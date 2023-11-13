Жители Дагестана все чаще оформляют самозанятость

Предприниматели Дагестана все чаще выбирают официальное оформление своей деятельности. Также растет поступление налогов от них в республиканский бюджет.

В Дагестан продолжается выход на свет предпринимателей, так за минувший год самозанятость оформили на 50% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

«Число зарегистрированных самозанятых на сегодня составляет 323 тысячи человек, что на 50% выше показателей 2022 года»

– руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям республики Гусейн Гусейнов.

Также он отметил, что это данный фактор не преминул положительно отразиться и на ситуации с налогообложением. Так, за минувший год от предпринимателей поступило без малого 2 млрд рублей.