Жители и гости Антальи выйдут на марш "Бессмертного полка"

Турецкая курортная Анталья примет участие в шествии "Бессмертного полка" – на марш 9 мая выйдут жители и гости города, сообщает генеральное консульство России в Анталье.

Юбилей Великой Победы отметят в турецкой курортной Анталье: 9 мая здесь пройдет шествие "Бессмертного полка", после которого жителей и гостей города ждет насыщенная концертная программа, сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

"Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая. Также состоится акция "Огонь памяти" движения "Народный фронт", концерт с участием хора Храма Христа Спасителя, а также большая концертная программа"

- Генконсульство России в Анталье

В концерте, посвященном 80-летию Великой Победы, примут участие мастера культуры из стран СНГ, члены общественных организаций российских соотечественников и ученики местных русскоязычных школ, а в течение всего праздничного дня для гостей праздника будет открыта "Стена памяти", на которой можно будет разместить фотографии ветеранов войны и их истории, передает РИА Новости.

Аналогичные акции 4 мая пройдут в Анкаре, Стамбуле, а в турецкой Адане шествие "Бессмертного полка" пройдет впервые.