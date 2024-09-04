Зурабишвили и ее соратников обвинили в нападках на ЦИК Грузии

Избирательная администрация Грузии подвергается нападкам по политическим мотивам со стороны президентской власти. В этом ЦИК республики обвинил нынешнего президента Саломе Зурабишвили и ее представителей.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и ее представители занимаются дискредитацией избирательной администрации, заявил ЦИК республики.

"Президент Грузии и его представители дискредитируют ЦИК и создают у общественности впечатление, что избирательная администрация нарушает закон и отказывается открывать избирательные участки за рубежом"

- ЦИК Грузии

В ведомстве отметили, что оно всегда предоставляет полную информацию о голосовании из-за границы во время различных тематических встреч.

ЦИК призывает президента и ее соратников прекратить нападки на избирательную администрацию по политическим соображениям.