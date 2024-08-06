Вестник Кавказа

Жительница КБР ответит за фиктивную регистрацию мигрантов

Жительница КБР ответит за фиктивную регистрацию мигрантов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Нальчике будет слушаться уголовное дело в отношении жительницы Кабардино-Балкарии, которую подозревают в нелегальной регистрации нескольких граждан другого государства. Подробности рассказали в прокуратуре.

Жительница Урванского района может получить приговор за то, что фиктивно зарегистрировала трех иностранцев, которые благодаря ей незаконно находились в России, рассказали в прокуратуре КБР.

В надзорном ведомстве уточнили, что дело будет слушаться в горсуде Нальчика.

Как следует из материалов дела, обвиняемая – 44-летняя жительница Урванского района. По данным следствия, она занималась организацией нелегальной постановки на учет граждан зарубежных государств.

В общей сложности женщина успела легализовать пребывание в России трех граждан Узбекистана.

Дело расследовалось по статье 322.3 Уголовного кодекса. Она определяет наказание на фиктивную постановку иностранца на учет по месту пребывания.

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