Летом в Геленджике появится новая зона отдыха на море

На Черное море к лету благоустроят зону отдыха под Геленджиком. Работы ведутся в селе Криница на средства курортного сбора.
Черноморские курорты активно готовятся к новому сезону - в пригороде Геленджика вскоре будет открыта новая приморская зона отдыха.
«В селе Криница формируем новую зону отдыха. На площади 2200 кв м сейчас ведем земляные работы… До начала летнего курортного сезона для наших жителей и гостей обустроим полноценную территория отдыха с плиточным мощением, скамейками и освещением»
– глава Геленджика Алексей Богодистов
Территория на берегу моря будет готова к лету, благоустройство ведется на средства, поступившие в бюджет в рамках курортного сбора, стоимость проекта - 10 млн рублей.