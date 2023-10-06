В Физули вернутся еще свыше 400 человек

Вынужденные переселенцы, три десятка лет назад покинувшие свои дома в Физули, продолжают возвращаться в родной город. На следующем этапе в Физули переедут 114 семей, сообщает Госкомитет Азербайджана.
В Азербайджане провели очередной этап жеребьевки, согласно которому в родной Физули смогут вернуться 114 семей - 412 человек. В процессе жеребьевки, делающей процесс размещения переселенцев прозрачным, были определены дома, в которых они будут жить, вернувшись в город.
Для переселенцев, которые до последнего времени проживали в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе, будут подготовлены квартиры. Исходя из состава семей, граждане будут обеспечены двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами.
Отправка выбранных 114 семей в Физули запланирована на ближайшие дни.
Власти Азербайджана продолжают реализацию программы "Большое возвращение", которая позволяет гражданам, из-за оккупации покинувших родные места, вернуться домой спустя многие годы, в восстановленные и благоустроенные города и села.