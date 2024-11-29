Вестник Кавказа

Зурабишвили опровергла свой призыв к школьникам выйти на митинги

Саломе Зурабишвили
© Фото: сайт президента Грузии
Глава грузинского государства назвала неправдой свой призыв к школьникам. Ранее сообщалось, что она призвала их выйти на митинги.

Президент Грузии не призывала школьников участвовать в акциях протеста. Об этом сообщили 5 декабря сама Саломе Зурабишвили.

"Никакого призыва не было. <...> Если кто-то сейчас подумает, что я – мать детей, бабушка – могу призвать школьников выйти и протестовать – это неправда"

– Саломе Зурабишвили

Она заметила, что в своем сообщении в соцсетях лишь констатировала тот факт, что вслед за студентами на митинги вышли школьники.

Ранее МВД Грузии обратилось к гражданам с призывом забрать детей с места проведения протестных акций в Тбилиси, поскольку они приняли насильственный характер.

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