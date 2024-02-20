Вестник Кавказа

Летом в Геленджике появится новая зона отдыха на море

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Черное море к лету благоустроят зону отдыха под Геленджиком. Работы ведутся в селе Криница на средства курортного сбора.

Черноморские курорты активно готовятся к новому сезону - в пригороде Геленджика вскоре будет открыта новая приморская зона отдыха.

«В селе Криница формируем новую зону отдыха. На площади 2200 кв м сейчас ведем земляные работы… До начала летнего курортного сезона для наших жителей и гостей обустроим полноценную территория отдыха с плиточным мощением, скамейками и освещением»

– глава Геленджика Алексей Богодистов

Территория на берегу моря будет готова к лету, благоустройство ведется на средства, поступившие в бюджет в рамках курортного сбора, стоимость проекта - 10 млн рублей.

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