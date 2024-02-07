Золотой рудник обвалился в Турции

Золотой рудник обрушился на востоке Турции. Предположительно под завалами может находиться девять рабочих.

Власти турецкой провинции Эрзинджан сообщили об обширном обвале породы на местном добывающем золото руднике.

Как сообщается, есть ли под завалом люди пока неизвестно, однако это не исключено, так как о девять из нескольких сотен рабочих, числящихся на руднике не вышли на связь.

«Под землей могут находиться люди, их число пока неизвестно. В район рудника направлены подразделения спасателей»

– губернатор провинции Хамза Айдогду

Известно, что в поисково-спасательных работах задействовано четыреста специалистов. А также технические средства. По факту проводится прокурорское расследование.