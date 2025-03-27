Вестник Кавказа

Жители и гости Антальи выйдут на марш "Бессмертного полка"

Жители и гости Антальи выйдут на марш "Бессмертного полка"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкая курортная Анталья примет участие в шествии "Бессмертного полка" – на марш 9 мая выйдут жители и гости города, сообщает генеральное консульство России в Анталье.

Юбилей Великой Победы отметят в турецкой курортной Анталье: 9 мая здесь пройдет шествие "Бессмертного полка", после которого жителей и гостей города ждет насыщенная концертная программа, сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

"Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая. Также состоится акция "Огонь памяти" движения "Народный фронт", концерт с участием хора Храма Христа Спасителя, а также большая концертная программа"

- Генконсульство России в Анталье

В концерте, посвященном 80-летию Великой Победы, примут участие мастера культуры из стран СНГ, члены общественных организаций российских соотечественников и ученики местных русскоязычных школ, а в течение всего праздничного дня для гостей праздника будет открыта "Стена памяти", на которой можно будет разместить фотографии ветеранов войны и их истории, передает РИА Новости.

Аналогичные акции 4 мая пройдут в Анкаре, Стамбуле, а в турецкой Адане шествие "Бессмертного полка" пройдет впервые.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
945 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан гордится своим вкладом в Победу над фашизмом – зампред Милли Меджлиса

Азербайджан гордится своим вкладом в Победу над фашизмом – зампред Милли Меджлиса

Акция &quot;Сад памяти&quot; прошла в сквере Гейдара Алиева в Астрахани

Акция "Сад памяти" прошла в сквере Гейдара Алиева в Астрахани

Железноводск стал городом военно-исторического наследия

Железноводск стал городом военно-исторического наследия

Глава Минкультуры РФ пригласила израильских коллег на мероприятия к 80-летию Победы

Глава Минкультуры РФ пригласила израильских коллег на мероприятия к 80-летию Победы

&quot;Поезд Памяти&quot; пойдет из России в Казахстан

"Поезд Памяти" пойдет из России в Казахстан

Лавров расценил действия ЕС как возобновление нацистской идеологии

Лавров расценил действия ЕС как возобновление нацистской идеологии

Ветераны из Азербайджана приняли участие в форуме в Дагестане

Ветераны из Азербайджана приняли участие в форуме в Дагестане

Пашинян приедет на 9 мая в Москву – Ереван

Пашинян приедет на 9 мая в Москву – Ереван

Последнего ветерана Великой Отечественной войны похоронили в Ингушетии

Последнего ветерана Великой Отечественной войны похоронили в Ингушетии

Умер последний ветеран Великой Отечественной войны в Ингушетии

Умер последний ветеран Великой Отечественной войны в Ингушетии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы