Жители Физули: в город переехала еще 21 семья

Опубликовано: 9:42, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Баку в Физули выехал караван с гражданами, которые спустя многие годы возвращаются в родной город. Сегодня переезжает 21 семья.

Азербайджан продолжает возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные места, освобожденные и восстановленные после оккупации.

Ранним утро 10 октября из азербайджанской столицы в направлении Физули выдвинулся караван автомобилей - в город переезжает 21 семья или 88 человек. Эти граждане проживали в ЖК «Гобу Парк 3» до тех пор, пока не получили возможность вернуться в родной Физули. Там их ждут новые дома и комфортабельное размещение в соответствии с составом семей.

Всего в ближайшее время в Физули будут возвращены 114 семей.