Вестник Кавказа

Жители Дагестана все чаще оформляют самозанятость

Жители Дагестана все чаще оформляют самозанятость
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Предприниматели Дагестана все чаще выбирают официальное оформление своей деятельности. Также растет поступление налогов от них в республиканский бюджет.

В Дагестан продолжается выход на свет предпринимателей, так за минувший год самозанятость оформили на 50% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

«Число зарегистрированных самозанятых на сегодня составляет 323 тысячи человек, что на 50% выше показателей 2022 года»

– руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям республики Гусейн Гусейнов.

Также он отметил, что это данный фактор не преминул положительно отразиться и на ситуации с налогообложением. Так, за минувший год от предпринимателей поступило без малого 2 млрд рублей.

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