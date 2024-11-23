Зурабишвили призвала Кобахидзе уйти в отставку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьера страны Ираклия Кобахидзе оставить должность. По мнению президента, Кобахидзе не справился с кризисной ситуацией в стране.
"Премьер, который не смог решить кризис (...) должен быть заменен, и как только этот премьер-министр уйдет в отставку, через две недели я должна назначить выборы"
– Саломе Зурабишвили
Зурабишвили отметила, что это будет компромиссное решение, которое приведет к снятию напряженности в грузинском обществе и утверждению демократических принципов.
"Это и есть компромисс, это и есть деполяризация, выход для Грузии, стабильность, мир, будущее, которое будет непоколебимым, свободным и демократическим"
– Саломе Зурабишвили
Ранее Зурабишвили опровергла свое воззвание к школьникам выйти на протестные акции в Грузии. По словам политика, в своем сообщении она лишь отметила большое число учащихся школ на акциях.