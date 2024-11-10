Жители Ростова к осени получат обновленный Дворец спорта

Власти Ростова-на-Дону к 1 сентября 2025 года завершат реконструкцию городского Дворца спорта – в обновленном спорткомплексе останутся все его барельефы, но он получит самый большой в городе мультимедийный экран.

Столица донского региона уже в сентябре получит обновленный Дворец спорта Ростова-на-Дону, он уже готов на 85%, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Дворец уже отреставрирован и обновлен – в нем смонтированы внутренние сети, проложены инженерные коммуникации - системы вентиляции, освещения, установлены окна, а сейчас ведутся работы по устройству фасада и монтажу на здании самого большого в городе мультимедийного экрана, передает "АиФ-Ростов".

После реконструкции во Дворце спорта появятся площадки для гандбола, хоккея, волейбола, бадминтона и настольного тенниса, однако иногое в донском храме спорта останется прежним – так, на здании сохранят привычные для ростовчан символы - барельефы с изображением спортивных дисциплин, хоть и все они будут обновлены, передает "АиФ-Ростов".

Новый облик будет у стелы и колонны, на которых запечатлены имена чемпионов Олимпийских игр, представлявших на них Ростовскую область.

Конечно, поменяется здесь и прилегающая территория, для которой будет создана новая концепция.