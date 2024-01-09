Жоаозиньо готов вернуться в Россию и играть за "Сочи"

Ставшего россиянином экс-защитника футбольного клуба "Сочи" бразильца Жуана Натаилтона Рамоса дос Сантоса (Жоаозиньо) не устроила игра на родине, и он намерен снова вернуться в Россию.

Экс-полузащитник кубанского футбольного клуба "Сочи" Жоаозиньо готов вернуться в Россию, чтобы снова участвовать в чемпионате страны по футболу, написал в своем Telegram-канале журналист Фабио Алейшо.

Жоаозиньо уже немолод, ему 35, однако он не в восторге от игры на родине, где он защищает бразильский клуб "Новоризонтино", и он планирует в ближайшие пару дней расторгнуть контракт, передает РИА Новости.

Напомним, Жуан Натаилтон Рамос дос Сантос, таково настоящее имя игрока, покинул "Сочи" в июле 2023 года. Он сыграл с командой клуба 74 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. В 2016 году Жоаозиньо получил российское гражданство – такое решение было принято на заседании Комитета РФС.