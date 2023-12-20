Новый автобус не продержался на маршруте в Ростове и недели

Ростовчане получили новые автобусы-гармошки на двух новых городских маршрутах, однако спустя меньше недели один из них уже вышел из строя.

В минувшую среду, 20 декабря, на свои маршруты в Ростове-на-Дону вышли новые комфортабельные автобусы-гармошки. Радости горожан не было предела, но вот только ненадолго: один из них сломался уже через пять дней после выпуска на линию, пишет Telegram-канал ростовской областной газеты "Молот".

Долгожданный автобус проработал пять дней и накануне вечером в час пик он уже стоял без движения на остановке "Центральный рынок".

"Сочлененный автобус марки ЛиАЗ-621322, который 20 декабря начал работу на ростовском маршруте, сломался на конечной остановке и в эти минуты стоит на Западном развороте на "аварийке", в очереди его ждут около сотни человек, в том числе Дед Мороз"

- Telegram-канал "Молот"

Новые автобусы обслуживают два маршрута - №16 и №71, их вместимость до 146 человек, однако сколько продержатся остальные – пока неизвестно.