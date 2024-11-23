Зурабишвили призвала Кобахидзе уйти в отставку

Президент Грузии Зурабишвили предложила премьеру страны Кобахидзе добровольно сложить свои полномочия. По мнению президента, этот ход будет "выходом для Грузии".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьера страны Ираклия Кобахидзе оставить должность. По мнению президента, Кобахидзе не справился с кризисной ситуацией в стране.

"Премьер, который не смог решить кризис (...) должен быть заменен, и как только этот премьер-министр уйдет в отставку, через две недели я должна назначить выборы"

– Саломе Зурабишвили

Зурабишвили отметила, что это будет компромиссное решение, которое приведет к снятию напряженности в грузинском обществе и утверждению демократических принципов.

"Это и есть компромисс, это и есть деполяризация, выход для Грузии, стабильность, мир, будущее, которое будет непоколебимым, свободным и демократическим"

– Саломе Зурабишвили

Ранее Зурабишвили опровергла свое воззвание к школьникам выйти на протестные акции в Грузии. По словам политика, в своем сообщении она лишь отметила большое число учащихся школ на акциях.