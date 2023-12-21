Жители Ставрополья получили новые автобусы к Новому году

Новые удобные автобусы были переданы в ставропольские села и краевую столицу. В дальнейшем ожидается поступление остальных закупленных транспортных средств.
Передача только что приобретенных автобусов стартовала в Ставропольском крае, рассказали в правительстве региона.
В общей сложности было закуплено в лизинг полсотни автобусов. Машины уже прибыли на Ставрополье, однако передаваться они будут в несколько приемов. Сегодня прошел первый этап
"Всего было передано пять автобусов большого класса для Ставрополя и 28 автобусов малого класса для сельских территорий"
– правительство Ставрополья
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