Злостных неплательщиков в Северной Осетии оставили без электричества

Опубликовано: 12:42, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Филиал российского ПАО "Россети Северный Кавказ" компания "Севкавказэнерго" с начала текущего года стала практиковать отключения электроэнергии у злостных неплательщиков, и репрессивная мера дает результаты.

Только с начала текущего 2023 года энергетики "Севкавказэнерго" за долги ограничили электроснабжение более 3,8 тыс жителей Северной Осетии, сообщает пресс-служба компании.

На первый взгляд, мера слишком жестокая, однако по-другому с такими бороться не получается – 38,2 тыс таких же неплательщиков вняли предупреждениям энергетиков и погасили свои задолженности на 153,7 млн рублей. Бороться же со злостными нарушителями пришлось репрессивными методами, передает "Интерфакс".

А долги у них накопились немаленькие – "Севкавказэнерго" недополучило с них почти 23 млн рублей, а это больше чем по 6 тыс рублей с каждого должника.

Напомним, как писал "Вестник Кавказа", метод "воспитания рублем" злостных неплательщиков раньше применили чеченские энергетики, и это замечательно подействовало. Устав от хронических неплатежей, которых на 1 июня накопилось более девяти тысяч на сумму более 158 млн рублей, в АО "Чеченэнерго" заверили, что все должники останутся без света, после чего люди побежали в пункты оплаты.