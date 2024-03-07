У молодежи Геленджика появился новый центр притяжения

В кубанском курортном Геленджике открылся новый парк "Молодежный": назван он так неспроста: на площади 11 га есть и прогулочная, и спортивная, и детская зоны, а для жителей старшего поколения здесь есть площадка с видом на море.

Накануне на Тонком мысе в Геленджике прошла торжественная церемония открытия парка "Молодежный", на открытии парка побывал губернатор края Вениамин Кондратьев, сообщила сегодня пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

С 15 марта начнется рейтинговое голосование за проекты благоустройства. У каждого жителя края будет возможность выбрать именно те зеленые зоны в своих городах и станицах, которые будут благоустроены в следующем году, написал он в своем Telegram-канале.

"За пять лет в крае мы привели в порядок 1300 парков, скверов и набережных. В этом году нам предстоит благоустроить ещё 104 общественные территории - все основные работы должны быть завершены до 1 сентября, а озеленение не позднее 15 ноября"

- Вениамин Кондратьев

Парк впечатляет – его строили с февраля 2023 года, теперь на площади в 11 га есть прогулочная, спортивная и детская зоны для молодежи, в честь которой и назван парк, амфитеатр со сценой, фонтаны с подсветкой и даже обзорная зона со смотровой площадкой и возвышенностью с видом на Черное море.

Но больше всего поражает обилие зелени: в парке больше 7 тыс деревьев, множество трав и 40 тыс кв м газона. Здесь растут кедры, сосны, кипарисы, магнолии, сакура и душистая липа, а еще в парке есть два искусственных пруда.