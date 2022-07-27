Суд приостановил строительство нового автовокзала в Ростове

Строителям, возводящим новый главный автовокзал Ростова-на-Дону, предстоит судебное разбирательство по иску, предъявленному им Донской сетевой компанией.

Строительная компания "Агроком Холдинг", возводящая в Ростове-на-Дону новый автовокзал "Центральный", неожиданно оказалась в центре скандала: Арбитражный суд Ростовской области приостановил строительство, опубликовав соответствующее определение в электронной картотеке.

Иск в суд направила Донская сетевая компания, которая заявила о том, что строительные работы компанией ведутся в охранных зонах с ее электросетевым оборудованием, что приводит к повреждениям кабельных линий, передает "АиФ-Ростов".

Суд встал на сторону заявителя, однако взыскивать с "Агроком Холдинг" штраф, который требовали электроэнергетики, не стал. Тем не менее - строительство вокзала пока приостановлено.

Чем закончится судебное разбирательство, пока неясно: в строительство нового вокзала, который должен заработать на территории старого аэропорта, уже вложен почти миллиард рублей.

Напомним, "Вестник Кавказа" писал о том, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что нынешний пригородный вокзал Ростова изжил себя, а территория старого аэропорта Ростова-на-Дону идеально подходит для создания на ней главного автовокзала города.