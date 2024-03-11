Вестник Кавказа

Жители Геленджика массово жалуются на запах газа

Жители Геленджика массово жалуются на запах газа
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
На улицах Геленджика запахло газом. Местные жители массово жалуются на едкий запах, который стал ощущаться в городе.

Жители Геленджика ощутили едкий запах газа, который заполонил улицы города. Муниципальный центр управления города сообщил, что граждане стали массово жаловаться на неприятный запах.

Оперативные службы курорта успокоили граждан – поводов для беспокойства нет.

"Это стоящие на рейде танкеры открыли шлюзы для продувки, а ветер пошел на город и принес запах"

 - управления гражданской обороны и ЧС Геленджика

В прошлом году такая же ситуация произошла из-за комплекса "Шесхарис", который расположился в соседнем Новороссийске. Ветер в направлении Геленджика принес неприятный запах на курорт.

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