Вестник Кавказа

Жители Ростова к осени получат обновленный Дворец спорта

Жители Ростова к осени получат обновленный Дворец спорта
© Фото: правительство Ростовской области
Власти Ростова-на-Дону к 1 сентября 2025 года завершат реконструкцию городского Дворца спорта – в обновленном спорткомплексе останутся все его барельефы, но он получит самый большой в городе мультимедийный экран.

Столица донского региона уже в сентябре получит обновленный Дворец спорта Ростова-на-Дону, он уже готов на 85%, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Дворец уже отреставрирован и обновлен – в нем смонтированы внутренние сети, проложены инженерные коммуникации - системы вентиляции, освещения, установлены окна, а сейчас ведутся работы по устройству фасада и монтажу на здании самого большого в городе мультимедийного экрана, передает "АиФ-Ростов".

После реконструкции во Дворце спорта появятся площадки для гандбола, хоккея, волейбола, бадминтона и настольного тенниса, однако иногое в донском храме спорта останется прежним – так, на здании сохранят привычные для ростовчан символы - барельефы с изображением спортивных дисциплин, хоть и все они будут обновлены, передает "АиФ-Ростов".

Новый облик будет у стелы и колонны, на которых запечатлены имена чемпионов Олимпийских игр, представлявших на них Ростовскую область.

Конечно, поменяется здесь и прилегающая территория, для которой будет создана новая концепция.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
920 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На месте аттракционов в Астрахани вырастет новый парк

На месте аттракционов в Астрахани вырастет новый парк

Дорога к корме танкера появится в Черном море

Дорога к корме танкера появится в Черном море

Петербуржцы обзавелись новой станцией метро

Петербуржцы обзавелись новой станцией метро

В Сочи откроется новый отель &quot;пять звезд&quot; к лету

В Сочи откроется новый отель "пять звезд" к лету

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

В Северной Осетии на 100% выросли показатели ввода жилья

В Северной Осетии на 100% выросли показатели ввода жилья

Власти Астрахани на 2 года перенесли строительство морского вокзала

Власти Астрахани на 2 года перенесли строительство морского вокзала

Краснодарский край потратит 47 млрд рублей на строительство соцобъектов

Краснодарский край потратит 47 млрд рублей на строительство соцобъектов

Геленджик обзаведется винным городом

Геленджик обзаведется винным городом

На Кубани сделают объезд Новороссийска

На Кубани сделают объезд Новороссийска

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы