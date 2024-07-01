Жители Дагестана жалуются на работу WhatsApp

Со сбоем в мессенджере столкнулись жители Дагестана и других регионов Северного Кавказа. Пользователи не могут отправить сообщения и медиафайлы.

Жители Дагестана жалуются на функционирование мессенджера WhatsApp (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Как пишет портал «Сбой.рф», на Северном Кавказе больше всех работой мессенджера недовольны именно дагестанцы – 11%. С проблемами столкнулись на Ставрополье, в КБР и Северной Осетии.

Отмечается, что пользователи не могут отправить текстовые и аудиосообщения. У них также возникли сложности с отправкой медиафайлов.

Кроме того, многие граждане заявляют, что приложение у них может работать только через VPN-сервисы. Проблемы с приложением появились на выходных.