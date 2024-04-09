Вестник Кавказа

Жители Грозного сказали «да» Путинскому району

Жители Грозного сказали «да» Путинскому району
© Фото: сайт мэрии Грозного
В столице Чечни по итогам голосования появится новый район. Его выделят из Шейх-Мансуровского района Грозного и назовут в честь Владимира Путина.

Грозненская мэрия сообщила, что по итогам опроса среди жителей Шейх-Мансуровского района, в столице Чечни образуется новый район – Путинский.

Голосование проводилось с 3 по 5 апреля, в нем приняли участие порядка 35 тыс человек. В мэрии заявили, что 34 705 горожан поддержали выделение нового района и название в честь российского лидера.

Отмечается, что местная гордума признала опрос состоявшимся. Материалы с данными опроса находятся в парламенте региона для принятия закона об образования района в столице.

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