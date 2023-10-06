В Физули вернутся еще свыше 400 человек

Опубликовано: 16:43, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие дни в Физули переедут еще 412 человек. В рамках жеребьевки азербайджанские переселенцы узнали свои будущие адреса в восстановленном городе.

Вынужденные переселенцы, три десятка лет назад покинувшие свои дома в Физули, продолжают возвращаться в родной город. На следующем этапе в Физули переедут 114 семей, сообщает Госкомитет Азербайджана.

В Азербайджане провели очередной этап жеребьевки, согласно которому в родной Физули смогут вернуться 114 семей - 412 человек. В процессе жеребьевки, делающей процесс размещения переселенцев прозрачным, были определены дома, в которых они будут жить, вернувшись в город.

Для переселенцев, которые до последнего времени проживали в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе, будут подготовлены квартиры. Исходя из состава семей, граждане будут обеспечены двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами.

Отправка выбранных 114 семей в Физули запланирована на ближайшие дни.

Власти Азербайджана продолжают реализацию программы "Большое возвращение", которая позволяет гражданам, из-за оккупации покинувших родные места, вернуться домой спустя многие годы, в восстановленные и благоустроенные города и села.