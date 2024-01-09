Мэр Тбилиси опроверг слухи о покупке самого титулованного клуба Грузии

Мэр Тбилиси развеял все слухи о возможной покупке столичного "Динамо". По его словам, у него нет для этого ни возможностей, ни желания.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе не собирается покупать тбилисский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщил в понедельник он сам.

По словам градоначальника, у него нет возможности и желания приобрести самый титулованный футбольный клуб Грузии.

Он подчеркнул, что никаких переговоров не было.

"Разве это просто покупка? Чтобы все работало, нужны большие инвестиции. Я имею в виду создать команду, которая будет играть в Лиге чемпионов. В каком бы состоянии сегодня ни было тбилисское "Динамо", я просто не могу и не буду делать этого, чтобы сохранить команду в таком же состоянии. У меня нет возможности это сделать"

– Каха Каладзе

Напомним, по итогам прошлого сезона "Динамо" заняло второе место в чемпионате Грузии, набрав 71 очко. Победителем первенства с 74 очками стало "Динамо" Батуми.