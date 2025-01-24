Жители Казахстана разуверились в платежных картах

Казахстанцы стали больше доверять наличным, а не платежным картам – как полагают аналитики, к этому их подталкивают высокая инфляция в стране и контроль за осуществлением мобильных переводов.

Все больше жителей Казахстана предпочитают расплачиваться в магазинах не платежными картами, а наличными деньгами – только в минувшем 2024 году они обналичили с карт 25,4 трлн тенге ($48 млрд), что на 11% больше, чем годом ранее, сообщает аналитический центр АФК.

Причины недоверия к платежным картам у населения разные, однако аналитики полагают, что на этом в первую очередь сказывается высокая инфляция (во многих торговых точках продавцы делают скидку для покупателей с наличными), контроль за мобильными переводами и сильное влияние теневой экономики, передает Sputnik Казахстан.

Несмотря на рекордный объем безналичных транзакций в минувшем 2024 году (165 трлн тенге или $313 млрд), он вырос лишь на 0,5%, а вот наличных в среднем на каждого казахстанца приходятся 218 тыс тенге ($ 414) против 184 тыс тенге ($349) годом ранее.

Еще один показатель - в Казахстане спрос на наличные рубли, сообщило Первое кредитное бюро.

Казахстанцы купили российскую валюту на 8,8 млрд тенге ($17,6 млн), самый большой всплеск покупки наблюдался в октябре минувшего 2024 года.