "Зенита" Магомед Оздоев сменил футбольный клуб.

Опорный полузащитник подписал контракт с греческим ПАОКОМ. Россиянин будет выступать за черно-белых до конца лета 2025 года.

Ранее Оздоев защищал цвета турецкого Фатиха Карагюмрюк, в составе которого отличился пять раз.

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