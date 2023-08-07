Звезда российского футбола уехал покорять поля Греции

Российский футболист, чемпион России в составе "Зенита" Магомед Оздоев" перешел в греческий клуб ПАОК. Контракт подписан на два года.
Российский футболист, чемпион России в составе "Зенита" Магомед Оздоев перешел в греческий клуб ПАОК. Контракт подписан на два года.
Четырехкратный чемпион России в составе санкт-петербургского "Зенита" Магомед Оздоев сменил футбольный клуб.
Опорный полузащитник подписал контракт с греческим ПАОКОМ. Россиянин будет выступать за черно-белых до конца лета 2025 года.
Ранее Оздоев защищал цвета турецкого Фатиха Карагюмрюк, в составе которого отличился пять раз.