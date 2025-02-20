Жители возвращаются в села Сарыджалы и Баллыджа в Азербайджане

В родные села на освобожденных землях Азербайджана возвращаются более 200 человек. Сегодня возрастет население сел Сарыджалы и Баллыджа.

Бывшие вынужденные переселенцы продолжают возвращаться в села Сарыджалы Агдамского района и Баллыджа Ходжалинского района Азербайджана.

Сегодня в Сарыджалы переезжают 34 семьи – 141 человек, в Баллыджу 21 семья – 83 человека.

Эти люди ранее были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах Азербайджана.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс человек, это не толь местное население, но и люди, работающие над восстановлением инфраструктуры и благополучной жизни на освобожденных территориях.